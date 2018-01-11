|Парламент Узбекистана признал "допущенные ошибки в проекте госбюджета"
21:29 12.01.2018
Главной причиной проволочек при разработке проекта бюджета стала необходимость сделать его более реальным и конкретным, заявил председатель Комитета cената по бюджету и экономическим реформам Мухамед Джумагалдиев
Парламент Узбекистана в предыдущие годы мог принимать госбюджет, не до конца его проработав, признался председатель Комитета сената по бюджету и экономическим реформам Мухамед Джумагалдиев.
Напомним, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подверг резкой критике проект госбюджета на 2018 год, принятый парламентом страны, и отправил его на доработку. В результате главный финансовый документ был утвержден со второй попытки.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
Пресс-служба президента Узбекистана
Глава Узбекистана не подписал бюджет на 2018 год
Как заявил накануне в ходе заседания Международного пресс-клуба сенатор, при выполнении требований по пяти направлениям Стратегии развития страны было много вопросов, и для конкретного составления бюджета на этот год потребовалось дополнительное время. Этим он и объяснил задержку в принятии документа.
Кроме того, по его словам, главной причиной проволочек при разработке проекта бюджета стала необходимость сделать его более реальным и конкретным, а не как раньше, когда документ утверждался в октябре или ноябре.
"Официально его принимали с дефицитом, конкретно не изучив до конца. А сейчас он более подробно разработан, поэтому бюджет был принят позднее", - пояснил Джумагалдиев.
В 2018 году рост ВВП планируется на уровне 5,9%, инфляция ожидается в пределах 12,4% − 13,4%. Госбюджет впервые за последние годы прогнозируется с профицитом на уровне 0,02% к ВВП.