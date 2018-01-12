Памятник И.Каримову в Москве соорудит британский скульптор Пол Дей

19:54 13.01.2018 Памятник Исламу Каримову в Москве установят вместе с частью Регистана





Памятник первому президенту Узбекистана Исламу Каримову в Москве будет установлен не на пьедестале, а перед макетом Регистана - самаркандского шедевра архитектуры. Об этом сообщил британский скульптор Пол Дей (Paul Day) в интервью республиканскому благотворительному общественному фонду Ислама Каримова.



"Фигура первого президента не возвышается на пьедестале, он стоит перед архитектурным памятником Регистан в Самарканде, его родном городе, перед символом культурного и художественного наследия, истории Узбекистана, местом, которое являлось очень дорогим для него лично и которое было реконструировано под его руководством", - рассказал скульптор.



"Фигура президента – символ страны, - добавил Дей. - Он стоит на земле выше нас, но он досягаем, доступен. Он не отдален, не возвышается высоко над нами на постаменте. Он находится в гармонии с окружающим миром".



Перед тем, как приступить к работе над памятником, скульптор дважды посетил Узбекистан, "чтобы понять историю, жизнь и личность первого президента, а также установить эмоционально-духовную связь с ним и его родиной". Посетив могилу Ислама Каримова, Пол Дей "почувствовал, что работа над монументом – это возможность почтить человека, который близок мне, хотя мы с ним никогда не встречались".



Он просмотрел видеозаписи речей Каримова. "И это помогло мне понять силу, политическую волю этого человека, а также доброту, заботу, внимание к деталям, желание и волю построить современное светское мирное государство из того хаоса, который образовался после распада Советского Союза. Поэтому в монументе я хотел отобразить силу, достоинство государственного деятеля, а также заботливого отца в отношении страны и нации в целом", - пояснил скульптор.



К созданию памятника Пола Дея привлек Фонд Ислама Каримова, учредителями которого являются вдова и младшая дочь первого президента Узбекистана – Татьяна Каримова и Лола Каримова-Тилляева. За согласие участвовать в проекте британский скульптор был подвергнут критике со стороны представителей гражданского общества. В частности, представитель Human Rights Watch Хью Уильямсон заявил, что Каримов более 25 лет допускал вопиющие нарушения прав человека в Узбекистане, и устанавливать ему памятники, которые не отражают эту ужасающую реальность, - значит переписывать историю, что должно вызывать у всех серьезную озабоченность.



В комментарии The Guardian на вопрос, будет ли монумент первому узбекскому президенту отражать его кровавое правление, Пол Дей ответил, что этические проблемы, связанные с увековечиванием памяти Каримова, являются темой, которую он не готов обсуждать на нынешнем этапе проекта. Он пояснил, что является художником, а не политиком или журналистом, и его работа заключается в том, чтобы создавать высококачественные и красивые произведения. "Все, что я делаю, может отразиться на моей карьере как положительно, так и отрицательно, - заметил скульптор. - Жизнь предлагает возможность, и я плыву по течению".



Распоряжение об установке памятника Каримову мэр Москвы Сергей Собянин подписал в октябре 2017 года. Монумент должен появиться до 31 декабря 2019 года недалеко от узбекского посольства в сквере, которому в ноябре 2016-го присвоили имя первого президента Узбекистана. Все работы по проектированию, изготовлению и установке монумента, а также благоустройству территории финансирует фонд имени Каримова. В дальнейшем содержание памятника будет обеспечивать префектура Центрального округа Москвы.



Часть жителей российской столицы выступила против установки памятника Каримову в их городе. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Каримов и скульптуробесие. Почему москвичи против памятника узбекскому президенту".

12.01.2018 Источник - Фергана

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