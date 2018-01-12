В Узбекистане появится новый Тебинбулакский горно-металлургический комплекс

12:45 14.01.2018 Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев утвердил план мероприятий в связи с созданием горно-металлургического комплекса на базе месторождения Тебинбулак, сообщило агентство "Тренд".



Новый комплекс построят к 2024 году, его мощность будет до одного миллиона тонн стальной продукции в год.



В марте прошлого года правительство утвердило предварительное технико-экономическое обоснование проекта по разработке месторождения Тебинбулак. Он предусматривает применение внедоменной технологии получения чугуна и стали.



Президент поручил компании "Узбекистон темир йуллари" до середины февраля образовать в своей структуре дирекцию по строительству комплекса и до 1 апреля 2018 года внести предложение по конкретным источникам финансирования.



Кроме того, компания должна до 30 декабря 2018 года внести на утверждение правительства окончательное технико-экономическое обоснование проекта.



Мирзиеев также образовал специальную рабочую комиссию, которая займется оперативным решением всего комплекса вопросов, связанных со строительством объекта.



Также "Узбекэнерго" поручено за счет собственных средств до 1 января 2019 года подключить к внешним энергосистемам объекты строительной площадки возводимого комплекса. Кроме того, компания в период с 2019-го по 2024 год должна расширить и модернизировать объекты Северо-западного узла энергосистемы для обеспечения бесперебойного энергоснабжения установок горно-металлургического комплекса.



Общая стоимость проекта оценивается в 1,5 миллиарда долларов, часть из которых может быть взята в форме кредитов в китайских банках.



Месторождение Тебинбулак расположено в Караузакском районе Каракалпакстана. Утвержденные запасы месторождения составляют 450 миллионов тонн руды, а общие запасы оцениваются в более чем три миллиарда тонн.



В рамках проекта планируется разработка карьера с годовым объемом добычи руды в 22 миллиона тонн, строительство горно-обогатительного комбината по производству железорудного концентрата со средним содержанием железа 65 процентов, а также металлургического комплекса по получению чугуна с годовым объемом в 1,5 миллиона тонн.



По данным Государственного баланса запасов полезных ископаемых, на 1 января 2017 года в Узбекистане выявлено 1931 месторождение, в том числе 1043 месторождения были открыты за годы независимости.



Со стороны Государственного комитета геологии Узбекистана в установленном порядке было предоставлено недропользователям 1014 лицензий на право пользования участками недр. Источник - Кабар

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