Предательство элит. "Друзья Путина" готовы ползти к Трампу на коленях, - "СП"

15:45 14.01.2018 "Друзья Путина" готовы ползти к Трампу на коленях



Российские олигархи ведут переговоры о том, как избежать попадания под санкции



Дмитрий Родионов



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Павел Родькин

Станислав Бышок



Крупные российские бизнесмены, близкие к политическому руководству России, ведут переговоры с представителями Минфина и Госдепа США о том, как можно избежать попадания в новый санкционный список. Об этом, со ссылкой на бывшего сотрудника американского внешнеполитического ведомства Дэна Фрида, сообщает Bloomberg. Он утверждает, что многие из потенциальных фигурантов списка прислали в Вашингтон своих тайных представителей.



Также сообщается, что некоторые из крупных российских бизнесменов уже провели стресс-тесты на предмет того, к чему приведет попадание в список для их инвестиций, а кое-кто уже начал распродавать свои зарубежные активы, чтобы успеть сделать это до введения санкций.



При этом Bloomberg подчеркивает, что внесение в список не означает автоматического попадания под санкции, однако повышает вероятность подобного сценария.



Список, как ожидается, будет опубликован в ближайшие дни или недели. По данным "Коммерсанта", в документ могут войти больше 50 высокопоставленных чиновников и бизнесменов.



В начале января "СП" писала о том, что Вашингтон, возможно, пытается сформировать из лояльных Америке олигархов пятую колонну. Для этого применяются консультации через некие юридические компании, ранее имевшие тесные контакты с рядом российских олигархов.



Если поверить в эту версию, выходит, что усилия Вашингтона увенчались успехом, раз потенциальные фигуранты списка сами обращаются к нему с просьбой о переговорах. Насколько это может быть опасным для устойчивости политической системы в России? И можно ли вообще доверять информации Bloomberg?



- Bloomberg считается серьезным изданием, однако, учитывая эпидемию фальшивых новостей во многих крупных и уважаемых медиа, информация о консультациях российского имущего класса с американскими чиновниками может оказаться "уткой", - полагает политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.



- Или, что даже более вероятно, "полуправдой": скажем, в разговоре с американским чиновником некий человек, работающий на какого-то крупного российского бизнесмена, упомянул о беспокойстве своего патрона возможным попаданием в готовящиеся "черные списки", из чего затем была раздута история о том, что российские богачи выстроились очередью в соответствующую американскую инстанцию с челобитными.



Что-то похожее ведь было с "порочными связями" Трампа с Россией: пара людей, связанных с тогдашним кандидатом в президенты США, несколько раз общалась с российскими чиновниками, из чего западными мейнстримовыми СМИ был сделан вывод чуть ли не о заговоре.



"СП": - О чем свидетельствует появление этого материала именно сегодня, накануне публикации списков?



- Публикация списков - довольно горячая тема для американских СМИ, а следовательно, можно начать "топтаться" на ней заранее. Здесь, как мне представляется, время для публикации выбрано вполне удачно.



"СП": - С кем именно могут вестись переговоры, и насколько они могут быть успешными?



- Как сообщается, переговоры ведутся с представителями Министерства финансов и Госдепа США. Если какие-то переговоры действительно имеют место, то они идут, скорее, в неформальном ключе, без каких-либо обязательств с американской стороны. Также трудно себе представить их успешное завершение для какого-то из санкционируемых российских бизнесменов. Что они могут пообещать Америке?



"СП": - Пишут, что часть российских бизнесменов уже начала распродавать свои активы за рубежом, чтобы опередить угрозу введения санкций. Поможет ли это? Почему не пытались обезопасить себя раньше?



- В кризисных ситуациях всегда остается надежда на то, что вот сейчас достигнуто "дно" и начнется отскок обратно. В данном случае - надежда на то, что санкционная "волна" не будет идти дальше и можно будет, зафиксировав потери, идти дальше. Но здесь у США логика другая - ослабить российское руководство через давление на так или иначе ассоциированных с Кремлем бизнесменов. И здесь у этих бизнесменов появляется дилемма: либо так или иначе избавиться от активов, которые могут оказаться под ударом новых санкций, или попытаться их сохранить, при этом начав переговоры с соответствующими инстанциями в США. К тем, кто пойдет вторым путем, понятное дело, появится недоверие уже в Москве.



"СП": - США будут пытаться вербовать кого-то из элиты для осуществления какой-то подрывной деятельности?



- Подрыв власти в стране, не через "внешние" протесты, а изнутри, через вербовку (или перевербовку) элит - вполне азбучная тактика. Вне зависимости от того, использует ли ее в настоящее время Вашингтон или нет, качество российских элит вряд ли можно назвать удовлетворительным. Ведь сложилась парадоксальная и, честно признаемся, весьма пугающая ситуация, когда люди, близкие к принятию ключевых решений о настоящем и будущем России, не связывают с ней ни свое будущее, ни будущее своих детей. Трудно, да и просто глупо ждать лояльности от людей, живущих, что называется, "на две квартиры", причем хранящих все ценное именно во второй, заграничной квартире.



Говорят, это нормальное явление для сегодняшнего дня, когда более-менее устойчивые национальные границы сосуществуют с "не имеющими Отечества" финансовыми потоками. Действительно, в глобальном мире все так и есть. Но ведь и государственная лояльность тех или иных лиц легко может меняться в зависимости от того, в какую сторону дуют финансовые ветры. И здесь западные санкции могут иметь непредвиденные для тех, кто их принимает, последствия: российским финансовым элитам фактически предлагается определиться, с кем же они в текущей конфронтации, тем самым упростив задачу внешним наблюдателям - без всяких допросов и инквизиций.



В целом представляется очевидным, что главной внутриполитической задачей Владимира Путина, если он вновь станет президентом, будет национализация элит. И здесь внешнеполитическая напряженность в какой-то степени является фактором, помогающим решить эту задачу.



По мнению доцента НИУ ВШЭ, члена Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" Павла Родькина, распространяемая Bloomberg информация во многом является частью кампании по давлению, деморализации и внесению раскола в российской элите.



- Этот компонент психологической войны не менее важен, чем сами фактические действия, связанные с санкциями против российского капитала. По мере нарастания градуса конфликта, будет увеличиваться и медийный накал, связанный с различными сливами, вбросами, публикациями компромата и т. п, которые как обычно будут содержать в себе правду, полуправду и ложь.



"СП": - Есть версия, что США будут пытаться формировать из отдельных людей, попавших под санкции, пятую колонну. Насколько это может быть успешно, и к чему это приведет?



- Такая версия является общепризнанной. Объяснение ее находится в абсолютно технологической плоскости. Использование состоятельного класса в политических целях под угрозой лишения его состояния лежит на поверхности. Соблазн сохранения своего положения в мировой системе распределения капитала чрезвычайно велик, поэтому очевидно, что определенная часть элиты может пойти на такую сделку и внести немалый вклад в расшатывании ситуации внутри страны. Однако большую опасность для социально-политической стабильности представляет системный демонтаж социального государства, который и создает питательную среду для всех внешних и внутренних деструктивных воздействий.



"СП": - Bloomberg пишет, что потенциальные фигуранты списка начали распродавать свои активы за рубежом. Успеют ли?



- Об угрозе вывезенным и хранимым на Западе капиталам российскую элиту практически открытом текстом предупреждал еще Владимир Путин. Бизнес и элита до последнего оттягивали эти действия. Проблема на самом деле заключается даже не в том, успеют ли они вернуть свои капиталы, а смогут ли они в условиях глобализации сохранить их в России, ведь контроль над всей системой капитала и собственности (и власти) принадлежит глобальному Западу. А значит, спасение в национальном государстве, против которого сам бизнес и элиты вели непримиримую борьбу, становится все более призрачным.



"СП": - Почему озаботились этим только сейчас? В предыдущие годы было неясно, к чему все идет?



- Постсоветская элита живет в другом мире, отличном от массового восприятия, с иным уровнем контактов и связей. Кроме того, идеологически и даже чисто психологически эта элита продолжает жить идеологемами 90-х годов прошлого века, в ситуации "конца истории", означающего, что вся система неолиберального капитализма и общества потребления и их положение в ней будет закреплено навечно, а история больше не изменится.



У постсоветской элиты отсутствует всякое самостоятельное перспективное видение, в частности того, что переход западной элиты и западного общества в посткапитализм, требующий очень много ресурсов, будет оплачен, в том числе за их счет. В эти изменения постсоветские элиты до конца не верят даже сейчас, потому что не понимают их. Действия по спасению собственных капиталов потому носят у постсоветских элит носят крайне хаотичный, ситуационный характер, но даже в этих условиях они продолжают верить в нормализацию отношений с Западом. Источник - svpressa.ru

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