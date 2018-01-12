|Киндер-премьер Исаков назначил 30-летнего Буржуева зампредом КырГоскомсвязи
08:06 14.01.2018
Премьер-министр Кыргызской Республики Сапар Исаков подписал распоряжение, согласно которому Буржуев Азамат Чолпонбекович назначен заместителем председателя Государственного комитета информационных технологий и связи Кыргызской Республики.
На фото слева-направо: А.Буржуев, М.Омуралиев.
Как сообщается на сайте правительства, Омуралиев Мирлан Жумабекович освобожден от занимаемой должности заместителя председателя Госкомсвязи согласно поданному заявлению.
Ранее А.Буржуев работал координатором проектов и аналитиком в ГП "Инфоком".