Баку шантажирует Иран массовыми беспорядками и новой войной в Карабахе, - И.Шабанов

17:37 12.01.2018 Не случайно иранский политолог Кайхан Барзагер заговорил о связи нагорно-карабахского конфликта с антииранскими и антироссийскими действиями США, полагает эксперт



После нашего сообщения о том, что беспорядки в Иране управлялись из Баку, некоторые бакинские сайты и политологи поспешили выступить против нас и обелить свои власти. Стало ясно, что мы попали в десятку, так как сделали данное заявление на основе проверенной, достоверной информации и ее всестороннего анализа. Да и в обратных реакциях высвечивается правильность данных информаций. Одним словом, в Баку замешкались.



Затем последовала статья под названием "Тюрки в очередной раз спасли Иран: будет ли ответная благодарность?", которую растиражировали бакинские сайты. Суть данной статейки без упоминания автора заключается в том, что тюрки (азерб.) Ирана не подключились к беспорядкам, в чем заслуга Азербайджана и Турции. На первый взгляд заявление кажется смешным, но на самом деле Баку намекает на то, что если они вместе с Анкарой постарались бы подключить свою агентуру в северо-западных районах Ирана к этим беспорядкам, то география беспорядков и диверсий была бы намного шире.



Вспоминается, что несколько месяцев назад экс-министр иностранных дел Азербайджана Тофиг Зульфугаров, который переметнулся в лагерь Пашаевых, и хочет вернуться на это кресло с их поддержкой, в своем интервью одному из бакинских интернет-каналов, тонко критикуя нынешнее руководство МИД, в одном из своих тезисов заявил примерно следующее: Азербайджан должен однозначно избрать силовой вариант решения "карабахской проблемы", а Иран вынужден будет поддержать нас наряду с нашим братом и союзником Турцией. На вопрос журналиста "почему вы так уверены?", он ответил: "В Иране более 30 миллионов азербайджанских тюрков (??? – И.Ш.), и если Иран нас не поддержит, то это вызовет негативные реакции и мощные протесты с их стороны".



То есть Зульфугаров намекает, что Баку должен шантажировать Тегеран таким образом и дать понять: когда на Западе решат открыть для России или Ирана новый фронт, то Баку и Анкара, используя карабахскую тему, постараются расшатать обстановку на северо-западе Ирана, если Тегеран не будет сговорчив.



В последние дни антииранскими высказываниями запомнился и депутат азербайджанского парламента Рафаэль Джабраилов, внесший свою лепту, как и его многочисленные коллеги, которые ранее выступали в данном ключе. Джабраилов заявил: "Геополитические интересы Ирана всегда брали верх над исламскими ценностями, только этим можно объяснить их отношения с Арменией, которая оккупировала азербайджанские земли".



Как бы смешно и глупо не выглядела апелляция к исламским ценностям чиновника алиевского режима, который сам их "бросил под ноги" в Азербайджане, они предпочитают эдакую риторику для получения поддержки мусульманских стран. Хотя официальная позиция Баку заключается в том, что "карабахская проблема" не является религиозной.



Далее. 9 января председатель комитета внешних связей Конгресса США Эдд Ревис заявил: "Азербайджанцы являются одним из этнических меньшинств, которые находятся под угнетением в Иране". Давно из уст официальных представителей Вашингтона не звучали заявления по поводу иранских азери. И озвучивание их сейчас еще раз доказывает участие Баку в антииранских шагах американцев, так как без согласования с ними вряд ли в Вашингтоне снова подняли бы данную тему.



В этот же день известный иранский политолог Кайхан Барзагер затронул связь карабахского конфликта с антииранскими и антироссийскими действиями США. А в Анкаре послов России и Ирана вызвали в МИД Турции, чтобы выразить протест по поводу наступления сирийских правительственных войск в направлении Идлиба. Хотя за зону "деэскалации" в этом районе отвечают турки, атаковавшие в ночь на 6 января объекты в Хмеймиме и Тартусе беспилотники были почему-то запущены из провинции Идлиб. И уже на следующее утро после вызова послов Министерство обороны России направило письма начальнику Генштаба вооруженных сил Турции генералу Хулуси Акару и руководителю Национальной разведывательной организации Хакану Фидану, в которых указали на "необходимость выполнения Анкарой взятых на себя обязательств".



Мы неоднократно отмечали, что туркам до конца доверять не следует, они в любой момент могут перемениться на 180 градусов и вновь сыграть роль "троянского коня", без каких-либо угрызений совести. Ничего не поделаешь с менталитетом, это они доказывали много раз - ранее минометная атака на российскую базу велась с территории сирийских туркоманов. Они тоже находятся под влиянием Турции, получают военную поддержку от турок.



Хотя Азербайджану, чтобы устроить провокацию в Закавказье, нужна турецкая поддержка, как и в апреле 2016 года, нельзя сказать, что абсолютно все действия Баку синхронизированы с Анкарой. У бакинского режима имеются отдельные от Турции и порою противоречащие общие темы, как с Вашингтоном и Тель-Авивом, так и с Брюсселем. И на сей раз стартом новой напряженности в регионе может стать не провокация со сбитым российским бомбардировщиком, а начало боевых действий в Карабахе.



И тот факт, что Вашингтон вновь согласился на переговоры начальников генштабов России и США в Баку, говорит о том, что Азербайджан не рассматривается им как дружественная России страна, а в лучшем случае – "нейтральная", которую можно снова использовать в антироссийских и антииранских провокациях, если понадобится. Рычагов давления на алиевский режим на Западе не меньше, чем в Москве.



Исмаил Шабанов – член Совета при президенте России по межнациональным отношениям, председатель общественной организации "Талышская диаспора России", специально для Информационного агентства "Реалист"

12.01.18 Источник - realtribune.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1515767820

Новости Казахстана

