Буран в Астане рушит здания и повреждает автомобили - видео очевидцев

14:02 12.01.2018 Порывистому ветру не могут противостоять не только одиноко идущие люди, но и многоэтажные дома



Настигший Астану буран повреждает здания и автомобили, спецслужбы призывают горожан не выходить на улицу без крайней надобности.



Пользователи соцсетей и мессенджеров делятся фотографиями и видео происходящего в Астане.



Со зданий слетают части облицовки, шифер, декоративные элементы, которые повреждают автомобили - как припаркованные, так и находящиеся в движении.

















Источник - Sputnik

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