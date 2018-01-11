Амбициозный проект G4 Алматы-City зарыл в песок 31 миллиард тенге

19:36 12.01.2018 Строительство четырех городов-спутников G4 City под Алматы, без преувеличения, был одним из самых масштабных инвестиционных проектов в жилищном строительстве



Судьба амбициозного проекта G4 City, видимо, предрешена: две недели назад постановлением правительства Казахстана утратил силу генеральный план города-спутника Гейт Сити в Алматинской области.



Что нам стоит город построить

Проект строительства городов-спутников от Алматы до Капшагая был разработан в 2006 году, вскоре после того, как власти решили сосредоточить на правом побережье Капшагайского водохранилища добрую половину игорных заведений республики. Тогда о проекте много говорилось, власти надеялись, что это строительство позволит стабилизировать ситуацию с населением Алматы и будет способствовать снижению цен на недвижимость в самом мегаполисе.

Первый спутник – финансово-деловой центр Гейт Сити, второй – культурно-развлекательный и образовательный Голден Сити, третий Гроуинг Сити – город науки и современных технологий с объектами логистики и научно-производственным комплексом. И, наконец, четвертый город – Грин Сити – центр отдыха, развлечений и туризма на берегу Капшагайского водохранилища.

В течение двенадцати лет, каждый год проводились пресс-конференции, различные совещания и круглые столы, где детально обсуждались генеральные планы городов-спутников, развитие коммуникаций и инфраструктуры, возможности привлечения инвестиций и многое другое.

В разное время к работе над проектом подключались иностранные компании. Официально о начале строительных работ объявляли семь раз – в 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 и 2017 годах… Впрочем, обо всем по порядку.



Алматы. Февраль. 2007 год

Председатель правления АО Национальный центр сейсмологических наблюдений и исследований Анвар Боранбаев

"Города-спутники вокруг Алматы будут представлять собой "спальные" районы, - рассказывал на пресс-конференции в феврале 2007 года тогдашний глава комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства министерства индустрии и торговли (МИИТ) Казахстана Кайсар Омаров. - Обязательно вокруг этих городов-спутников будут размещены производственные зоны, куда будет переведена часть небольших производств из Алматы. В 2007 году будут вестись подготовительные работы, а уже со следующего года начнется строительство". Тогда же, на пресс-конференции, представитель Мининдустрии сообщил, что в рамках новой госпрограммы предполагается задействовать пенсионные накопления граждан, а цена 1 квадратного метра жилья для покупателя составит 56,5 тысяч тенге.

К работе над проектом присоединилась австралийская компания Kann Finch Group, на счету которой уже имелось несколько проектов в Объединенных Арабских Эмиратах, Китае, Австралии, а также странах Южно-Тихоокеанского региона.



Поселок Отеген-Батыр. Декабрь. 2007 год

В Отеген батыре (бывший поселок Энергетический – прим. Авт.) состоялась внеочередная сессия маслихата Илийского района, куда были приглашены акимы сельских и поселковых округов, представители государственных и неправительственных организаций, руководители и специалисты архитектурных, природоохранных, земельных, санитарно-эпидемиологических служб района и области, представители средств массовой информации. Вопрос, рассматриваемый на сессии – начало практической реализации программы строительства городов-спутников Алматы. Тогда было заявлено, что государственная программа по строительству четырех городов-спутников Алматы не утопична и не будет свернута. Просто реализация таких грандиозных проектов, где со временем будут проживать сотни тысяч жителей, начинается не с рытья котлованов под фундаменты домов, а с тщательных изыскательских работ, создания необходимой инфраструктуры жизнедеятельности и коммуникаций. И на эти цели государство уже предусмотрело средства в бюджете будущего года.

Там же были озвучены и основные цифры расходов: 189,6 миллиона долларов США – общая сумма. Из которой бюджетных средств – 22 миллиона долларов, собственные средства – 100,6 миллиона долларов, средства инвесторов – 67 миллионов долларов и 26, 4 миллиона долларов – средства потребителей. Сам же генеральный план решено было рассматривать и защищать в правительстве в конце 2008 года.



Талдыкорган. Ноябрь. 2008 год

24 ноября 2008 год в Талдыкоргане состоялось предварительное рассмотрение проектов генеральных планов городов-спутников Алматы. На совещании отмечалось, что при проектировании были учтены все проектные наработки по транспорту, такие как новая автомагистраль – Западный Китай – Западная Европа, а также железнодорожная линия Жетиген-Хоргос. Предусматривалось создание линии скоростного транспорта по направлению Алматы-Капшагай и по территории городов-спутников. Максимально приближенный к воде город Грин Сити разместится на ряде островов, образуемых системой искусственных каналов.

Предусмотрено было все до мелочей. Водоснабжение первых трех городов планировалось производить от месторождений подземных вод, четвертого города – от существующей системы водоснабжения Капшагая. Электроснабжение планировали осуществлять посредством нескольких ТЭЦ, работающих на газе и вырабатывающих как тепло, так и электроэнергию. Газоснабжение двух городов предусматривалось от магистрального газопровода Алматы-Байсерке-Талгар, а двух других – от газопровода Алматы-Капшагай.

Также были намечены все основные вехи на подступах к строительному старту. В общем, созидательные намерения областных властей были неуклонны и тверды: глава области дал поручение акимам Илийского района и Капшагая вдоль автотрассы Алматы-Капшагай неукоснительно соблюдать запрет на отвод земельных участков.

Далее события развивались не столь стремительно. На дворе был кризис. По этой причине тема спутников южной столицы и готовых в нее вложиться инвесторов на пару лет заглохла…



Астана. Ноябрь. 2010 год

В ноябре 2010 года в Астане в ходе "круглого стола" по вопросам строительства тогдашний председатель Агентства РК по делам строительства и ЖКХ Серик Нокин сообщил, что с 2012 года планируется ввод в эксплуатацию жилья, построенного в рамках проекта G4 City. Первая очередь составит 600 тысяч квадратных метров, или 7 800 жилых квартир.



Астана. Август. 2011 год

В августе 2011 года на самом высоком уровне в рамках визита в Казахстан президента Республики Корея Ли Мен Бака было подписано четыре соглашения, одно из которых касалось проекта по строительству четырех городов-спутников.



Алматы. Март. 2012 год

В правительстве обсудили детали госпрограммы "Доступное жилье". Ежегодно в Казахстане решено сдавать около четырех тысяч недорогих квартир. Помимо индивидуального жилищного строительства, инфраструктуры и арендного жилья для очередников и молодых семей, в программу также вошел проект G4 City по строительству городов-спутников Алматы.



Астана. Август. 2012 год

Корейская компания Posco E&C заключила контракт стоимостью 640 миллионов долларов на строительство первого города-спутника Алматы с генеральным девелопером территории Caspian Group.



Алматинская область. Октябрь. 2013 год

Экс-премьер Серик Ахметов посетив строительную площадку города-спутника Гейт Сити во время рабочей поездки, раскритиковал ход подготовительных работ. Ахметов даже попросил вернуть деньги, которые были выделены из бюджета, если инвестор, корейская компания Posco E&C, не собирается начинать строительство супер современного энергопозитивного жилья.

На тот момент уже были решены вопросы электро-, газо- и водоснабжения будущего города-спутника, решались вопросы по стоку и теплоснабжению.



Алматы. Сентябрь. 2014 год

В КазНИИСА изучили проект и пришли к выводу, что G4-City – это провальная идея, которая еще больше обострит проблему перенаселенности Алматы.

Как говорилось в экспертном заключении, идея строительства построена на ничем не обоснованных декларациях и обещаниях, поэтому реализация этого проекта приведет к серьезным проблемам.

"Массы мигрантов из других регионов страны устремятся в эти спальные города, расположенные в непосредственной близости от Алматы. Отсутствие мест трудовой занятости в этих городах вызовет увеличение масштабов маятниковой трудовой миграции. Резко возрастет количество иногороднего транспорта на улицах Алматы. Катастрофическими станут транспортные пробки, загазованность воздуха достигнет критических отметок. Сократятся площади ценных сельскохозяйственных земель из-за отвода их под городскую застройку", - написано в "Концепции формирования и развития Алматинской агломерации".

От строительства городов Голден Сити и Гроуинг Сити вообще рекомендовано отказаться, а Грин Сити, расположенный на побережье Капшагайского водохранилища, превратить в наукоград - современный академгородок с университетскими кампусами, научно-исследовательскими кластерами и технопарками.

Ахметжан Есимов, тогда аким Алматы, с заключением КазНИИСА был полностью согласен и высказывался категорически против проекта G4 City.



Алматы. Август. 2015 год

В газете "Время" публикуется статья с разоблачениями финансовых махинаций, связанных с выкупом земли под строительство спутников.

Заместитель областного прокурора Мурат Алимбеков сообщил журналистам, что на выкуп трех участков был потрачен практически миллиард тенге, хотя фактическая стоимость участков, по словам прокурора, чуть выше 30 миллионов тенге.

Схема была простой: фирма выкупала участки, как раз перед началом принудительного изъятия земель под государственные нужды, и продавала их государству втридорога.

В действиях должностных лиц акимата Илийского района прокуроры увидели признаки уголовного преступления предусмотренного частью 2 статьи 362 УК РК (превышение власти или должностных полномочий).



Алматинская область. Ноябрь. 2016 год.

Заместитель премьер-министра Аскар Мамин ознакомился с ходом строительства городов-спутников. Мамин сказал, что 2017 год - это начало реализации проекта G4 City, так как инфраструктура вся готова и уже пора осваивать индустриальную, жилую и логистическую зоны.

С 2008 по 2015 год по проекту G4 City было выделено 31,4 миллиарда тенге, в 2016 году финансирование не осуществлялось из-за объявленного моратория на новые проекты.

Общий объем инвестиций первому городу-спутнику Гейт Сити планируется в сумме 650 миллиардов тенге, в том числе бюджетных - 206 миллиардов, частных - 444 миллиарда.



Астана. Декабрь. 2017 год.

Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев 28 декабря подписал постановление о признании утратившим силу постановления правительства Республики Казахстан от 2 ноября 2009 года №1739 "О генеральном плане города-спутника Гейт Сити Алматинской области".

Каким будет новый генплан и будет ли он вообще, могли бы рассказать в компании Caspian Group, но телефон, указанный на сайте, не отвечает.

А между тем на 8 тысячах га, расположенных вдоль республиканской трассы Алматы - Капшагай на территории Илийского района Алматинской области, общей протяженностью 65 км – тишина, никаких строительных работ нет.



АСТАНА, 11 янв. 2018 , Катерина Клеменкова Источник - Sputnik

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