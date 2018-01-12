Казахстан пошел наперекор Москве. Астана не боится нарушать договоренности с Россией, - "СП"

09:39 13.01.2018 Сергей Аксенов



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Дмитрий Журавлев

Максим Вилисов



Пользуясь выгодами экономического союза с Россией в рамках ЕАЭС, Казахстан совсем не торопится поддерживать нашу страну по другим направлениям. Все более заметная политическая роль Астаны в мире дает ей возможность идти наперекор Москве по некоторым вопросам. К слову, 16 января президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, встречается с президентом Америки, от которого получил приглашение. Как отмечают СМИ Казахстана, Назарбаев в гостях у Трампа окажется, раньше, чем Путин. И это тоже дает пищу для размышлений.



Отдельный же вопрос - наряду с разными политическими моментами - нефтедобыча.



Так, в 2017 году Казахстан добыл рекордный за всю историю страны объем углеводородов - свыше 86 млн тонн. Об этом заявил министр национальной экономики республики Тимур Сулейменов. "Он существенно помог, будем откровенными, в достижении 4% роста ВВП", - подчеркнул чиновник.



С 2014 по 2016 год из-за истощения месторождений в Актюбинской Кызылординской и Актюбинской областях добыча нефти в Казахстане снижалась. Однако восстановление добычи на месторождении Кошаган позволило переломить ситуацию. Теперь снижать добычу Казахстан не н



При этом Казахстан участвует в сделке стран-экспортеров нефти ОПЕК+, которая обязывает страны сокращать уровень добычи углеводородов. Минэнерго РК не раз заверяло, что страна будет выполнять взятые на себя обязательства. Тем не менее, в конце 2017 года Казахстан добывал на 130 тысяч баррелей нефти в сутки больше, чем предусмотрено соглашением ОПЕК+.



Россия же в этот период свои обязательства выполнила, уменьшив добычу на 300 тысяч баррелей. Как и крупнейший поставщик нефти на мировой рынок Саудовская Аравия - на 486 тысяч баррелей. Всего же на встрече в Вене в 2016 году было решено сократить совокупную добычу на 1,8 млн баррелей в сутки.



По информации Bloomberg, во время продления сделки ОПЕК+ осенью минувшего года страны-участницы встречи знали, что Казахстан превышает допустимые нормы добычи. Однако они решили закрыть глаза этот факт, так как публичный демарш одного из участников соглашения принес бы больше вреда, чем перепроизводство им нефти.



Россия накануне той встречи была готова нарастить объемы добычи, если сделка не состоится. Но как инициатор сделки, очевидно, чувствовала свою ответственность за достижение договоренности и достигла успеха. В результате, цена нефть стала повышаться, пока не достигла нынешних 70 долларов за баррель, от чего выиграли все экспортеры, включая Казахстан.



В этой ситуации позиция Астаны выглядит странно. Страна не исполнила свои обязательства по сокращению добычи, но при этом заработала как на росте цены за баррель, так и на увеличении объема добычи. Россия, как и другие участники сделки, старалась, жертвовала, а Казахстан получил все "на халяву".



Возможная причина снисходительного отношения Москвы к "проделкам" Астаны - недавняя заморозка на Западе 22 млрд долларов Национального фонда этой страны. Американский банк принял такое решение в рамках судебного иска молдавского бизнесмена Анатолия Стати, который утверждает, что власти вынудили его продать свои нефтегазовые активы в Казахстане.



Также, не исключено, что Москва была вынуждена согласиться с преференциями Астане из-за роста ее значения в международной политике. Сирийский мирный процесс, столь важный для России, проходит именно в столице Казахстана. В этой ситуации, пришлось умаслить нового хозяина Целинограда (так называлась Астана в советский период - авт.).



Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев не склонен преувеличивать значение особой позиции Казахстана.



- Нужно иметь ввиду, что для Казахстана нефть не является ключевым продуктом. Казахстан - лидер по объему добычи урана, но не нефти. Он не стоит в одном ряду с Россией, Саудовской Аравией Ираном и т. п. Поэтому при сделке ОПЕК+ на это закрыли глаза. Если бы доля Казахстана в мировом экспорте нефти была бы существенна, это не смогли бы игнорировать, так как сделка не имела бы смысла.



Поэтому действия Казахстана в этой нефтяной истории - это как действия подростка. Бывает.



Сейчас отношения с Казахстаном нужны всем. И даже дело не в том, что его избрали на не очень длительный срок председателем Совбеза ООН. Это страна, с которой будут разговаривать все противостоящие стороны.



"СП": - Почему?



- Потому что Казахстан изначально позиционировал себя с одной стороны как союзник России, а с другой очень активно развивал экономические отношения с Западом. Правда, больше с Европой, чем с США. С Великобританией, Германией… Огромные немецкие вложения в транспорт Казахстана. В Лондоне Назарбаева принимали просто как лучшего друга. Я сам видел. А с третьей стороны, это страна, где большинство населения - мусульмане и поэтому может разговаривать и с саудитами и с Турцией и т. д. Нам и американцам тут сложнее.



Казахстан играет ту роль, которую играла Австрия в 1970-е годы. Ведь Австрия была частью советской оккупационной зоны и при этом частью западного мира. Оккупационные войска в 1950-х годах вывели, а привычка осталась. Поэтому и ОПЕК там собирался. Казахстан, как и Австрия - это такая страна для всех. Они и с Китаем прекрасно общаются, и с США.



Кроме того, нефть из Казахстана перерабатывается в основном в России. Выводы делайте сами.



"СП": - Видимо, один из факторов - переговоры по Сирии в Астане…



- Так, они там ведутся по той же причине - это комфортный город для всех. Нет страха, что это будет у русских, которые могут назад не выпустить, или у американцев, куда не поедут сирийские власти. В Швейцарии тоже ничего не получается, а тут всем хорошо. Местным властям все доверяют.



"СП": - Получается, власти Казахстана прямо ангелы…



- Я не говорил этого. Но для них, как для молодого государства, приоритеты государственных интересов порой зашкаливают. Как и на Украине, и в других странах СНГ они верят, что их государственность, независимость - это их великое достояние. Нефть для них тоже важна, но это лишь один из аспектов. В отличие от России, где все завязано на нефти, в Казахстане не так. Вообще, надо понимать, что Казахстан всеми силами развивает Казахстан.



По мнению директора Центра изучения кризисного общества, заместителя заведующего кафедры государственной политики МГУ Максима Вилисова, России выгоднее поддерживать системное партнерство с Казахстаном, чем пытаться выиграть по мелочи в каждом отдельном эпизоде.



- Если вернуться к началу острого кризиса между Россией и Западом по поводу Украины, то там были санкции, параллельно упали цены на нефть, и тогда Россия нашла для себя выход в виде девальвации рубля, которая существенно смягчила последствия этих макроэкономических процессов.



Но оборотной стороной этого стали проблемы, которые упали на наших партнеров по ЕАЭС, в том числе и на Казахстан. Там болезненно восприняли возникший валютный диспаритет и новые возможности в связи с этим для российского экспорта. Но экономическое партнерство, тем не менее, сохранилось. Хотя политически по украинскому вопросу нас не поддержали.



Таким образом, лояльное отношение России к политике Казахстана в сфере нефтедобычи может быть признанием важности для России конструктивной позиции Казахстана в период, когда Москве было трудно. То, что России удалось преодолеть беспрецедентное давление Запада - более значимый фактор, чем некоторые финансово-экономические моменты.



Это, кстати, традиционный подход для российской политики. Например, мы постоянно идем на уступки по вопросу углеводородов Белоруссии. То же самое и с Казахстаном. Пусть это и важный вопрос, но с точки зрения системного партнерства между нашими странами он все-таки локальный.

12.01.18 Источник - svpressa.ru

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