 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Легендарному казахскому "Кара майору", ветерану Афганской войны Борису Керимбаеву - 70 лет!
17:39 12.01.2018

Сегодня легенде Вооруженных Сил Казахстана, ветерану Афганской войны, командиру 177-го отдельного отряда специального назначения полковнику в отставке Керимбаеву Борису Тукеновичу исполняется 70 лет.

Прозвище "Черный" или "Грозный" майор ныне отставной полковник Керимбаев получил будучи командиром второго "мусульманского" батальона. Родился Борис Керимбаев 12 января 1948 года в селе Прудки Джамбульского района Алматинской области. После окончания средней школы в 1966 году поступил в Ташкентское высшее командное училище им. В.И. Ленина. Закончил его в 1970 году и был направлен для прохождения службы в ГСВГ (Группу советских войск в Германии). В январе 1981 года был назначен командиром 177-го отдельного отряда специального назначения ГРУ и в сентябре по программе подразделений специального назначения был направлен в Афганистан. Именно эта должность стала определяющей в судьбе Бориса Тукеновича. В январе 1982 года отряд участвовал в войсковой операции под населенным пунктом Дарзоб, затем четыре месяца стоял в нем гарнизоном, проводя разведывательно-поисковые рейды. В конце мая 1982 года 177-й отдельный отряд специального назначения получил задачу занять только что освобожденное советскими войсками Панджшерское ущелье. Вместо обещанных тридцати суток батальон Кара майора удерживал Панджшерское ущелье почти год. За этот срок, через батальон Керимбаева, по различным подсчетам, прошло около тысячи человек. Из них погибли всего лишь 50, в том числе четыре офицера. Керимбаев стал первым среди командиров, чьи боевые потери оказались наименьшими.

Из 177-го отряда под командованием Бориса Тукеновича Керимбаева вышли Министр обороны генерал-полковник Сакен Жасузаков, генерал-майор Мукан Дюсекеев. Ряд офицеров и военнослужащих отряда являются руководителями общественных объединений, государственных учреждений и частных предприятий.

В 1993 году Борис Керимбаев инициирует процесс по розыску пропавших без вести военнослужащих, для чего выезжает в Афганистан на переговоры с полевым командиром Рашидом Достумом. В 1999 году принимает непосредственное участие в совещаниях по реформированию войск специального назначения ВС РК. С начала 2000 приглашен советником командующих Аэромобильных войск генералов Мурата Майкеева и Адилбека Алдабергенова по вопросам передачи боевого опыта миротворческому подразделению "Казбриг".

С первого дня образования суверенного Казахстана, Борис Тукенович, являясь профессионалом своего дела, преданным воинскому и гражданскому долгу, решал проблемы ветеранов и инвалидов, организовывал мероприятия по увековечиванию памяти погибших воинов, консультировал офицерский корпус казахстанской армии, участвовал и участвует поныне в работе различных общественных организаций и клубов по военно-патриотическому воспитанию молодежи.

Как признается сам Борис Тукенович "самое ценное то, что становясь командиром в Афганистане, чувствуешь огромную ответственность за судьбы и жизнь своих подчиненных". Как отмечают многие ветераны Афганской войны полковник Керимбаев хоть и не будучи намного старше своих подчиненных, его по праву называли "Батей" за теплое отцовское отношение к своим солдатам.

Пресс-служба МО РК [mailto:korganys_baspasoz@mail.ru]

Источник - ЦентрАзия
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