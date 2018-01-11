 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Россия и европейский газовый рынок, - П.Искендеров
13:58 12.01.2018

Россия и европейский газовый рынок

ПЕТР ИСКЕНДЕРОВ

Российская компания "Газпром" установила в 2017 году рекорд по экспорту газа в Европу. Объем экспортированного газа достиг 193,9 млрд кубометров, что на 14,6 млрд кубометров, или на 8,1% превышает предыдущий рекордный показатель 2016 года. Газовый экспорт превзошел даже собственные прогнозы "Газпрома", исходившего из возможности достижения уровня в 190 млрд кубометров. Второй подряд абсолютный рекорд, "с одной стороны, демонстрирует активно растущую потребность европейских стран в российском газе, с другой – его надежные поставки в необходимых объемах", подчеркнул председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер. Он особо отметил тот факт, что в 2017 году "исторические рекорды импорта российского газа" обновили крупнейшие потребители российского голубого топлива – Германия и Турция.

В частности, основной импортер Германия закупила в 2017 году 53,4 млрд кубометров газа, что примерно соответствует мощности действующего газопровода "Северный поток" и служит дополнительным аргументом в пользу сооружения второй его очереди. Существенную роль здесь сыграла гибкая ценовая политика "Газпрома", обеспечившего снижение тарифов на транспортировку газа по северному ("германскому") маршруту на 20% в сравнении с транзитом через территорию Украины.

Значительный прирост закупок газа у "Газпрома" зафиксирован и в других европейских странах, которые выступают важными участницами российских газовых проектов. Поставки газа в Австрию (на территории которой расположен ключевой для Европы газораспределительный хаб в Баумгартене) возросли почти на 40%, что дало удвоение закупок по совокупным объемам за 2016–2017 годы с 4,4 до 8,5 млрд кубометров.

Не менее показательна динамика по Венгрии. Если в 2014–2016 годах покупки этой страной газа у России колебались в достаточно узком диапазоне (от 5,3 до 5,9 млрд кубометров), то в 2017 году данный показатель достиг 6,9 млрд кубометров. Франция в 2017 году закупила 12,3 млрд кубометров российского газа по сравнению с 11,5 млрд кубометров в 2016 году. Все это позволяет говорить о сохранении Россией своих позиций на европейском газовом рынке, несмотря на то что в 2017 году возросли также поставки газа из Норвегии (примерно на 7%). Согласно оценкам компании Fitch, есть основания говорить даже об увеличении доли "Газпрома" на европейском рынке. Экспортный рекорд "Газпрома" обусловлен как динамикой спроса, так и тем, что российский газ оставался достаточно конкурентоспособным по цене, свидетельствует директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко.

Не случайно именно Норвегия – второй ключевой поставщик газа на европейский рынок – в последнее время проявляет выраженный интерес к развитию сотрудничества с Россией в энергетической сфере. Как справедливо подчеркивает норвежская газета Aftenposten, "это может полностью изменить рынок энергоносителей в Европе". По данным газеты, норвежская национальная компания Kv?rner в конце 2017 года подписала контракт о своем участии в реализации проекта "Северный поток – 2". "Мы начнем работу довольно скоро", – сообщил в интервью изданию начальник отдела Kv?rner по связям с общественностью Турбьерн Андерсен. Речь идет об участии компании (входящей в состав холдинга Aker Kv?rner Holding) в строительстве наземных сооружений в районе Выборга, относящихся к инфраструктуре газопровода "Северный поток – 2". Контракт предусматривает, что Kv?rner будет отвечать за инфраструктуру, закупку и установку трубопроводов и арматуры, а также за строительство фундамента и наземных сооружений. Как отмечают норвежские средства массовой информации, речь идет о самом крупном контракте компании в России. "Планируемый новый газопровод "Северный поток – 2" через Балтийское море обеспечит надежные, приемлемые и устойчивые поставки газа на европейский рынок", – говорится в сообщении, обнародованном Kv?rner. "У компании есть необходимый опыт, и она будет заниматься бизнесом, а не политикой", – подтверждает эксперт Норвежского института внешней политики (NUPI) Якуб Годзимирский.

Примечательно, что рост закупок российского газа отмечен даже в Дании, власти которой в 2017 году очень активно, в том числе на законодательном уровне, пытались блокировать или хотя бы замедлить реализацию проекта сооружения газопровода "Северный поток – 2".

Максимальный же прирост закупок российского газа в абсолютных цифрах зафиксирован в ушедшем году в Турции – 29 млрд кубометров по сравнению с 24,8 млрд кубометров в 2016 году. При этом оказался превышен и рекордный показатель 2014 года – 27,3 млрд кубометров. Подобная ситуация опровергает аргументы противников сооружения газопровода "Турецкий поток", утверждающих, что экономика страны не нуждается в дополнительных энергоресурсах.

Однако еще более важными в плане оценки перспектив развития европейского газового рынка в 2018 году являются тенденции, наблюдаемые в последнее время на других площадках, в том числе на рынке сжиженного природного газа (СПГ), где Россия также укрепляет свои позиции.

(Окончание следует)

Источник - Фонд Стратегической Культуры
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1515754680
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