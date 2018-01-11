Следующие выборы в узбекский парламент избавят от "мертвых душ"

21:48 12.01.2018 Новая электронная система уже сегодня может автоматически распределять избирателей по участкам



Следующие выборы в нижнюю палату парламента Узбекистана и кенгаши народных депутатов будут проходить только с использованием Единой электронной базы избирателей, сообщает корреспондент Sputnik.



Это позволит максимально очистить списки избирателей, а также избавить выборы от семейного голосования и других подтасовок.



По словам заместителя министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Олимжона Умарова, сейчас в стране идет реализация крайне перспективного проекта по внедрению Единого электронного списка избирателей и управлению избирательным процессом.



"24 декабря 2017 года в Ташкенте были организованы выборы в кенгаши народных депутатов. В ходе них впервые в истории Узбекистана прошла правовую апробацию новая электронная информационная система. Она работала на всех 885 избирательных участках, где свыше 2 тысяч человек вели автоматизированный учет явки избирателей", - сообщил он.



Это, по мнению чиновника, позволило обеспечить самый главный принцип любых выборов - "один избиратель - один голос".



Он также заметил, что система уже сегодня может автоматически распределять избирателей по участкам, вести централизованную систему мониторинга явки и предоставлять в прозрачном виде всю отчетность по каждому отдельному участку, району и области.



Выборы депутатов районных советов впервые проходят в Ташкенте

"Полученный опыт будет расширен по всей республике. Президентом поставлена задача следующие выборы как в нижнюю палату парламента, так и кенгаши народных депутатов проводить только при помощи этой системы. Мы совместно с ЦИК уже готовим соответствующую программу, которая будет предусматривать интеграцию в нее данных различных государственных органов", - рассказал Умаров.



У Министерства внутренних дел будут взяты данные по прописке для всей республики, чтобы система в автоматическом режиме распределяла избирателя на тот участок, где он должен голосовать, Государственный центр персонализации предоставит информацию о том, кто имеет право голосовать, сколько из голосующих находятся в республике и другие данные.



Полноценный ввод системы, по мнению Умарова, позволит сформировать максимально чистые списки избирателей. Источник - ru.sputniknews-uz.com

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