И без нас там все оформят. Почему адекватные граждане не ходят на выборы в России, - Ф.Мироглов

15:21 13.01.2018 И БЕЗ НАС, ТАМ ВСЕ ОФОРМЯТ…



Почему граждане лояльные к власти, игнорируют явку на выборы.



Ну, вот и дождались, того, в чем никто не сомневался. Объявлены выборы. Ура товарищи! И никто при этом не сомневается в результатах данного мероприятия. Интригу создает лишь один аспект, а какова же будет явка на эти выборы. Ведь от ее показателей зависят не только политические интриги пропагандистов, но и судьбы, должности, карьера, а также отношение с начальством массы граждан. При этом должностные лица, чье благополучие зависит от количества пришедших избирателей, старательно проводят шоу, мероприятия и прочие формы агитации, но прежде всего, не с целью воздействия на электорат, а ради демонстрации перед начальством своего усердия. Именно такое усердие, бурная энергия, суета в совокупности с низким интеллектом и порождают уродливо-абсурдные формы агитации, отбивающие у граждан желание придти на участок.



Политическая тухлятина



Наибольшее отвращение, подавляющее у граждан желание участвовать в выборах, вызывает исчерпавший себя многолетний пропагандистский проект, условно называемый "разнообразие политических платформ в лице оппозиционеров Зюзи и Жирика".



Соответственно, у участников проекта свои цели. Декларируемые, в виде заявлений о намерениях взять власть, и конкретные, в виде создания условий для личного благополучия. Механизм за два десятилетия, как на параде, отработан до автоматизма.



Нужно в среднем раз в пятилетку, отплясать примитивный политический спектакль в роли кандидата в президенты. Пройти при этом высмеивание от зрителей, язвительные комментарии бывших соратников, дополненные всеобщим презрением и смешливыми вопросами в стиле: "Какой раз баллотируетесь? И что, вы реально можете стать президентом?". При этом кандидаты закатывают глаза и, косясь в сторону, со вздохом начинают гундосливо брюзжать, словно размазывая слизь, о социальной справедливости и работе партии, геополитике и коррупции, беспокойстве о положении простых граждан и что все решит народ. Обычный гражданин, вновь и вновь видя на экране откормленный холеный офисный фейс партийного радетеля страдающего за нищающий народ, с подобострастно кивающим лоснящимся окружением, непроизвольно, словно нюхнув вонь, с отвращением переключает канал. Но в ближайшие полчаса, вновь натыкается на тоже самое, что вызывает естественное раздражение. И так, час за часом, день за днем. Зато, после отработки процедуры позорища и итоговой пресс-конференции, у актера-кандидата на несколько лет начинается тихая райская жизнь. Нескончаемая череда дней проводимых в теплом дремотном болоте кабинета и зала заседаний, огромный оклад, подписание депутатских запросов в интересах финансовых воротил и прочие блага, гармонично дополненные разнообразными поездками, конференциями в стиле "а-ля пустобрех" с банкетами-фуршетами.



В прошлом году у Зюзика была трагедия. Количество подконтрольных депутатских мест, как акции приносящих прибыль, значительно сократилось. Да и конкурент по политической панели Жирик, чуть было не опередил его по количеству голосов. А ведь первая позиция среди выставки продуктов политической тухлятины, хоть как-то скрашивает пахучую атмосферу. Но главное, это позволяет заявлять и тешиться самообманом, что у него есть, хоть какой-то авторитет в обществе и он даже нужен людям. Дескать, не совсем он распавшийся продукт, еще не все ткани разложились и превратились в студенистую слизь. Мол, другие политические продукты воняют гораздо сильнее, а вот продукт Зюзя для кое-кого все еще съедобен и даже полезен.



В этот раз Зюзя, понимая, что первым среди тухлых ему уже не стать, решил увильнуть от исполнения политического спектакля и презрительных отзывов, выставив вместо себя серую, малоизвестную личность. Но при этом подстраховался, подобрав на роль кандидата именно беспартийного гражданина. Мало ли что. Вдруг тот, получив известность, захочет подсидеть старичка на должности вождя прибыльной конторы. А беспартийный статус зиц-представителя, это гарантия от поползновений. Но полностью спрятаться от отработки не удалось. Кураторы явно напомнили Зюзе, кто содержит его на выставке "разнообразие политических продуктов". Что, он должен качественно отработать многолетнее благополучие и является ответственным за свою часть политической постановки. И пришлось Зюзе остаться на политической сцене, выступив в роли руководителя предвыборного штаба. Соответственно, слизь и тухлятина, хоть и слегка прикрыты, но остались видны невооруженным глазом и осязаемы.



А вот Жирик, при первой попытке сыграть в президентскую игру относился к этому серьезно. Но потом, оценив с какой агрессивной системой держащей реальную власть придется противостоять, тоже предпочел договориться и перейти в разряд продуктов политической выставки, по согласованию с властью демонстрирующих разнообразие вкусов и плюрализм мнений. Серьезность отношений общества к нему, постепенно сменилась на актерскую популярность, разнообразившую политические склоки и дрязги. Но, с годами артистизм исчерпался, агрессивная энергия и интеллект с возрастом пошли на убыль, продукт прогорк, потом стал тухнуть и, в конце концов, покрывшись слоем слизи, как и Зюзя, перешел в стадию интенсивного разложения.



Что же касается других продуктов политической предвыборной выставки, типа "Завальный", "Шалавливая мадам", "Гриша-фрукт", то это изделия с душком от той же фабрики. То есть подконтрольные и какого-либо интереса в обществе не вызывают.



Эта ежечасно навязываемая через СМИ гражданам выставка партийных продуктов сильно понижает явку, именно потому, что людям противно видеть и быть сопричастными к игре с участием опостылевшей политической тухлятины, в виде Жирика и Зюзи. Это не просто политические продукты с душком. Это образно выражаясь, валяющаяся на берегу заболоченного пруда разложившаяся рыба, с кучей ползающих по ней белых жирных червей, в виде откормленных холуев-партийцев. И роящимися, словно блестящие мухи-червивки проплаченными журналистами, экспертами, политологами и прочей шелухой, ищущей пропитание.



Срам интеллигенции



Ставка идеологов на призыв прийти на выборы от имени интеллигенции также неэффективна. Потому что граждане, видящие на экранах придворных, точнее прикормленных академиков, деятелей культуры и литературы, не воспринимают их за интеллигентское сословие просветителей, по причине, прежде всего фальши сквозящей в их постановочных рассуждениях и явной боязни отклониться от заказанной темы, высказав иное мнение.



Настоящая творческая интеллигенция, молодые таланты и технические гении, ныне изолированы от печатной и телевизионной трибуны агрессивными холуйствующими перед властью коллегами с более низким интеллектом, но повышенным цинизмом и лицемерием. Теми, кто опасается потерять источник личного благополучия и возможность воплощать и демонстрировать свои посредственные творческие проекты. Гениальность и просветительская миссия российской интеллигентской элиты всегда были идейны и принципиальны. Они не совместимы с интеллигентствующим холуйством перед властью, словно патока текущим с экранов. Общество в этом отлично разбирается и понимает.



У простого человека сознательно или подсознательно оценивающего агитацию от имени интеллигенции, возникает возмущенная реакция, что его уровень самостоятельного мышления, выступающие интеллигенты считают, мягко говоря, низким. И что они уверены, что могут легко управлять поведением общества, через примитивные заклинания в стиле: "Какой он умный и хороший! Он, и только он! Это же вам, сказал я, Никита!". Гражданин, ждущий высокоинтеллектуальной и именно разносторонней, в чем-то критичной оценки кандидата, получая с экрана поток сопливых восхвалений, непроизвольно задается вопросом: "Неужели они считают меня таким примитивным, что я сам не разберусь, кто есть кто?". От увиденного и услышанного словоблудия, потенциальному избирателю становится противно, и он начинает относиться к проводимой агитации и призывам прийти на выборы именно брезгливо. А холуи, выслуживаясь перед власть имущими, еще и поясняют с экрана: "Ну, если уж мы, имеющие звания и медали писатели, актеры, академики агитируем за этого святого человека, то народ пойдет за нами без размышлений". При этом закулисно, снисходительно поясняют кураторам: "Да куда они все теперь денутся, придут...". А избирателю приходят мысли, что если идти на выборы, значит согласиться и продемонстрировать, что ты наивно поверил примитивному спектаклю холуйствующих актеров.



Шабаш звезд



Еще более примитивно и неинтеллигентно, ведут себя так называемые "звезды". По большинству своему сынки продюсеров, актеров и денежных мешков, пристроенные в шоу-бизнес и современную киноиндустрию, штампующую низкопробные сериалы и фильмы. И если придворные писатели и академики все же имеют багаж начитанности и придерживаются этики поведения, то звездная гоп-компания, с литературой, наукой или классическим искусством фактически незнакома. Соответственно, об интеллектуальном уровне этих деятелей говорить не приходится. Но зато агрессия и наглая уверенность, что они популярны, так как их круглосуточно крутят в проплаченной рекламе и сериалах, у этих особей неадекватно зашкаливает. Одного им не понять, что навязанная рекламой известность киношной бездари, не вызывает у общества симпатий, уважения и доверия к призывам: "Приходите за него голосовать!".



Формирующие информационный фон, чиновники среднего уровня, опасаясь быть обвиненными в пассивности или саботаже, доводят все до абсурда. Например, считая, что если объявленная "звездой" рожа из криминальных сериалов, растопыривая пальцы, тупо твердит "я за него проголосую!", то за ней, как стадо пойдут люди. Сериалы романтизирующие шпану, блатной жаргон и уголовные разборки, у граждан, по жизни регулярно сталкивающихся с коррупцией и правовым беспределом, вызывают острое неприятие. Если холуйствующая интеллигенция вызывает у граждан брезгливость, то тупо агитирующие эстрадно-сериальные гопники, идею выборов опошляют, порождая у избирателя устойчивую неприязнь.



Тихая глубинка



А вот в глубинке, люди гораздо меньше обращают внимание на политическую тухлятину, заклинания придворных писателей, ритуальные пляски актеришек и прочих "звезд". В глубинке главное, это местные события и дела. Соответственно, граждане недовольны и возмущаются, прежде всего, тем, что правовая система и механизмы местного самоуправления в селах, фактически лишены официоза и гарантий исполнения законов. Все вокруг, друг друга знают на личном уровне и, например, если наивная колхозница, поверив дяде в телевизоре, приходит в администрацию села с просьбой рассмотреть вопрос о подключении газа, то ей открыто и нагло заявляют: "Неужели ты думаешь, что кто-то этим заниматься будет? Живи, как жила и не мешайся".



Например, в село, где живет автор этих строк, глава района, как говориться в наглую, оформил и пристроил на выборную должность руководителя своего дружка, оставшегося без работы. А у того и взгляд на село в котором, он никогда не бывал, как на свой коммерческий объект, дополненный демонстративным презрением к простым людям. Кто бы, зачем ни пришел, хамский агрессивный ответ, а когда и с матом: хотите хорошую дорогу или фонари, нужен газ, приносите мне свои деньги. А если кто недовольство проявляет при вымогательстве средств, незаконными поборами, фиктивными отчетами или интересуется, куда уходят миллионы выделяемые селу на отсыпку дорог, тем пояснение: не согласитесь платить, начнете дергаться, штрафовать буду безжалостно, огороды до сантиметра перемерю, колодцы налогом обложу. И хотя сейчас, глава района находится под следствием за вымогательство, пристроенный и оформленный, как "избранный" его друг, не сомневаясь в безнаказанности, на все вопросы, просьбы или претензии селян, по-прежнему отвечает только одно: "Давай деньги, давай деньги, де-е-е-е-еньги…". И примеров таких по селам, не счесть.



Такая местечковая безнаказанность, в простонародном выражении называемая беспредел, вызывает у сельского населения обостренное чувство подневольного состояния. Когда человек бессилен, бесправен, но при этом в новостях его долбят и долбят байками о повальной газификации области, повсеместном обустройстве сельских территорий, борьбе с коррупцией на всех уровнях и прочими мифами. Это вызывает тихое возмущение, которое сменяется подавленностью и главное, принципиальной позицией демонстративной отрешенности от участия в предлагаемой государством игре в выборы.



Правда при этом, села имеют одну замечательную особенность, которая с лихвой компенсирует принципиальную неявку граждан на избирательные участки. Чем дальше в глубинку, тем больше бесконтрольность. И чем глубже, тем более агрессивно, рьяно и топорно, стремясь выслужиться перед вышестоящими шефами, забывая о логике, местные управители исполняют поставленную задачу большой явки. Частично выполнение задачи облегчается системой переносных урн с курьерами, рекомендующими, где и как ставить галочку. А получение остальных голосов пассивных избирателей, это скажем так, дело техники и специалистов.



На избирательном участке моего села, во время думских выборов не было ни очередей, ни стабильного потока желающих голосовать. Уже сильно сократилось поколение, советских пенсионеров приученное всегда ходить на выборы. Примерно треть зарегистрированного сельского населения живет и работает в городах, ездит по вахтам. Процентов двадцать участок посетило, не более. Зато результаты отчета впечатляют. Явка по стране была 46%, по району уже 70%, ну а по отдельному селу аж 88%.



В заключение, хочется особо отметить, что после пережитого предательства, разграбления и унижения страны в девяностые годы, люди опасаясь повторения катастрофы, не против того, чтобы еще лет на пять осталась, пусть во многом несовершенная, но стабильная система управления государством. Гражданам, пусть немного, но есть чего терять на данный момент истории. Тем более, что в последние годы, система власти вынужденно и медленно, но стала видоизменяться, делая уклон от коммерческой идеологии в сторону укрепления государственности. Выборы с предсказуемым результатом, на основе реального волеизъявления граждан, можно было провести гораздо красивее, изящнее и естественнее. Но при нынешней застойной дубовой системе агитации и информационной политики, чья примитивная продукция контрастирует с реалиями правового беспредела на местах, людям противно и омерзительно, видеть, как политическая тухлятина, смазливые интеллигенты и прочая приблатненная публика, считают избирателей наивными, призывая их стать соучастниками абсурдного политического спектакля. Граждане не хотят выглядеть глупцами, демонстрируя своей явкой на участки, что они пошли на выборы, веря лицемерным агитаторам, как наивные дети. Соответственно все это приводит человека к мысли: "Чего на эти выборы то ходить? Ничего не измениться, да сейчас этого и не надо. И без нас, там все оформят…".



Федор МИРОГЛОВ



Воронежская область Источник - ЦентрАзия

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