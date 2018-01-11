 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Сирия. Джихадисты, при поддержке Турции, перешли в контрнаступление в Идлибе
19:22 12.01.2018

Ад в Идлибе: Толпы боевиков с турецким вооружением ударили в тыл "Тиграм", идут жестокие бои - подробности

В четверг объединенные силы террористов
начали мощное контрнаступление в провинции Идлиб и смогли отбить у армии ряд населенных пунктов.

Главари банд, воспользовавшись тем, что самые боеспособные части САА наступают на авиабазу Абу Духур, нанесли удар в южной части Идлиба. Сотни хорошо экипированных боевиков с танками и БМП из группировок "Файлак аш-Шам", "Джейш аль-Изза", "Свободная армия Идлиба", "Джейш Нухба", "Нуреддин аз-Зинки" и т. д. обрушились на оборону армейцев.

У террористов замечены современные бронеавтомобили Panthera F9. По всей вероятности, турки были сильно раздосадованы серьезным продвижением Армии САР и иранских сил при поддержке ВКС России. Спецслужбы Анкары мобилизовали множество банд для перелома ситуации на фронте и возврата потерянных за 2 недели обширных территорий в Хаме и Идлибе, пока можно утверждать, что они добились лишь временной отсрочки своего поражения.

Военкор Олег Блохин, известный своими репортажами из Сирии, сообщает последнюю информацию об обстановке в провинции Идлиб, где идут жестокие бои Вооруженных сил САР с террористами.

Идлиб - Хама. Скоро сказка
сказывается, да не скоро дело делается. Взять аэробазу Абу Духур, как и сам населенный пункт с одноименным названием, пока не удалось.

Садыки пока остановились в н. п. Тель Сальма эль Кибли. Ближайшие позиции духов находятся на аэробазе Абу Духур и н. п.Тель Сальма эш Шимали. Вчера ночью "Тигры" не стали с ходу брать штурмом ни аэробазу, ни населенный пункт Абу Духур. Как и предполагалось, там находится довольно хорошо оборудованный и укрепленный район с целой сетью подземных коммуникаций. Было принято решение для подготовки штурма подтянуть арту и дать поработать летунам. По работе последних был дан отбой, так как был получен радиоперехват с информацией о поставке духам турками ПЗРК.

Коль уж коснулись этой темы, дополню информацию о еще одном подгоне турками братушкам из "Нусры". В спешном порядке духам поставляются РСЗО, но интересен не только факт поставки этого. В этих системах сделаны некоторые изменения, а именно - уменьшена боевая составляющая и увеличена полетная. Теперь из них можно вести обстрел целей на расстоянии до 70 км. Так, сегодня в районе одной из позиций САА зафиксирован прилет одной из таких игрушек. Облажались духи на пару сотен метров, но, если учесть, что установка, откуда был произведен обстрел, находилась в 45 км, то это не может не напрягать.

Примерно с 10 утра начала работу арта, позже все-таки подключились и летуны.

"Тигры" готовились к штурму базы. В их задачу входило взять сперва населенный пункт Абу Духур, затем с трех сторон атаковать аэробазу. Во второй линии работали ополченцы "Лива Аль Кудс", которые должны были прикрывать фланги во время атаки и закрепляться на уже занятых территориях.

Но почти в это же время происходят следующие события. По всей линии соприкосновения в Северной Хаме одновременно отмечаются попытки духов атаковать позиции садыков. Хотя, глядя на небольшую численность атакующих групп, скорее можно говорить о разведке боем или попытке ввести в блуд.

Основной удар духов сегодня пришелся на левый фланг наступающей на Абу Духур группировки. Из н. п. Газван, Эль Хараки, Аль Саяди, Мишерфе, Эм Хаяль, Эм Желяль практически в одно время начались атаки на позиции СА, плюс к ним подключилась большая группа чертей, прибывших из Мурека. В связи с этим ни о каком штурме Абу Духура на сегодня уже речи не шло.

При этом арта и летуны продолжали работать по базе. Пока движение стало на тормоз. Идет ускоренное усиление флангов. С востока на соединение с "Тиграми" движется группа Каттарджи. На сегодня их передовые позиции расположены в районе н. п. Им аль Салясель. В случае последующего удачного соединения подразделений "Тигров" и Каттарджи, окончательно оформится восточный котел, в котором дружной семьей заживут "нусрята" и "даеши"*.

Атака ИГИЛ

Кстати, о последних. Сегодня они отбили у "Нусры"* в тех краях еще три н. п. Табка (это не та, что возле Ракки, другая), Азизия и Жуб аль Усман.

Известие об этом вызвало дружный хохот и шутливые возгласы: "Вы ж наши умнички, а мы уж за вас и забыть успели". Такое упорство "даешей" в этом районе одновременно и веселит и дает понимание, насколько это упоротые и опасные парни.

На сегодня пока все. Надеюсь, что ночь пройдет без сюрпризов.

Сирия, провинции Хама-Идлиб, 11 января 2018 год.

Источник - rusvesna.su
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