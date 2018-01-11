 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 12.01.2018
23:29  Назарбаев летит в США. Зачем?
22:48  Денег нет, но вы - ... РосПравительство Медведева успешно размотало Резервный фонд страны, - "МК"
21:57  По доносу жены. Глава Мартукского РОВД Казахстана Лазарев задержан "за разглашение госсекретов"
21:50  Российский спецназ "Краснополем" уничтожил обстрелявших базу Хмеймим боевиков
21:48  Следующие выборы в узбекский парламент избавят от "мертвых душ"
21:37  Крепчает. Депутаты Шымкента также переименовывают проспект в честь Н.Назарбаева
21:29  Парламент Узбекистана признал "допущенные ошибки в проекте госбюджета"
19:36  Амбициозный проект G4 Алматы-City зарыл в песок 31 миллиард тенге
19:32  Strategist: В чем суть внешней политики Эрдогана?
19:22  Сирия. Джихадисты, при поддержке Турции, перешли в контрнаступление в Идлибе
17:39  Легендарному казахскому "Кара майору", ветерану Афганской войны Борису Керимбаеву - 70 лет!
17:37  Баку шантажирует Иран массовыми беспорядками и новой войной в Карабахе, - И.Шабанов
14:02  Буран в Астане рушит здания и повреждает автомобили - видео очевидцев
07:56  Известный казахстанский буржуй Сейсембай ("Сеймар") бежал из страны
07:45  Эвакуация боевиков ИГ из Сирии при содействии США – вариант операции ODESSA, - Д.Минин
07:44  Для кого может стать ловушкой китайская точка опоры Евросоюза? - Е.Пустовойтова
07:31  В китайском Линьфэне власти взорвали "церковь" проамериканских миссионеров баптистов-евангелистов
07:15  Жену надо воспитывать "вежливо, плетью" и "обязательно пожалеть". Как совместить казахские обычаи и шариат? - З.Наурзбаева
07:10  Прыткий молодой человек. В Шымкенте объявлен в розыск руководитель городского центра занятости населения Жамалбеков
06:41  Рахмон обещает не создавать проблем соседям. Таджикистан и Узбекистан договорились о границе и визах, - В.Панфилова
06:40  Трамп готовит Путину нефтяную бомбу. Россия не вписывается в американскую сырьевую мечту, - А.Башкатова
06:32  Национальным координатором по ШОС Казахстана назначен посол Алимбаев
06:24  Как выяснилось, дед Эрдогана неудачно воевал с Россией - замерз насмерть в окопе под Сарыкамышем
04:06  Береза не виновата. Борт польского президентского Качиньского над Смоленском взорвали изнутри
01:20  Казахстан может лишиться Кашагана, - О.Червинский
01:18  В Астане сорвало крышу с Аграрного университета (видео). А она там была?)
01:16  Казахстан на кухне глобальной политики... в качестве, - Д.Сатпаев
00:34  Настал момент для бомбового удара по Северной Корее, - Foreign Policy
00:13  Влюбилась, приняла ислам и пропала. История юной немки Ю., - Bild
00:02  Турецкая дипломатия превратилась в торговлю коврами, - А.Асалыоглу
Четверг, 11.01.2018
23:40  Глава МВД Туркмении Муликов получил "последнее туркменское предупреждение"
23:35  Почему любая государственная идеология всегда ведет в тупик, - А.Тин
23:19  300 турецких граждан нашли жен в Казахстане
23:14  В Воронежском универе скандал из-за безграмотных таджикских студентов
22:46  Сеул против биткоина. Южная Корея спровоцировала обвал рынка криптовалют
21:06  С Ахмадинежадом все в порядке. Он на свободе, - А.Проханов
20:26  Послания президента Казахстана в динамике: есть ли изменения? - М.Шибутов
20:06  В Турции арестован организатор убийства российского посла
20:02  Жители Темиртау просят Алию Назарбаеву спасти их от черного снега
19:50  Выйти из роли "подноса". От чего пытаются освободиться курдские женщины Турции, - А.Рыбин
17:45  Аркадаг перетасовал в Туркмении прокуроров
15:28  Кто атакует российские базы в Сирии? Новая загадка сирийской войны, - Лиз Слай
15:27  Тегеран выстраивает новую политику в Закавказье, - Ст.Тарасов
15:25  "Трампизация" Америки, или Десакрализация смерти, - А.Бабицкий
15:24  В Узбекистане хотят переодеть депутатов в национальную одежду
15:22  Мелисса Дриско - женское лицо военной разведки США, - П.Густерин
09:26  Тяни за жилу! Кто может стоять за "золотой ОПГ" Казахстана? - С.Перхальский
09:19  Гибкая хитрость. Стратегия России в Афганистане, - Дж.Гурганус
09:00  Член семьи. Сын израильского премьера Нетаньяху запутался в проститутках, - Neue Zurcher Zeitung
08:56  Бери шинель... Мирзиеев объявил о масштабных увольнениях в Министерстве обороны Уз
08:19  Как молдавский бизнесмен Стати послал в нокдаун власти Казахстана
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Strategist: В чем суть внешней политики Эрдогана?
19:32 12.01.2018

Западу нужно смириться с тем фактом, что Анкара теперь следует одним курсом с Москвой и Тегераном


Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган повел свою страну новым внешнеполитическим курсом, более независимым и национально ориентированным. Ключевую роль в этом изменении сыграло то, что Анкара пересмотрела свою озабоченность в области безопасности, перестав в столь большой мере опасаться России, ее традиционного врага, и Ирана, регионального конкурента и возможного сторонника независимости курдов, сблизившись с ними. И шаги в этом направлении Анкара сочетает с возрождением внешней политики бывшего премьер-министра Неджметтина Эрбакана, пишет Исаак Кфир в статье для австралийского издания The Strategist.

Путь к политическому успеху Эрдогана начался в 2002 году, через год после того, как он с союзником Абдуллахом Гюлем создал Партию справедливости и развития (ПСР). Возглавляемую Эрдоганом партию неоднократно обвиняли в том, что она медленно и систематически осуществляет демонтаж светской идентичности Турции, оформленной Мустафой Кемалем Ататюрком в 1923 году.

Многие исследователи указывают на то, что стратегия ПСР состоит в отказе от политического ислама, который заключается в применении исламских ценностей в общественной сфере, в то же самое время принимая политику исламской идентичности.

Архитектором обновленной внешней политики Турции стал Ахмет Давутоглу, который направил страну курсом, в большей степени основанным на дипломатии, экономике, мягкой силе и тюркской идентичности. Следуя этим направлением, Турция смогла капитализировать свое геостратегическое местоположение, начав играть одну из главных ролей на международной арене. Выражение этой политики можно было наблюдать в подходе Анкары к отношениям с Ираком, Сирией, Палестиной и Ираном.

Так, из-за собственной проблемы с курдами для Турции во внешней политике крайне большое значение имел Ирак. Когда после вторжения США 2003 года высказывались мнения о необходимости разделить страну, Анкара решительным образом встала на защиту ее территориальной целостности, в чем получила поддержку Ирана и Сирии.

Отношения Анкары с Дамаском можно назвать циничными, и тому есть три основные причины: взаимодействие Сирии с Рабочей партии Курдистана, членам которой, по утверждению Анкары, разрешают тренироваться в Долине Бекаа4 статус провинции Хатай, аннексированной Турцией в 1939 году4 а также права на водные ресурсы, особенно реки Евфрат. Когда в арабской республике началась гражданская война, Турция сначала не была настроена враждебно к президенту Башару Асаду, но по мере интенсификации конфликта Турция столкнулась с наплывом сирийских беженцев. В связи с этим Эрдоган и стал поддерживать оппозицию в надежде на быстрое окончание войны.

С тех пор он сменил свою позицию на более пророссийскую и проиранскую, в которой Асад сможет сыграть определенную роль в Сирии. Это означает, что Турция на сегодняшний день действует в рамках Астанинского, а не Женевского процесса. Одной причиной для этой перемены стало то, что Эрдоган признал наличие у него с Россией и Ираном чего-то общего: они не обращают внимания на его продолжающееся наступление на демократию в Турции, будучи прагматистами, стремящимися продвигать собственные национальные интересы любыми возможными средствами.

Решение Эрдогана выступить в поддержку Палестины мотивировано внутриполитическими соображениями: так ПСР смогла заявить о себе как о защитнице забытого большинства от турецкой либеральной элиты. Эрдоган стал со временем все больше воспринимать палестинский вопрос как возможность позиционировать себя в качестве одного из немногих лидеров исламского мира, которые публично бросают вызов и Израилю, и США.

В том, что касается напряженности между Анкарой и Тегераном, то исторически тому причиной была убежденность первой в поддержке Ираном РПК и его попытках экспортировать собственный бренд исламизма, из-за чего ультрасветские военные Турции с подозрением относились к исламской республике. Потепление в отношениях наступило с 2003 года, когда Тегеран подавил деятельность Партии свободной жизни в Курдистане, которая, по мнению многих, имела связи с РПК. Улучшения коснулись и области экономики.

Внешняя политика Эрдогана принесла стране большие дивиденды благодаря взаимоотношениям Анкары с ЕС. Лидеры стран - членов европейского блока понимают, что Турция является первой линией обороны от нелегальной миграции. Им также известно, что они не могут позволить себе повторения кризиса с беженцами 2015 года. В связи с этим, помимо отдельных риторических заявлений, ЕС не затрагивал вопросы крупного наступления Анкары на права человека, в том числе 148 судебных процессов над теми, кто подписал Петицию ученых за мир, выступая за мирное разрешение конфликта между Турцией и РПК.

Маловероятно, что жесткая хватка Эрдогана за политическую систему Турции в скором времени ослабнет. Напротив, недавно Эрдогану удалось перевести закупки для нужд обороны из-под контроля министерства обороны в область ответственности администрации президента.

Таким образом, Западу нужно смириться с тем фактом, что Анкара теперь следует одним курсом с Москвой и Тегераном. Это серьезная проблема для НАТО, поскольку Турция является одним из его членов. Ему также необходимо существенно пересмотреть принципы восстановления мира и безопасности на Ближнем Востоке, поскольку правила игры уже другие.
Максим Исаев, 12 января 2018,

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1515774720
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  