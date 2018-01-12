Мировые державы начинают новый передел Ближнего Востока, - М.Рощин

07:43 13.01.2018 Антон Чаблин



Кто решил задушить победу России в Сирии



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Михаил Рощин



Всего за неделю российская авиабаза Хмеймим в Сирии пережила два тяжелых нападения боевиков: минометный обстрел и атаку дронов. Минобороны уверено, что за этим могут стоять США, Турция и другие державы, которым российские победы поперек горла.



Атака дронов продолжается



Становятся известны все новые подробности "атаки дронов", которая произошла 6 января: группа штурмовых беспилотников, снаряженных бомбами, пыталась подорвать авиабазу Хмеймим и военно-морскую базу в Тартусе.



Начальник Управления строительства и развития системы применения БПЛА Генерального штаба России генерал-майор Александр Новиков рассказал журналистам, что были использованы 13 дронов, которые вряд ли могли быть произведены в кустарных условиях. Их запустили с помощью эластичных катапульт близ населенного пункта Муаззара (она расположена в провинции Идлиб - в полусотне километров от российских баз).



Причем дронами не могли управлять с земли - у каждого из них был программируемый автопилот, который считывал информацию с GPS­-датчиков. Шесть беспилотников удалось попросту "сбить с толку": был подменен навигационный сигнал GPS-спутника, в результате чего дроны попросту сели в заданных точках. Три из них при жесткой посадке взорвались.



Еще семь беспилотников были уничтожены на подлете к российским базам с помощью пушек "Панцирь-С".



Александр Новиков на брифинге сообщил, что беспилотники были изготовлены с применением передовых технологий, полученных из-за рубежа.



Хотя и внешне (судя по фотографиям, опубликованных в официальном твиттере Минобороны) они больше похожи на поделки кружка авиамоделистов - радиоуправляемые самолеты с двигателем внутреннего сгорания. Кстати, сирийские боевики давно используют дроны: в частности, террористы "Исламского государства" * массово насылали беспилотники на позиции иракской армии во время осады Мосула.



Генерал Реймонд Томас, командующий Специальным оперативным командованием США, заявил на пресс-конференции, что в отдельные дни во время битвы за Мосул в воздухе одновременно было до 70 дронов.



Дроны, снаряженные бомбами, по данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека использовали боевики "Исламского государства" и во время битвы за город Аль-Сухна близ границы Сирии и Ирака осенью прошлого года.



Наследие Гитлера



Минобороны уже недвусмысленно объявило, что кто может стоять за атакой на российские военные базы. Первый факт - район, откуда был произведен запуск дронов, контролируется "умеренной оппозицией", поддерживаемой турецким правительством. Минобороны уже направило официальную жалобу на имя начальника Генерального штаба Турции генерала Хулуси Акара и начальника национальной разведки Хакана Фидана.



Факт второй. Минобороны распространило информацию, что несколько часов пространство между Тартусом и Хмеймим во время нападения террористов патрулировал разведывательный самолет ВМС США "Посейдон".



Американские военные отвергли это обвинение. "Мы не обсуждаем расположение разведывательных платформ. Любое предположение о том, что силы США или [натовской] коалиции сыграли определенную роль в нападении на российскую базу, абсолютно безразлично и абсолютно безответственно", - заявил представитель Пентагона майор Адриан Ранкин-Галлоуэй.



Вне зависимости от того, кто стоит за атакой на Тартус и Хмеймим, очевидно, что беспилотные летательные аппараты - это совершенно новая угроза для глобальной безопасности. Об этом сейчас заявляет российское Минобороны, подобные заявления делал и Пентагон еще прошлой весной - после серии атак дронов в окрестностях Мосула.



Стоит напомнить, что первые наработки в создании боевых беспилотников были еще во время Второй мировой войны: их пытались использовать нацисты. И вот спустя семьдесят лет место Гитлера заняли бесноватые "проповедники" лжеислама.



В атаке на Хмеймим есть "турецкий след"



То, что сегодня происходит в Сирии, "Свободная пресса" обсудила со старшим научным сотрудником Института востоковедения РАН Михаилом Рощиным.



"СП": - Михаил Юрьевич, прошлый год завершился победными заявлениями российского Минобороны. А нынешний начался с двух атак на нашу авиабазу Хмеймим. Как вы думаете, с чем связано такое резкое обострение ситуации в Сирии?



- Я думаю, не все были довольны успехами ВКС и сирийской армии, поэтому и были предприняты попытки обострить ситуацию. Очевидно, что в Сирии по-прежнему много недовольных президентом Асадом и тем режимом, который при нем сложился. Разумным выходом из сложившейся ситуации был бы поиск компромисса с оппозиционными силами, Тем более, что они по-прежнему контролируют значительные районы страны.



Следует иметь в виду, что "Исламское государство" пришло в Сирию из Ирака. Среди боевиков было, кроме того, много иностранных ландскнехтов. Но внутрисирийская оппозиция осталась, и она хотела бы принять участие в послевоенном урегулировании. Кроме того, Дамаску было бы разумно пойти навстречу курдам и признать их право на автономное самоуправление, как это было сделано в Ираке в марте 1970 года при раннем Саддаме Хусейне. Тогда у сирийского правительства появился бы новый надежный союзник, к тому же умеющий хорошо воевать.



"СП": - Российская сторона считает, что за атаками на Хмеймим могут стоять Саудовская Аравия, США. Пол подозрением была и Турция. Правда, накануне Владимир Путин на встрече с руководителями печатных СМИ заявил, что Турция ни в чем не виновата. Кто, на ваш взгляд, больше всего заинтересован в нивелировании нашей победы в Сирии?



- Разумеется, зарубежные покровители оппозиционеров используют ошибки сирийского правительства. Но эти ошибки, на мой взгляд, вполне могут быть устранены. Важной задачей сирийского правительства в настоящее время должно стать восстановление полуразрушенной экономики, инфраструктуры, жилого фонда и т. д., то есть постепенная ликвидация последствий многолетней гражданской войны. Именно это и будет способствовать затуханию тлеющих очагов конфликта.



"СП": - Но ведь все равно останутся интересы глобальных игроков, которые желают дестабилизировать ситуацию в Сирии!



- Вы правы, что последние атаки на наши военные базы вносят новый элемент неопределенности в течение войны в Сирии. Ведь раньше подобного рода нападений не было. Для меня лично странно, что до сих пор никто ясно не заявил о причастности к этим нападениям (если не считать непонятной организации так называемых "Свободных алавитов").



У меня лично такое ощущение, что здесь просматривается турецкий след. События происходят недалеко от провинции Идлиб, находящейся в основном в зоне контроля Турции. После разгрома "Исламского государства" в Сирии создается впечатление, что между Турцией с одной стороны и Россией и Ираном с другой снова обостряются разногласия. Неслучайно недавно в Анкаре делали представление послам России и Ирана. Кстати говоря, некоторое количество алавитов проживает и в Турции в пограничной с Сирией провинции. Случай со сбитым российским самолетом [в ноябре 2015 года] кажется забытым, но был ли он таким уж случайным?



* "Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, деятельность которой на территории России запрещена решением Верховного суда РФ от 29.12.2014 г.

12.01.18 Источник - svpressa.ru

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