Денег нет, но вы - ... РосПравительство Медведева успешно размотало Резервный фонд страны, - "МК"

22:48 12.01.2018 После "кончины" Резервного фонда правительству осталось раздербанивать национальное благосостояние



Заверениям Силуанова верится с трудом



Резервный фонд России приказал долго жить. Накануне Минфин сообщил о его полном обнулении. Больше такого института в российской финансовой системе не существует. Ушедший в небытие фонд лишь какой-то месяц не дотянул до своего десятилетнего юбилея.



После "кончины" Резервного фонда правительству осталось раздербанивать национальное благосостояние

фото: pixabay.com



Заключительным днем жизни Резервного фонда стало 22 декабря 2017-го, когда с его счетов ушли последние 54 млрд рублей. Они, как и все предыдущие миллиарды и триллионы, наполнявшие эту государственную "кубышку", были потрачены на финансирование бюджетного дефицита.



"Усопший" появился на свет в феврале 2008 года в результате разделения Стабилизационного фонда, куда стекались сверхдоходы от дорогой нефти. На осколках Стабфонда были созданы два новых суверенных фонда - Резервный, призванный финансировать бюджетный дефицит в случае резкого падения доходов казны, и Фонд национального благосостояния (ФНБ), который изначально должен был обеспечивать пенсию будущим поколениям, но затем его средства использовались на антикризисную помощь банкам и финансирование масштабных инфраструктурных проектов.



Сперва Резервный фонд выступал в роли "старшего брата", поскольку на его счетах было порядка 3 трлн рублей, а в ФНБ - меньше триллиона. Но постепенно их роли менялись в силу разных функций: ведь первый был чем-то вроде правительственного загашника на "черный день", а второй - неким финансовым источником для развития.



Кто же мог предположить тогда, в начале 2008 года, когда ВВП страны уверенно рос, а цена барреля приближалась к 130 долларам, что впереди отечественную экономику ждет практически сплошной "черный день". Страна один за другим пережила два сильнейших экономических кризиса (2008-2010 и 2014-2016 годов), вызванных, в частности, обвальным падением цен на нефть.



Каждый из этих кризисов нанес и по российской экономике в целом, и по бюджету в частности сильнейший удар. И в том, что эти удары не стали по настоящему катастрофическими, велика заслуга почившего Резервного фонда: именно благодаря его запасам и в первом, и во втором случае удавалось латать дыры и сводить концы с концами в федеральном бюджете, сохраняя на плаву его конструкцию. В результате правительство даже в самые тяжелые времена выполняло свои социальные обязательства, не оставляя бюджетников без зарплат, стариков без пенсий, а неимущих без пособий.



Первый кризис Резервный фонд, сдувшись с 5 трлн до 775 млрд рублей, еще как-то пережил. Затем экономика вроде бы начала оживать, а нефть опять зашкалила за $100, и к середине 2014 года "кубышка" наполнилась шальными нефтедолларами под завязку, достигнув 5,9 трлн. рублей. Но тут ухнул второй по счету кризис, вызванный не только нефтяным обвалом, но и западными санкциями. Резервный фонд снова героически принял удар на себя, спасая дефицитный бюджет от краха. Однако пережить этот удар нашему герою было уже не суждено.



Собственно, его неизбежный конец еще в 2016 году уверенно предрекал министр финансов Антон Силуанов. И даже точная дата "смерти" была известна заранее - ведь именно в последних числах декабря Минфин традиционно делает перечисления на погашение бюджетного дефицита. А дыра в бюджете 2017 года, хоть и оказалась меньше запланированной, но увы, была больше той суммы, что хранилась в Резервном фонде. Так что участь его была предрешена.



Светлая память герою, защитившему нас от самых роковых последствий кризиса! Ну и, безусловно, заслуживает добрых слов "крестный отец" усопшего - экс-глава Минфина Алексей Кудрин, который сначала настоял на его создании, а потом, в промежутке между кризисами, защитил от всевозможных влиятельных лоббистов, недовольных тем, что в правительственном загашнике лежат немалые средства, которые они не могут пустить на привычный "распил".





Ну а теперь на авансцену выходит некогда "младший брат" - ФНБ, который давно уже по факту стал старшим, а сейчас и вовсе остается единственным. Пока Резервный фонд без остатка тратил себя на сохранение бюджета, ФНБ более-менее спокойно балансировал на рубеже в 4 трлн рублей. Естественно, в относительно благополучный период 2011-2013 годов лоббисты-активисты и его жаждали просадить, но подоспел новый кризис. А в середине прошлого года было принято решение о слиянии двух фондов, которые теперь объединялись под шапкой ФНБ. Впрочем, из Резервного фонда сливать уже нечего - даже название не пригодилось.



Зато теперь финансировать бюджетный дефицит можно из средств ФНБ: именно ему и переходит функция "кубышки на черный день", в которой на данный момент находится 3,75 трлн рублей. Если "черные дни" для нашей экономики продлятся или наступят вновь, то в топку очередного кризиса пойдут уже эти триллионы. Надолго ли их в таком случае хватит?



Напомним, что к началу кризиса 2014 года в Резервном фонде лежало существенно больше - 5,9 трлн. Они "сгорели" всего лишь за три года. Правда, нынешний "крестный отец" единственного оставшегося суверенного фонда - Антон Силуанов - клянется, что благодаря новому бюджетному правилу ФНБ не будет разбазариваться, а наоборот, станет пополняться, но, честно говоря, верится в это с трудом.



Слишком уж красноречивой получилась история "старшего брата" и слишком печален оказался его конец. Чтобы ни говорили сейчас высокопоставленные лица, смена вывески суверенного фонда видится символической: свои резервы правительство уже раздербанило, теперь берется за раздербанивание национального благосостояния.



Дмитрий Докучаев

12/01/18 Источник - Московский комсомолец

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