Движение вверх! Первый казах-олимпийский чемпион-баскетболист Алжан Жармухамедов рассказал, почему переехал в Москву

13:00 13.01.2018 Баскетболист Алжан Жармухамедов провел тренировки в Астане для юных спортсменов. Он признался, что удивлен большому интересу к нему в Казахстане и развитию баскетбола.



Известный советский баскетболист Алжан Жармухамедов посетил открытую тренировку воспитанников детской академии "Астана" при одноименном профессиональном баскетбольном клубе, сообщает BNews.kz со ссылкой на пресс-службу ПБК.



На тренировке ветеран спорта пообщался с маленькими баскетболистами, поведал им свою историю успеха, а также напутствовал их важными советами.



"Баскетбол в Астане развивается. Примечательно, что в детской академии работает сербский специалист Деян Парижанин. В этой стране хорошая европейская школа баскетбола, которая выпускает сильных игроков", - сказал олимпийский чемпион.



После спортивной подготовки Алжан Жармухамедов вместе игроками баскетбольного клуба "Астана" отправился на закрытый показ фильма "Движение вверх". Картина повествует об исторической победе баскетбольной сборной СССР над сборной США в олимпийском финале 1972 года. Герой встречи сыграл в этом кино, поскольку был в составе сборной Советского союза на легендарном матче в Мюнхене.



"Фильм я уже пересмотрел несколько раза. После премьеры последовало много приглашений. Спортивные школы устраивают показ для своих сотрудников и спортсменов. Конечно, очень приятно, что в Казахстане у зрителя такой интерес к фильму и ко мне", - прокомментировал Жармухамедов.



Баскетболист рассказал, что вовремя исторического олимпийского финала в Мюнхене он находился на поле почти все игровое время.



"Мне пришлось играть больше всех из игроков. Я играл 36 минут из 40-ка. Только две минуты отдыхал в первом тайме и во втором тайме. Все было так - не дать забить, самому помочь, подобрать", - сказал гость.



По приглашению баскетбольного клуба "Астана"" Алжан Жармухамедов приехал специально в день премьеры российского фильма на казахстанском экране.



"Я всегда с удовольствием приезжаю в Казахстан - это Родина моих предков. Я каждый год посещаю Южно-Казахстанскую область. Первое мое желание перебраться в Казахстан произошло в 67-м году, когда меня пригласили в Алматы. Команда "Локомотив" была в то время. Я приехал, жил в гостинице, наверное, полгода. Они пытались пробить разрешение Федерации баскетбола Советского союза, но мне его не дали. Потому что Узбекистан за меня боролся на высшем уровне. После этого сложилось так, что я уехал в Москву в ЦСКА. И, может быть, для меня это было более полезным, что я достиг такого результата в своей карьере", - рассказал первый казах-олимпийский чемпион.



Гость отметил, что его в Астане очень тепло встретили, ему пожимали руку и брали автограф. Баскетболист признался, что был удивлен такому интересу к нему и развитию баскетбола.



Также с Алжаном Жармухамедовым встретился министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы. Он поблагодарил баскетболиста за поддержку молодых спортсменов и выразил надежду на плодотворное сотрудничество в воспитании будущих олимпийцев.



Отметим, Алжан Жармухамедов – олимпийский чемпион (1972 год, Мюнхен), бронзовый призер Олимпиады 1976 года. Трехкратный чемпион Европы (1967, 1971, 1979 годы) и бронзовый призер чемпионата Европы (1975). После окончания спортивной карьеры он пять лет работал тренером в группе Советских войск в Германии, затем в 1987 году был направлен в Алматинский СКА на должность тренера спортивного клуба по пулевой стрельбе.



Уйдя из большого спорта в 2002 году, Алжан Жармухамедов остался в Москве и тренировал мужскую и женскую команду МосГУ. Вместе с сыном Владиславом создал детско-юношеский баскетбольный клуб "Лаурус". Источник - bnews.kz

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