Макрон написал эротическо-автобиографический роман. О своем романе с старушкой

10:32 14.01.2018 эротического романа



Президент Франции Эммануэль Макрон в молодости написал эротический роман о своих отношениях с будущей супругой Брижит Макрон.



Будущий президент Франции Эмманюэль Макрон в 16-летнем возрасте написал эротический роман для своей учительницы Бриджит, которая стала впоследствии его женой, пишет издание The Local.



Поводом для появления слухов стало издание биографии первой леди Франции, которое вскоре появится на прилавках магазинов. Автор биографии Маэль Брун узнала, что в 1993 году Макрон написал роман и несколько стихов, посвященных учительнице.



"Однажды он попросил меня напечатать триста страниц книги, которую он только что написал. Это был смелый роман, пикантный! Имена, конечно, были вымышленными, но, думаю, он хотел выразить то, что чувствовал в то время", - заявил сосед Макрона, который в 1993 году зарабатывал набором тестов.



Макрон познакомился с будущей женой Брижит Тронье, когда учился в школе – она преподавала французский и вела театральный кружок. Эмманюэль Макрон женился на Бриджит, которая старше своего избранника на 24 года, в 2007 году

Василиса Морозова

14.01.2018 Источник - tvzvezda.ru

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