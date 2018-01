Мир на пути развала. Главный экономический тренд 2018-го года - тотальная дезинтеграция, - И.Бойко

09:40 13.01.2018 Ни в одном учебнике по экономике нет раздела, посвященного дезинтеграционным процессам. Экономисты считают своим ремеслом манипулирование денежными потоками, формирование бездефицитного бюджета, построение "мыльных" сценариев будущего развития, извлечение остатков накоплений из карманов беднеющего населения под лозунгом "социально-ориентированной экономики", но никак не реагирование на главные вызовы реальной экономики. В мировом масштабе их, по сути, два - продолжающийся глобальный экономический кризис, начавшийся в 2008 году, и усиливающиеся дезинтеграционные процессы.



Самым явным проявлением дезинтеграции в 2017 году стал "каталонский вызов" - объявление регионом, обладающим высоким экономическим потенциалом, своей независимости. Каталония - самый богатый регион в Испании - решил пуститься в свое собственное плавание, не желая удовлетворять растущие налоговые аппетиты центрального правительства. Не утихают страсти по поводу Брекзита. Бракоразводный процесс идет очень сложно, наталкиваясь не только на неспособность политиков договориться о финансовых компенсациях, но и на неспособность определить новые правила движения товаров, капитала и людей между европейскими странами с некогда прозрачными границами. Даже промедление в вопросе формирования новых правил игры стоит Британии и ЕС огромных внутренних экономических потерь: снижается внешнеторговый оборот, происходит отток финансового капитала, падает валютный курс фунта стерлингов и в целом создается угроза дестабилизации внутренней экономической ситуации.



Худший пример дезинтеграционных процессов в Европе - Украина. Неумная политика центрального правительства привела к глубокому противоречию с самым богатым, промышленно развитым восточным регионом страны. И пока этот конфликт украинская элита пыталась решить военным способом, аналогичные процессы начались в других регионах Украины, что приводит к вполне очевидному выводу - о неадекватности политики, проводимой центральной властью по отношению к своим регионам. Но может быть дезинтеграция - это европейская болезнь? В статье "Which states wants out of the US most" утверждается, что жители 21 штата в США подписали петицию о "движении независимости" (secession movement). А в крупнейшем штате - в Калифорнии - набирает силу созданное в 2015 году движение за отделение от США "Yes California Independence Campaign". И эти "сепаратистские" настроения существенно усиливает неумная экономическая политика, проводимая администрацией Дональда Трампа. Не является исключением и Россия, где экономическая политика свелась только к поиску денежных средств (абсолютно виртуальных ценностей), любыми способами и любыми средствами для того, чтобы все минусы в бюджете сопоставить с плюсами. Примитивная операция, сталкивающая власть с населением, с бизнесом и с регионами, которая девальвирует централизованное управление страной и создает угрозу сохранению целостности страны!



Очевидно, что дезинтеграционные процессы являются общемировым трендом, что они существенно обострились в результате глобального кризиса, начавшегося в 2008 году, и что национальные правительства своей неадекватной экономической политикой практически вынуждают регионы стремиться к собственному самоопределению и независимости. Хуже того, политический и экономический дилетантизм современной властной элиты вынуждает искать простые способы преодоления нарастающих внутренних конфликтов. Это приводит как к "мягкому" противостоянию - торговым войнам, санкциям, торговым эмбарго, так и к "жестким" решениям - поиску внешних врагов, использованию военной силы, вторжению во внутреннюю политику других стран. И чем сильнее внутренние социально-экономические противоречия в ведущих странах мира, тем активнее милитаризируется их экономика, тем ближе угроза мирового военного противостояния, которого никак не хотят люди, всего лишь справедливо требующие не снижать реальную заработную плату, не лишать их работы, и не вынимать последние копейки (центы, пенсы…) из их карманов. А им вместо решения этих проблем предлагают образ внешнего врага.



Складывающийся глобальный дезинтеграционный тренд, который политики, в силу своей невежественности, называют "популизмом политической оппозиции", не может быть преодолен политическими, тем более военным способами. На этом пути весь мир постигнет катастрофа. Этот тренд может быть преодолен только на основе глубокой перестройки экономики регионов, требующей существенного изменения экономической политики, проводимой центральными правительствами. Но для этого, необходимо новое понимание экономики, как области знания. Вместо глупого либерализма и манипуляции денежными символами должно прийти понимание реальной экономики. Управление дезинтеграционными процессами становится главным направлением прорыва для мировой интеллектуальной элиты. И только на этом направлении мир может преодолеть глобальный экономический кризис, который принимает все более опасные формы.

