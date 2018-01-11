 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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По доносу жены. Глава Мартукского РОВД Казахстана Лазарев задержан "за разглашение госсекретов"
21:57 12.01.2018

По подозрению в распространении госсекретов в Актобе задержан глава РОВД



На майора заявила в полицию бывшая супруга, которая якобы нашла в кладовке документы с грифом "совершенно секретно".

В Актобе по подозрению в распространении госсекретов задержан глава Мартукского РОВД Евгений Лазарев, сообщает телеканал КТК.

По сведениям телеканала, заявила на 44-летнего начальника бывшая супруга. Она якобы нашла в кладовке документы с грифом "совершенно секретно" и по совету адвоката тут же обратилась в правоохранительные органы. Сообщается, что женщина также нашла больше 60 автоматных патронов. Эту находку тоже приобщили к делу.

Спецкомиссия оценила ущерб от разглашения секретных документов больше чем в 22 млн тенге. Майору Лазареву оставалось до пенсии 2 месяца.

Гражданская супруга Лазарева отмечает, что с ее предшественницей начальник РОВД в разводе уже три года, но конфликты с бывшей супругой продолжались.

"Получается, что спустя пять лет нашла документы. Отвозит эти документы. Потом, как я понимаю, пишет, что она эти документы не читала, потому что увидела гриф "Секретно". Вся такая абсурдная ситуация", - говорит Наталья Горовая.

Источник - bnews.kz
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