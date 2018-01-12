 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 13.01.2018
21:13  Вашингтон – Тегеран: первая ничья. Но Трамп готовит новую атаку
19:54  Памятник И.Каримову в Москве соорудит британский скульптор Пол Дей
15:21  И без нас там все оформят. Почему адекватные граждане не ходят на выборы в России, - Ф.Мироглов
15:19  Ожесточенные бои идут в последнем крупном оплоте повстанцев в Сирии, - New York Times
13:45  США делают ставку на "Исламское государство" для подрыва позиций Китая и России в Африке, - Д.Минин
13:39  Другая война. Почему обычная реклама спровоцировала мировой скандал, - Э.Чаландзия
13:00  Движение вверх! Первый казах-олимпийский чемпион-баскетболист Алжан Жармухамедов рассказал, почему переехал в Москву
09:50  Палата номер ноль. Как выживает киргизская психиатрия без денег и врачей, - А.Мамараимов
09:40  Мир на пути развала. Главный экономический тренд 2018-го года - тотальная дезинтеграция, - И.Бойко
09:39  Казахстан пошел наперекор Москве. Астана не боится нарушать договоренности с Россией, - "СП"
09:33  Две родины, одна жизнь. Как таджики с узбеками русские деревни спасают
08:00  Грузия. Панкисское ущелье закипело и готово взорваться, - Ю.Рокс
07:43  Мировые державы начинают новый передел Ближнего Востока, - М.Рощин
00:01  Россия и европейский газовый рынок, - П.Искендеров
Пятница, 12.01.2018
23:29  Назарбаев летит в США. Зачем?
22:48  Денег нет, но вы - ... РосПравительство Медведева успешно размотало Резервный фонд страны, - "МК"
21:57  По доносу жены. Глава Мартукского РОВД Казахстана Лазарев задержан "за разглашение госсекретов"
21:50  Российский спецназ "Краснополем" уничтожил обстрелявших базу Хмеймим боевиков
21:48  Следующие выборы в узбекский парламент избавят от "мертвых душ"
21:37  Крепчает. Депутаты Шымкента также переименовывают проспект в честь Н.Назарбаева
21:29  Парламент Узбекистана признал "допущенные ошибки в проекте госбюджета"
19:36  Амбициозный проект G4 Алматы-City зарыл в песок 31 миллиард тенге
19:32  Strategist: В чем суть внешней политики Эрдогана?
19:22  Сирия. Джихадисты, при поддержке Турции, перешли в контрнаступление в Идлибе
17:39  Легендарному казахскому "Кара майору", ветерану Афганской войны Борису Керимбаеву - 70 лет!
17:37  Баку шантажирует Иран массовыми беспорядками и новой войной в Карабахе, - И.Шабанов
14:02  Буран в Астане рушит здания и повреждает автомобили - видео очевидцев
07:56  Известный казахстанский буржуй Сейсембай ("Сеймар") бежал из страны
07:45  Эвакуация боевиков ИГ из Сирии при содействии США – вариант операции ODESSA, - Д.Минин
07:44  Для кого может стать ловушкой китайская точка опоры Евросоюза? - Е.Пустовойтова
07:31  В китайском Линьфэне власти взорвали "церковь" проамериканских миссионеров баптистов-евангелистов
07:15  Жену надо воспитывать "вежливо, плетью" и "обязательно пожалеть". Как совместить казахские обычаи и шариат? - З.Наурзбаева
07:10  Прыткий молодой человек. В Шымкенте объявлен в розыск руководитель городского центра занятости населения Жамалбеков
06:41  Рахмон обещает не создавать проблем соседям. Таджикистан и Узбекистан договорились о границе и визах, - В.Панфилова
06:40  Трамп готовит Путину нефтяную бомбу. Россия не вписывается в американскую сырьевую мечту, - А.Башкатова
06:32  Национальным координатором по ШОС Казахстана назначен посол Алимбаев
06:24  Как выяснилось, дед Эрдогана неудачно воевал с Россией - замерз насмерть в окопе под Сарыкамышем
04:06  Береза не виновата. Борт польского президентского Качиньского над Смоленском взорвали изнутри
01:20  Казахстан может лишиться Кашагана, - О.Червинский
01:18  В Астане сорвало крышу с Аграрного университета (видео). А она там была?)
01:16  Казахстан на кухне глобальной политики... в качестве, - Д.Сатпаев
00:34  Настал момент для бомбового удара по Северной Корее, - Foreign Policy
00:13  Влюбилась, приняла ислам и пропала. История юной немки Ю., - Bild
00:02  Турецкая дипломатия превратилась в торговлю коврами, - А.Асалыоглу
Четверг, 11.01.2018
23:40  Глава МВД Туркмении Муликов получил "последнее туркменское предупреждение"
23:35  Почему любая государственная идеология всегда ведет в тупик, - А.Тин
23:19  300 турецких граждан нашли жен в Казахстане
23:14  В Воронежском универе скандал из-за безграмотных таджикских студентов
22:46  Сеул против биткоина. Южная Корея спровоцировала обвал рынка криптовалют
21:06  С Ахмадинежадом все в порядке. Он на свободе, - А.Проханов
20:26  Послания президента Казахстана в динамике: есть ли изменения? - М.Шибутов
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Узбекистан   | 
Памятник И.Каримову в Москве соорудит британский скульптор Пол Дей
19:54 13.01.2018

Памятник Исламу Каримову в Москве установят вместе с частью Регистана


Памятник первому президенту Узбекистана Исламу Каримову в Москве будет установлен не на пьедестале, а перед макетом Регистана - самаркандского шедевра архитектуры. Об этом сообщил британский скульптор Пол Дей (Paul Day) в интервью республиканскому благотворительному общественному фонду Ислама Каримова.

"Фигура первого президента не возвышается на пьедестале, он стоит перед архитектурным памятником Регистан в Самарканде, его родном городе, перед символом культурного и художественного наследия, истории Узбекистана, местом, которое являлось очень дорогим для него лично и которое было реконструировано под его руководством", - рассказал скульптор.

"Фигура президента – символ страны, - добавил Дей. - Он стоит на земле выше нас, но он досягаем, доступен. Он не отдален, не возвышается высоко над нами на постаменте. Он находится в гармонии с окружающим миром".

Перед тем, как приступить к работе над памятником, скульптор дважды посетил Узбекистан, "чтобы понять историю, жизнь и личность первого президента, а также установить эмоционально-духовную связь с ним и его родиной". Посетив могилу Ислама Каримова, Пол Дей "почувствовал, что работа над монументом – это возможность почтить человека, который близок мне, хотя мы с ним никогда не встречались".

Он просмотрел видеозаписи речей Каримова. "И это помогло мне понять силу, политическую волю этого человека, а также доброту, заботу, внимание к деталям, желание и волю построить современное светское мирное государство из того хаоса, который образовался после распада Советского Союза. Поэтому в монументе я хотел отобразить силу, достоинство государственного деятеля, а также заботливого отца в отношении страны и нации в целом", - пояснил скульптор.

К созданию памятника Пола Дея привлек Фонд Ислама Каримова, учредителями которого являются вдова и младшая дочь первого президента Узбекистана – Татьяна Каримова и Лола Каримова-Тилляева. За согласие участвовать в проекте британский скульптор был подвергнут критике со стороны представителей гражданского общества. В частности, представитель Human Rights Watch Хью Уильямсон заявил, что Каримов более 25 лет допускал вопиющие нарушения прав человека в Узбекистане, и устанавливать ему памятники, которые не отражают эту ужасающую реальность, - значит переписывать историю, что должно вызывать у всех серьезную озабоченность.

В комментарии The Guardian на вопрос, будет ли монумент первому узбекскому президенту отражать его кровавое правление, Пол Дей ответил, что этические проблемы, связанные с увековечиванием памяти Каримова, являются темой, которую он не готов обсуждать на нынешнем этапе проекта. Он пояснил, что является художником, а не политиком или журналистом, и его работа заключается в том, чтобы создавать высококачественные и красивые произведения. "Все, что я делаю, может отразиться на моей карьере как положительно, так и отрицательно, - заметил скульптор. - Жизнь предлагает возможность, и я плыву по течению".

Распоряжение об установке памятника Каримову мэр Москвы Сергей Собянин подписал в октябре 2017 года. Монумент должен появиться до 31 декабря 2019 года недалеко от узбекского посольства в сквере, которому в ноябре 2016-го присвоили имя первого президента Узбекистана. Все работы по проектированию, изготовлению и установке монумента, а также благоустройству территории финансирует фонд имени Каримова. В дальнейшем содержание памятника будет обеспечивать префектура Центрального округа Москвы.

Часть жителей российской столицы выступила против установки памятника Каримову в их городе. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Каримов и скульптуробесие. Почему москвичи против памятника узбекскому президенту".
12.01.2018

Источник - Фергана
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1515862440
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  