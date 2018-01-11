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Жену надо воспитывать "вежливо, плетью" и "обязательно пожалеть". Как совместить казахские обычаи и шариат? - З.Наурзбаева
07:15 12.01.2018

"Баланы жастан, қатынды бастан"?

"Ребенка с малых лет, жену с самого начала... (воспитывай)", – гласит казахская поговорка. Используется она обычно в смысле "жену надо держать в строгости, с самого начала дать ей понять, кто в доме хозяин", а большинство ее понимает как разрешение бить жену (и детей). Здесь я не буду говорить о проблеме бытового насилия как таковой (мое отношение к этому вопросу однозначно), а о том, как разные культуры относятся к этому вопросу.

Недавно в центре внимания соцсетей оказался ролик двухлетней давности, где мулла во время проповеди учит молодых парней, что жену в определенной ситуации можно бить, но осторожно, без членовредительства. Он также советует повесить в доме на видном месте камчу, а чтобы жена правильно понимала это предупреждение, разок полоснуть ее этой камчой. Обсуждая ролик, пользователи обвиняют муллу в невежестве и самоуправстве. Но, к сожалению, таких роликов и текстов достаточно, и мулла опирается на Коран.

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l2camry.ru

Аят 34 из 4-й суры Корана "Ан-Ниса – Женщины", регулирующей семейно-брачные отношения, гласит:

Мужчины являются попечителями женщин, потому что Аллах дал одним из них преимущество перед другими, и потому что они расходуют из своего имущества. Праведные женщины покорны и хранят то, что положено хранить, в отсутствие мужей, благодаря заботе Аллаха. А тех женщин, непокорности которых вы опасаетесь, увещевайте, избегайте на супружеском ложе и побивайте. Если же они будут покорны вам, то не ищите пути против них. Воистину, Аллах - Возвышенный, Большой. (4:34)

Арабское слово "дараба" имеет более 20 значений, "бить" – одно из них. Какое конкретно значение имеется в виду, можно понять из контекста, утверждают некоторые комментаторы. Однако контекст в данном случае кажется вполне однозначным. На российском сайте "Коран онлайн" дается несколько переводов-толкований аята, большинство из них прямо переводит "побивайте, бейте", другие пытаются смягчить "побивайте без вреда".

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Мы уже не раз писали, что для своего времени ислам был прогрессивен в отношении женщины и защиты ее прав. "Казашка: личная свобода и никакой защищенности".

Но в целом ислам, как и другие семитские религии, относится к женщинам как существам второсортным. В Евангелии говорится более расплывчато, чем в Коране:

Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя; а жена да боится своего мужа" (5.33). Комментаторы объясняют, что греческое слово, переведенное как "боится", может означать "чтить, уважать, заботиться.

Перевели его тем не менее "боится", да и в любом случае отношения явно не симметричны.

Подробные инструкции о том, как бить жену, есть не только в исламе, но и в христианстве, например, в написанной на рубеже XV-XVI веков книге "Домострой" – домашнем уставе православных. Реабилитируя эту книгу в XXI веке, на одном из официальных православных сайтов пишут так:

Червь дерево тлит, а злая жена дом изводит". Поэтому "Домострой" рекомендует непослушных жен вразумлять: сначала рассужденьем, а если не поможет, то и битьем. Но наказывать жену полагалось вежливо, плетью, а не бить ее за всякую вину "по уху, по виденью, под сердце кулаком, пинком, посохом железным", вызывая тем членовредительство и увечье. Муж не имел права выговаривать жене и наказывать ее в присутствии детей и перед другими людьми, но только – один на один и с любовью, чтобы не обидеть, а после наказания – обязательно должен пожалеть.

Вот так вот "вежливо, плетью" и "обязательно пожалеть". И все-таки одно дело "Домострой", написанный священниками и принятый в наше время к исполнению лишь отдельными чудаками, а совсем другое – сама священная книга, тексты которой остаются главным законом для исламской общины. К тому же в христианстве брак заключался "пока смерть не разлучит", а в исламе расторжение брака для мужчины не проблема. Поэтому даже если представить, что богобоязненному мужчине попалась особо скверная, не поддающаяся никаким убеждениям жена, почему бы просто не развестись с ней?

И конечно с учетом отличий казахских обычаев от шариата (см. вышеупомянутую статью) возникает вопрос: какова была позиция казахов в всем этом? Понятно, что в этнографическое время казахские мужчины случалось били жен и часто без предварительных "увещеваний". Но что здесь от ислама, что от огрубления нравов в XVIII-XIX веках (о котором подробнее в статье "Не умеющий обращаться с женой превращает ее в рабыню", а что от отношения казахской культуры к женщине?

Такие вещи точно реконструировать невозможно. Но например историк Юрий Зуев, исследуя древнетюркскую идеологию, утверждал, что у небесных тюрков катун-царица была по меньшей мере равна кагану в правах, а катунская фратрия была более влиятельна, чем каганская. В казахском фольклоре прочитывается отношение к женщине как существу сверхъестественного, высшего происхождения.

И еще, в казахском эпосе, женщина, жена не только не является существом второго сорта. Чаще всего батыр прямодушен, наивен, даже простоват, а его жена – мудра. В эпосах припоминается лишь один эпизод, который можно рассматривать в связи с темой статьи. В "Кобланды" батыр Караман уговаривает юного Кобланды пойти вместе с ним в поход. Кобланды не может выступить на войну, потому что его боевого коня растит его жена Кортка. Кобланды отправляет гонца к жене с просьбой отдать тулпара Тайбурыла, но мудрая Кортка говорит, что Тайбурыл не готов к походу, что требуется еще 43 дня, чтобы конь вошел в форму. Кобланды отказывается было от похода, и тут Караман начинает поддразнивать его: где это видано, чтобы мужи советовались с женами по поводу боевого похода, не следует ли таких мужчин называть бабами? Кобланды вспыхивает и скачет к жене.

Эпос детально изображает состояние Кобланды, униженного до мозга костей насмешками товарища. Пот капает с подбородка, волосы на запястьях встали дыбом, Кобланды готов срубить жене голову, если она попытается настаивать на своем. Кортка, заслышав конский топот, отворачивает войлок юрты, видит разгневанного мужа. Она пугается, плачет, бегает в испуге от төра к двери и обратно, наступая на подол, потом решается действовать, выводит впервые наружу из дома тулпара-четырехлетку, которого она выхаживала с момента рождения, поила через трубочку, кормила особым кормом. И вот уже Кобланды, восхищенный видом коня, забыл о своем гневе и искренне осыпает Кортку комплиментами.

Развитие событий показывает: автор эпоса однозначно на стороне Кортки. Караман вовлек Кобланды в завоевания, в этом грабительском походе они попали в плен, бежали. Когда Кобланды оказался парализован из-за травмы, Караман со своей дружиной бросил его одного в степи, забрав все трофеи, а в это время родину Кобланды захватили его враги, его родители, сестренка и жена оказались в рабстве.

Впрочем, тех, кто глубоко впитал традиционную культуру, все меньше, а вот религиозная пропаганда, причем примитивная, все активнее. И если умный мусульманин в семейной жизни ограничится увещеванием, то парни, внимающие наставлениям муллы, скорее всего услышат в его проповеди религиозное оправдание грубому отношению к женщине. И это грустно. Кажется, в нашей стране супругам при заключении брака стоит определяться, о каком браке идет речь – современном, по светским законам или...

08 Января 2018 г. Автор: Зира НАУРЗБАЕВА | г. Астана

Источник - express-k.kz
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