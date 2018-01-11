Крепчает. Депутаты Шымкента также переименовывают проспект в честь Н.Назарбаева

21:37 12.01.2018 Депутаты ЮКО предложили назвать проспект в Шымкенте в честь Н.Назарбаева

Прошла внеочередная девятнадцатая сессия Южно-Казахстанского областного маслихата



Пресс-служба акима ЮКО, 10 января



Сегодня прошла внеочередная девятнадцатая сессия Южно-Казахстанского областного маслихата. На повестке дня было рассмотрено 6 вопросов. Во заседании приняли участие аким области Ж.Туймебаев, секретарь областного маслихата К. Балабиев, депутаты областного маслихата, акимы городов и районов, представители областных и территориальных департаментов, руководители управлений и представители СМИ.

Сессию модерировал председатель сессии областного маслихата Д.Абиш.



В первую очередь, избранники народа обсудили вопрос о внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата об областном бюджете на 2018-2020 годы. Об этом с докладом выступил руководитель управления экономики и бюджетного планирования Арман Сабитов. Наряду с этим, в ходе сессии областного маслихата был рассмотрен вопрос о внесении изменений в состав постоянных комиссий.



Также, на сессии внесены изменения в решение об утверждении персонального состава совета по делам инвалидов при акимате Южно-Казахстанской области. На повестке дня по вопросу о присвоении звания "Почетный гражданин Южно-Казахстанской области"" выступил исполняющий обязанности руководителя аппарата акима области Канат Толендиев, который озвучил имена награждающихся граждан. Затем выступил председатель постоянной комиссии областного маслихата по государственно-правовым вопросам и местному самоуправлению Умирзак Мелдеханов с предложением назвать проспект Астаны, где расположен административно-деловой центр области, именем Первого Президента нашей страны - Нурсултана Абишевича Назарбаева. Это предложение депутаты маслихата поддержали единогласно.

Подводя итоги сессии, аким области Жансеит Туймебаев подробно остановился на работах, которые должны быть проделаны по 10-ти основным направлениям Послания Главы государства народу Казахстана "Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции".



Первое направление Послания Глава государства обозначил как - "Индустриализация должна стать флагманом внедрения новых технологий". Южно-Казахстанская область максимально ускорит работы в данном направлении. Мы должны эффективно использовать потенциал 11 индустриальных зон, расположенных в нашем регионе. Вторая задача, поставленная Главой государства – "Дальнейшее развитие ресурсного потенциала". По данному направлению в регионе проводятся важные работы", - сказал глава региона.

Кроме того, аким области отметил, что в 2018 году объем областного бюджета увеличился на 504,6 млрд. тенге. Вместе с этим, аким сообщил, что в этом году для субсидирования и микрокредитование сельского хозяйства предусмотрены 6,8 млрд. тенге. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - nomad.su

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