Назарбаев летит в США. Зачем?

23:29 12.01.2018 США являются одним из ведущих инвестиционных партнеров Казахстана.



Как сообщалось ранее, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетит с официальным визитом Соединенные Штаты Америки. Основная цель визита – укрепление доверительных контактов на высшем уровне с новой администрацией США, передает Zakon.kz.



Также целью визита является дальнейшее углубление и расширение взаимодействия между Астаной и Вашингтоном по всему спектру казахстанско-американского сотрудничества с выведением двусторонних отношений на новый уровень расширенного стратегического партнерства и закрепление долгосрочного характера его развития.



Проведение седьмого по счету в истории двусторонних отношений визита главы государства в США призвано стать важным политическим сигналом для расширения двусторонних деловых связей, углубления торгово-экономического, инвестиционного и инновационно-технологического партнерства.



Начало тесного взаимодействия между Казахстаном и Соединенными Штатами было заложено в сфере ядерного разоружения и нераспространения. На сегодня Казахстан продолжает работать с американскими партнерами по поддержанию международной и региональной безопасности, проявив себя ответственным партнером в стабилизации ситуации в Афганистане. Высокий уровень сотрудничества подтвержден поддержкой со стороны США кандидатуры Казахстана в СБ ООН и сотрудничеством в рамках Совбеза.



В региональном разрезе большой потенциал имеется у нового формата диалога пяти стран Центральной Азии и США "С5+1". Очередной СМИД состоялся в сентябре 2017 года. Реализуются совместные проекты в области экологии, энергетики и безопасности на общую сумму 15 млн долларов США. Продолжается сотрудничество в рамках Рамочного Соглашения по торговле и инвестициям между странами Центральной Азии и США (TIFA).



США являются одним из ведущих инвестиционных партнеров Казахстана, вложив в нашу экономику почти 30 млрд долларов с 2005 года. В Казахстане работают около 500 компаний с участием американского капитала.



Казахстанско-американское сотрудничество на современном этапе направлено на взаимодействие в нашем регионе, в том числе в областях борьбы с терроризмом и укрепления режима ядерного нераспространения, а также расширения торгово-экономических связей.



Отметим, что между РК и США введен 10-летний визовый режим, который является первым подобным режимом на пространстве СНГ. Для продвижения всех вопросов двустороннего сотрудничества созданы механизмы Казахстанско-американской комиссии по стратегическому партнерству, Совместная комиссия по энергетическому партнерству (СКЭП), Комиссия по научно-техническому сотрудничеству. Источник - zakon.kz

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