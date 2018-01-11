Эвакуация боевиков ИГ из Сирии при содействии США – вариант операции ODESSA, - Д.Минин

07:45 12.01.2018 Судьба наиболее активных участников разбитых формирований запрещенной в России организации "Исламское государство" (ИГ) удивительным образом напоминает события конца Второй мировой войны. Как тогда нацистским преступникам, так и сейчас игиловцам, кто-то помогает скрыться с тем, чтобы использовать их в будущем.



Никто не может сказать, куда подевались верхушка и главный штаб ИГ. Наиболее опытные кадры этой террористической организации, а порой целые отряды внезапно исчезают из Сирии и Ирака, будто проваливаясь в песок пустыни. Затем, как по волшебству, они всплывают в Ливии, Египте, Судане, Афганистане, вблизи границ Центральной Азии и России, в китайском Синьцзяне. Очевидно, что действуют хорошо отлаженные каналы их переброски, организовать которые под силу только влиятельным государствам. Учитывая, что переброска террористов ИГ в разные точки мира происходит главным образом из подконтрольных американцам районов восточной Сирии, можно предположить, что таким государством являются США. И это в истории Соединенных Штатов не является чем-то новым.



В свое время была популярна тема операции ODESSA (Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen – "Организация бывших членов СС") по переправке эсэсовцев из разбитой Германии в страны Ближнего Востока, Южной и Северной Америки. Во многом этому способствовали известный роман Фредерика Форсайта "Досье ODESSA" и снятый по нему в 1974 г. одноименный фильм. Союзники прозвали пути их эвакуации, которая также опиралась на зарубежную поддержку, "крысиными ходами". Сами эсэсовцы называли свой исход более романтично, например Uebersee Sued ("Плавание за южные моря").



Эмблема СС



Впоследствии многие из бывших эсэсовцев были эффективно использованы на фронтах холодной войны. Нечто похожее происходит на наших глазах и с боевиками ИГ.



Примечательно, что мероприятия по принятию и устройству в США немецких нацистов начались без уведомления президента Франклина Рузвельта. Их инициатором был Комитет начальников штабов США во главе с Омаром Брэдли, развернувший при помощи спецслужб операцию "Скрепка" ("Paperclip"). Отдельной строкой стоит создание из гитлеровских разведчиков "Организации Гелена", из которой потом возникла разведслужба ФРГ. Для военных свойственно не заморачиваться идеологией, а руководствоваться лишь целесообразностью. Использовать одного врага против другого считается среди них не аморальным поступком, а проявлением высшей стратегической мудрости. Считается, что всего через "крысиные ходы" прошло около 30 тыс. человек, из них немалая часть оказалась в США.



Шеф разведки ФРГ Рейнхард Гелен. Благополучно дожил до старости



Еще в 2006 г. Министерство юстиции США подготовило обстоятельный шестисотстраничный доклад на эту тему. Так и не опубликованный официально, в 2010 г. он оказался в распоряжении The New York Times, которая разместила его на своем сайте. Изучив доклад, издание пришло к выводу, что после Второй мировой войны руководители американской разведки создали на территории страны "безопасное прибежище" (safe haven) для многих нацистских преступников и их пособников.



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Министерство обороны России неоднократно сообщало о многочисленных странностях в ведении боевых действий американскими советниками и их союзниками из Сирийских демократических сил (СДС) против ИГ на восточном берегу Евфрата. Перевозка вертолетами командиров ИГ из осажденных мест, неожиданный выпуск из городов крупных отрядов ИГ, переформирование сдавшихся боевиков в "Новую армию Сирии". А главное, именно здесь теряется след стекавшейся сюда из зоны боев основной массы игиловцев.



Примечательные свидетельства о взаимоотношениях представителей Пентагона и командования ИГ приводит бежавший в конце 2017 г. в Турцию бывший пресс-секретарь и третий человек в иерархии СДС Талал Сило.



Талал Сило



В интервью турецкому информагентству "Анадолу" он, в частности, указал на некоторые случаи переброски террористов ИГ по указанию представителей американского командования. В числе последних он называет начальника Главного управления войск спецназначения Министерства обороны США генерала Раймонда Томаса, командующего CENTCOM генерала Джозефа Вотела, руководителя операции "Непоколебимая решимость" генерала Стивена Таунсенда. А основным генератором идей на месте событий является спецпредставитель президента Бретт МакГурк (Brett McGurrk).



Бретт МакГурк в центре инспектирует "союзников"



Талал Сило приводит, например, эпизоды с пропуском по настоянию американцев 2 тыс. боевиков ИГ из Манбиджа, 500 – из Табки. А самым примечательным был хитроумный спектакль, разыгранный в Ракке, совсем в духе полевого наставления по спецоперациям армии США. Американцы, как утверждает Талал Сило, считали, что отряды Асада достигнут Дэйр-эз-Зора за шесть недель. Но когда оказалось, что правительственные силы продвигаются быстрее, представители США потребовали от СДС выпустить террористов из Ракки в направлении Аль-Букамаля, чтобы помешать правительственным войскам. Переговоры велись о выводе солидных сил в 3,5 тысячи боевиков, которые и вышли из города в полном составе с вооружением. Публично же было заявлено, что выходят лишь гражданские лица, а 275 игиловцев якобы "сдались" в плен. Чтобы доказать существование этих 275 лиц, из лагеря Айн-Иса привели группу людей, разыгравших роль боевиков. При этом журналистам запретили ехать в Ракку, сказав, что возможны столкновения с террористами ИГ. На самом деле не было выпущено ни одной пули. Позднее выяснилось, что часть террористов направилась совсем в другие места. Многие вошли в районы, освобожденные в рамках операции "Щит Евфрата". То есть с американской помощью они перебрались в турецкую зону, а далее путь им был открыт везде.



Подобные спектакли могут разыгрываться и при последующей переброске террористов. Возникает вопрос, а насколько Белый дом в курсе маневров Пентагона с боевиками ИГ? Нельзя исключать, что, как и в далеком 1945 году, военные эти свои действия с президентом не согласовывают. Если же администрация США осведомлена о данной операции и дала на нее разрешение, то это еще одно проявление стратегической близорукости. Договор с "черным дьяволом" всегда опасен для того, кто на него идет.

Дмитрий МИНИН | 11.01.2018 | Источник - fondsk.ru

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