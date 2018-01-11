|Буран в Астане рушит здания и повреждает автомобили - видео очевидцев
14:02 12.01.2018
Порывистому ветру не могут противостоять не только одиноко идущие люди, но и многоэтажные дома
Настигший Астану буран повреждает здания и автомобили, спецслужбы призывают горожан не выходить на улицу без крайней надобности.
Пользователи соцсетей и мессенджеров делятся фотографиями и видео происходящего в Астане.
Со зданий слетают части облицовки, шифер, декоративные элементы, которые повреждают автомобили - как припаркованные, так и находящиеся в движении.