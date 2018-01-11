Известный казахстанский буржуй Сейсембай ("Сеймар") бежал из страны

07:56 12.01.2018 Известный казахстанский бизнесмен заявил об отъезде из Казахстана

Сейсембай объяснил выезд за границу интересом казахстанских следователей



Известный казахстанский бизнесмен Маргулан Сейсембай заявил, что покинул родину из-за интереса следователей к его давним сделкам, имеющим отношение к задержанному недавно крупному предпринимателю Искандеру Еримбетову, об этом он написал на своей личной странице в Facebook.

Маргулан Сейсембай кратко пояснил – почему, по его данным, им заинтересовались следователи нацбюро по противодействию коррупции: по его словам, все дело в давних сделках, касающихся компаний K-Mobile и Bitel.



"Дело в том, что меня начали вызывать на допросы по делу моего бывшего партнера по КМобайлу и Бителу - Искандера Еримбетова. Его арестовали 11 ноября 2017 года по обвинению в отмывании денег", - рассказал он.

Также Сейсембай написал о дальнейших планах.

"Я не собираюсь идти в политику, в оппозицию и т.д. и т.п., что бы они про меня не подумали. Я просто останусь на ПМЖ за границей и буду продолжать заниматься тем, что у меня лучше всего получается - бизнесом, общественными делами, экологией и путешествиями", - поделился Сейсембай с подписчиками.



Также он обратился к органам следствия и сообщил, что готов продолжить давать показания через Skype.

Маргулан Сейсембай – основатель компании "Сеймар", возглавлял совет директоров "Альянс Банка", учредитель частной английской школы Heileyberry School Almaty, занимал ряд должностей в коммерческих и общественных организациях.

В ноябре появилась непроверенная информация, которая подтвердилась только в декабре, о задержании четверых подозреваемых в участии в махинациях, организованных бывшим главой БТА Банка Мухтаром Аблязовым. В списке четверых задержанных, а позже арестованных, был назван Искандер Еримбетов.



Сообщалось, что задержанием занимался КНБ по подозрению в хищениях и легализации средств. В настоящий момент ведется расследование по заявлению неназванных "официальных представителей "БТА Банка" о причастности Еримбетова, Пестова, Соколенко и Зорова к отмыванию более чем 50 миллионов долларов, ранее похищенных из банка Мухтаром Аблязовым. Следствие также подозревает Еримбетова в хищении около миллиарда тенге бюджетных средств через подконтрольное ему ТОО "SKY SERVISE". Источник - Sputnik

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1515732960

Новости Казахстана

