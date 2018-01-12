Российский спецназ "Краснополем" уничтожил обстрелявших базу Хмеймим боевиков

21:50 12.01.2018 Группа боевиков, обстрелявших российскую авиабазу Хмеймим в Сирии из минометов 31 декабря, уничтожена российским спецназом, сообщили в Минобороны.



"На конечном этапе операции группой российских сил было установлено место базирования диверсионной группы боевиков рядом с западной границей провинции Идлиб… По прибытии террористов на объект, где они готовились к пересадке в микроавтобус, вся диверсионная группа была уничтожена высокоточным боеприпасом "Краснополь", – говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС.



В операции по уничтожению диверсантов, напавших на Хмеймим, были задействованы все силы многоуровневой системы российской разведки в Сирии, сообщили в ведомстве.



Российские разведчики также обнаружили в провинции Идлиб место сборки и хранения ударных беспилотников террористами. Склад дронов уничтожен ударом высокоточного артиллерийского боеприпаса "Краснополь", сообщает Минобороны.



Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, что обстрел Хмеймима выявил пробелы в обороне российской базы.



Напомним, 31 декабря "мобильная диверсионная группа" террористов обстреляла военную базу Хмеймим из минометов. По данным Минобороны, погибли двое военнослужащих. Кроме того, СМИ сообщали о "фактическом уничтожении" боевиками семи российских военных самолетов на авиабазе.



12 января 2018,

Алексей Ласнов





Источник - vz.ru

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