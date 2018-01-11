Грузия. Панкисское ущелье закипело и готово взорваться, - Ю.Рокс

08:00 13.01.2018 Тбилиси может получить большие проблемы в крохотном регионе



Старейшины Панкисского ущелья – региона Грузии, населенного кистинцами (этническими чеченцами), выступили с требованием наказать силовиков, виновных в смерти местного жителя Темирлана Мачаликашвили. В ущелье также требуют объективного расследования дела арестованного накануне за сотрудничество с террористами Зураба Идоидзе. По официальной версии, оба молодых панкисца пострадали из-за связи с находившимся в международном розыске и ликвидированным в Тбилиси в ходе спецоперации 22 ноября 2017 года Ахмедом Чатаевым.



Директор Кавказского центра стратегических исследований Мамука Арешидзе, комментируя обстановку в ущелье, подтвердил "НГ", что она непростая, и "быть иначе не может, поскольку гибель молодого парня – факт страшный сам по себе". "Власти должны сделать все необходимое для досконального прояснения того, что произошло. Если они сделают это внятно, предъявят исчерпывающие доказательства виновности этих людей, то каких-то консолидированных процессов в Панкисском ущелье удастся избежать", – сказал "НГ" Арешидзе.



Мачаликашвили был ранен в ходе спецоперации, проведенной Службой государственной безопасности (СГБ) в нескольких селениях Панкиси (см. "НГ" от 26.12.17). Решение провести операцию в проблемном регионе вызрело после изучения информации, полученной из компьютеров и мобильных телефонов ликвидированной группы Чатаева (см. "НГ" от 22.11.17).



Спецоперация в селениях Омало и Дуиси была проведена в ночь на 26 декабря прошлого года. Силовики арестовали четверых жителей. Мачаликашвили, по официальной версии, оказал сопротивление, пытался взорвать гранату, но спецназовец тяжело ранил его упреждающим выстрелом в голову.



Панкисцы с первого же дня настаивают на том, что 19-летний Мачаликашвили только поспорил с полицейскими. Раненый в бессознательном состоянии был доставлен в больницу, и врачи все эти дни боролись за его жизнь. Родные Мачаликашвили требовали отправить его на лечение в Германию или Турцию, где, как они считали, врачебная помощь могла оказаться более эффективной. Однако переговоры грузинской стороны с клиниками этих стран затянулись, и только вчера удалось договориться с одной из турецких больниц. Но сразу после этого состояние Мачаликашвили ухудшилось, и он, не придя в сознание, скончался. Его родные ответственность за смерть "невинного человека" возложили на власти, неоправданно долго, по их мнению, проводившие переговоры с турецкими врачами.



Известие о смерти Мачаликашвили наэлектризовало ситуацию в ущелье до предела. Панкисцы еще не отошли от спецоперации 26 декабря, а 9 января в Омало была проведена еще одна – против еще одного молодого жителя ущелья Зураба Идоидзе. Точнее, сам он был арестован по подозрению в связях с Чатаевым в городе Ахмета, расположенном на въезде в ущелье, а в его родовом доме в Омало проведен обыск, изъята оргтехника. В сообщении СГБ говорится, что Идоидзе специально ездил в турецкий город Хопа для того, чтобы помочь Чатаеву в переходе на территорию Грузии. Если вину Идоидзе докажут, он может быть приговорен к 15–17 годам заключения.



У панкисцев, впрочем, и на это свое объяснение: арестованный работал в Турции на ореховых плантациях, а на днях собирался эмигрировать в Канаду, куда уже уехала его сестра. Она, в свою очередь, по телефону подтвердила грузинским телекомпаниям, что ждет брата, который готовился к эмиграции и, будучи в здравом рассудке, никаких связей с подозрительными лицами иметь не мог.



Еще один уроженец Панкиси Гоча Али Сагинадзе был арестован в Турции. Тоже по обвинению в связях с Чатаевым. Его жена депортирована в Грузию. При обыске в доме Сагинадзе изъяты материалы, доказывающие его причастность к событиям в Сирии. Естественно, это сообщение разволновавшийся Панкиси успокоить не могло.



"Думаю, что не все, кто арестован из-за связей с Чатаевым, были задействованы в одинаково активной степени. Люди по-разному участвовали в оказании помощи Чатаеву. Более того, я уверен, что среди арестованных есть такие, кто не знал, кому и в чем помогает. В таких делах на участников возлагаются разные обязанности, и некоторые из них могут выглядеть безобидно. Особенно по незнанию", – сказал "НГ" Мамука Арешидзе. По его словам, все последние резонансные события, связанные с жителями Панкисского ущелья и с Чатаевым, случились после заявления одного из идеологов чеченского сепаратизма Ахмеда Умарова о реанимации так называемого кавказского имарата.



"Вероятно, сеть подпольщиков все-таки существовала, и Чатаев, наверное, активизировал эту сеть", – считает Арешидзе. Эксперт выразил сомнение в том, что для Грузии в свете проведенных операций и их последствий возросла угроза извне: вряд ли в Чечне именно по этому поводу "вспомнят" о родстве с кистинцами, "задумаются" над тем, что грузинские власти ущемляют единокровных и предпримут какие-то действия – в России вообще жестко борются против исламского подполья. Вряд ли стоит думать и о мести исламских радикалов с Востока. Они действуют, исходя из принципов политической целесообразности – по собственному разумению, а не руководствуясь эмоциями, хотя какие-то действия и могут при этом объявить местью, считает Арешидзе.



"За многие годы работы с кистинцами у меня выработалось убеждение, что в каких-то кругах есть заинтересованность в том, чтобы Панкисское ущелье выглядело пугалом. Негативный имидж региона во многом создан искусственно. Процессы в ущелье не особо отличаются от тех, которые наблюдаются в других регионах Грузии, где живут мусульмане – Аджарии или Квемо Картли. Но, повторюсь, сейчас власти должны сделать все, чтобы прояснить свои действия для минимизации претензий и доказать антигосударственный характер действий арестованных или погибших жителей Панкиси", – сказал "НГ" Мамука Арешидзе.

Юрий Рокс

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

11.01.2018 Источник - Независимая газета

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