Киндер-премьер Исаков назначил 30-летнего Буржуева зампредом КырГоскомсвязи

08:06 14.01.2018 Премьер-министр Кыргызской Республики Сапар Исаков подписал распоряжение, согласно которому Буржуев Азамат Чолпонбекович назначен заместителем председателя Государственного комитета информационных технологий и связи Кыргызской Республики.

На фото слева-направо: А.Буржуев, М.Омуралиев.

Как сообщается на сайте правительства, Омуралиев Мирлан Жумабекович освобожден от занимаемой должности заместителя председателя Госкомсвязи согласно поданному заявлению.

Ранее А.Буржуев работал координатором проектов и аналитиком в ГП "Инфоком". См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - tazabek.kg

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