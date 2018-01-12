 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ожесточенные бои идут в последнем крупном оплоте повстанцев в Сирии, - New York Times
15:19 13.01.2018

12 января 2018 г.

Ник Камминг-Брюс, Рик Глэдстоун | The New York Times

"В четверг ООН выразила обеспокоенность по поводу усиления боевых действий и разрушений в провинции Идлиб в Северо-Западной Сирии, последнем крупном регионе страны, подконтрольном повстанцам, где атаки поддерживаемых Россией сирийских сил поставили под угрозу жизни десятков тысяч мирных жителей", - сообщает The New York Times.

Сотрудники ООН по оказанию гуманитарной помощи также призвали в четверг к срочной гуманитарной паузе в боевых действиях вокруг Восточной Гуты - удерживаемого повстанцами пригорода Дамаска, где уже давно находятся на осадном положении около 400 тыс. мирных жителей, говорится в статье.

Наступление на Идлиб вынудило более 100 тыс. человек покинуть эти места из соображений безопасности с начала декабря, заявил советник ООН по гуманитарной ситуации в Сирии Ян Эгеланн после встречи гуманитарной рабочей группы в Женеве в четверг.

"Эгеланн не подтвердил сообщения некоторых проводящих расследования правозащитников о том, что правительственные войска и их союзники атаковали мирных жителей и больницы в Идлибе, но, по его словам, как представляется, не было принято никаких мер, чтобы избежать жертв среди гражданского населения", - говорится в статье.

И сирийские, и российские ВС утверждают, что они атакуют только боевиков.

Но, по словам Эгеланна, как минимум два медицинских учреждения, обслуживающих тысячи пациентов в Идлибе, пострадали в ходе девяти атак на медицинские центры или медицинских работников в Идлибе и Восточной Гуте за последние восемь дней. Эти атаки - продолжение нападений на медицинские учреждения: международные агентства в 2017 году зафиксировали более 100 таких случаев, добавил он.

Россия неоднократно заявляла в последние месяцы, что она сворачивает военные действия в стране, где уже почти семь лет продолжается война. "Однако наступление на повстанцев в Идлибе, кажется, позволяет предположить противоположное", - пишет издание.

"Агрессивная реакция России в Идлибе отчасти может отражать ее гнев на попытки атаковать при помощи вооруженных дронов российские базы в Сирии в прошлые выходные", - предполагают авторы статьи. Российское Министерство обороны заявило, что дроны были выпущены повстанцами в Идлибе.

Усиливающиеся бои в Идлибе угрожают сорвать попытку России организовать встречу противоборствующих сторон сирийского конфликта в Сочи в конце этого месяца, отмечает издание.

Источник: The New York Times

Источник - inopressa.ru
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