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Когда палят пушки. ИГ убивает ковровое производство в Афганистане
00:42 15.01.2018

Афганские ковроделы на севере страны несут значительные убытки из-за войны и активизации в этом регионе группировки так называемого "Исламского государства" (запрещенная террористическая организация "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ, ИГ, ISIS или IS англ., Daesh араб., ДАИШ). За последние три-четыре года рынок продажи ковров и так почти сошел на нет, а теперь и те постоянные покупатели, которые даже в самые жаркие периоды начавшейся 16 лет назад антитеррористической операции приезжали для целенаправленных закупок мазарийских, шиберганских и кундузских ковров, отказались от этого.

Афганские ковроделы связывают свои убытки с ошибками правительства в экономической политике и с опасной ситуацией по стране в целом, особенно с нарастанием рисков в северном регионе. Руководитель объединения ковроделов провинции Кундуз Ходжи Абдулла сказал "Фергане", что даже при режиме "Талибов", когда в Афганистане была высокая безработица, объединение ежегодно производило 3 тысячи квадратных метров ковров. Шерсть, краску и нитки для своих изделий мастера доставали свободно, с сырьем не было проблем.

"И после свержения режима талибов этот бизнес очень хорошо развивался, так что вплоть до конца 2012 года ежегодно мы могли производить от 4-5 тысяч квадратных метров ковров и реализовывать их на месте, можно сказать, не выходя из дома", – утверждает специалист. В период с 2005 по 2013 год каждый ковродел мог рассчитывать на чистый доход в $60 и выше с каждого квадратного метра произведенного ковра. А сейчас этот доход упал до $13-15. А ведь афганские ковры ткут ручным способом по старой уникальной технологии производства.

Ковры в Афганистане ткут вручную.

По словам Ходжи Абдуллы, ухудшение началось четыре года назад, а резкий обвал бизнеса произошел с начала 2017 года. Помимо спада потребления, стало трудно покупать сырье, цены на которое с каждым днем повышаются. В 2014 году центральное правительство обещало создать ковроделам хорошие условия для работы. В частности, построить для них специальный городок, где будут жить только они и их семьи. Но обещания осталось только словами. В результате большинство ковроделов с севера и запада страны – а это в основном афганские туркмены – покинули места прежнего проживания и переехали в Пакистан.

Заместитель руководителя Торговой палаты (ТП) Афганистана Ханджан Алокозай считает, что на рынок афганского ковра в стране серьезно повлияла ситуация с безопасностью на западе и севере, где в основном и производятся ковры. "Я согласен с жалобами ковроделов севера, что правительство их не поддерживает. Но этому есть свое объяснение – ведь сейчас там идет война с ИГИЛ, правительство и силовики заняты борьбой с терроризмом, и им не до ковроделов. Самое главное – обеспечение безопасности", – сказал он.

В семьях ткачей девочек обучают мастерству ковроткачества с детства.

Ковры – один из главных и самых дорогих экспортных товаров Афганистана. Многие годы в самом Афганистане и за рубежом этот товар имел свой особый рынок и покупателей, а за счет которого, во-первых, ковроделы и их семьи жили в достатке, во-вторых, многие жители имели работу и, наконец, в-третьих, в государственную казну поступала значительная сумма от этой торговли. Но сейчас, по словам Ханджана Алокозая, от этого рынка ничего не осталось, а многие молодые ребята из числа афганских туркмен, живущих на севере, примкнули к ИГ. "Они вынуждены где-то зарабатывать после обрушения ковроделия. В стране нет заводов, у молодежи нет работы, и боевикам ИГИЛ это на руку", – оценил ситуацию замруководителя ТП Афганистана.

По словам афганских ковроделов в северном регионе, иностранные боевики, выступающие под флагом ИГ, время от времени приходят к ним сами или отправляют посыльных с требованием платить налог на ковры в их казну.

Военная тематика очень популярна на афганских коврах.

Семья одного из старейшин провинции Кундуз Ходжи Абдурахмана занимается ковроделием уже более 50 лет и владеет двумя большими цехами по производству ковров. Он утверждает, что в настоящее время невозможно найти ту шерсть, которая раньше была доступной: война идет по всей стране, и в ней больше нет правил и договоренностей, чтобы можно было безопасно куда-либо поехать и закупить сырье.

"Афганские шерстяные ковры ручной работы раньше наши короли и правители дарили иностранным гостям. Я помню, нам король Афганистана Захир Шах заказал соткать два хороших ковра, которые он собирался подарить во время поездки в Саудовскую Аравию. Советские офицеры ценили афганские ковры, и во время отпусков увозили их в СССР в больших количествах. Даже сейчас многие афганцы приходят к нам и заказывают небольшие ковры для своих знакомых и друзей в России. Но теперь рынок постепенно умирает", – сказал Ходжи Абдурахман.

Мальчики тоже участвуют в производстве.

Более развернутую картину ситуации с ковроделием "Фергане" обрисовала производитель ковров, госпожа Мархаба, которая на днях приехала из западной афганской провинции Герат на север страны, чтобы обсудить проблему с местными старейшинами.

"После свержения талибов, когда мировое сообщество начало оказывать финансовую помощь Афганистану, в страну полились деньги, и мы в свою очередь хорошо поработали и смогли продать много ковров. В Герате их очень бойко покупали военные из Италии, США, Канады, Германии и другие. Но после 2012-2013 годов большинство иностранных солдат покинули Афганистан, и денег стало меньше. Полевые командиры ощутили, что остались без дела и без дохода. Они начали давить на нас и требовать дополнительные налоги за производство ковров и отдельную плату за каждую машину, которые мы отправляли с коврами в другие провинции. Постепенно у нас рынок ковров стал убыточным.

С другой стороны, правительство нам не оказывает никакой помощи в развитии нашего производства. А, самое главное, теперь на афганском рынке появились китайские ковры, производимые на фабриках, и они в пять-шесть раз дешевле наших ковров. Теперь мы не знаем, как нам быть", – посетовала госпожа Мархаба.

Из-за отсутствия условий безопасности и в связи с этим сокращения числа покупателей афганских ковров их ручное производство становится невыгодным для ремесленников. Фото с сайта carpet.vidalondon.net

Представители министерства торговли Афганистана в свою очередь утверждают, что правительство страны сразу после свержения режима талибов имело возможность построить для афганских ковроделов на севере и западе специальные фабрики по производству ковров, поддержать это производство и организовать экспорт за рубеж. Но тогда местные чиновники не захотели оказывать помощи ковроделам. А теперь, когда большинство стран-доноров перестали оказывать финансовую помощь Афганистану, и иностранные коммерсанты не горят желанием ехать на север за товаром, "поезд ушел".

При этом среди афганских предпринимателей, занимающихся ковровым бизнесом, есть своя мафия, которая использует влияние тех или иных чиновников и "крышу" полевых командиров. Они держат под своим контролем этот бизнес, не давая ему развиваться свободно, и, пользуясь падением цен, скупают ковры у местных мастеров по демпинговым ценам, а затем по своим каналам, в основном, через Пакистан, отправляют их за рубеж, где их продают уже под маркой пакистанских.

Источник - Фергана
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