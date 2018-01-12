Бывший информатор Wikileaks - предатель и трансгендер Мэннинг баллотируется в Сенат США

10:59 14.01.2018 Бывший информатор Wikileaks Челси Мэннинг решила баллотироваться в сенат



Бывший информатор Wikileaks, осужденная за утечку секретных документов, трансгендер Челси Мэннинг подала заявку на участие в выборах в сенат США. Об этом сообщает телеканал NBC.

Ее заявка уже внесена в базу Федеральной избирательной комиссии. Мэннинг будет баллотироваться от демократов в штате Мэриленд и, вероятно, поборется за место демократа Бена Кардина, который собирается избираться на третий срок. Кардин считается фаворитом в этом штате.



Брэдли Мэннинг с 2009 года служил в ВВС США в должности аналитика разведки, в феврале 2010 года в Wikileaks появились первые публикации документов, которые портал получил от Мэннинга, в мае того же года его арестовали. В тюрьме Мэннинг объявила о смене пола и прошла гормональную терапию, она должна была пробыть в заключении до 2045 года. В мае 2017 года она вышла свободу, ее помиловал экс-президент США Барак Обама в своей последний день в Белом доме. В январе Обама объяснил свое решение тем, что счел правосудие состоявшимся.



В сентябре Мэннинг пригласили выступить в Школе управления им. Джона Ф. Кеннеди в Гарвардском университете, но вскоре декан Дуглас Элмендорф отозвал приглашение. Это случилось после того, как свое выступление в Гарварде отменил глава ЦРУ Майк Помпео, он назвал Мэннинг "американским предателем". Источник - ca-news.org

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