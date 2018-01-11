Прыткий молодой человек. В Шымкенте объявлен в розыск руководитель городского центра занятости населения Жамалбеков

07:10 12.01.2018 В Шымкенте объявлен в розыск руководитель городского центра занятости населения Асылжан Жамалбеков. 31-летнего чиновника подозревают в причастности к хищению бюджетных 437 млн тенге.



Средства выделялись государством в рамках госпрограмм на поддержку безработных, но в итоге оказались в карманах членов преступной группы, в которую входил и Жамалбеков. Минувшим летом руководитель отдела профилактической работы и контроля Комитета госдоходов Минфина Арман Есенбаев рассказал об группе, подозреваемой в присвоении госсредств, в которую вошли сотрудники ряда госорганов, в том числе и местные полицейские. У одного из задержанных было обнаружено 88 печатей, десятки чековых книжек и почти две сотни пластиковых карточек, на которые, по версии следствия, переводились деньги.



Асылжан Жамалбеков подался в бега в ноябре минувшего года. С этого времени его разыскивают сотрудники департамента госдоходов Южно-Казахстанской области. Дело по факту хищения государственных миллионов уже передано в суд.



11 Января 2018

Ирина ГАЛУШКО | Шымкент Источник - Экспресс-К

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