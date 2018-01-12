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Рахмон обещает не создавать проблем соседям. Таджикистан и Узбекистан договорились о границе и визах, - В.Панфилова
06:41 12.01.2018

Эмомали Рахмон обещает не создавать проблем соседям


Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов завершил визит в Душанбе. В ходе переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном рассматривались вопросы по расширению сотрудничества, упрощению визового режима, обсуждался спорный участок границы, где находится Фархадская ГЭС. Поездка Абдуллы Арипова рассматривается как подготовительная к визиту в Таджикистан президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, который намечен на весну нынешнего года.

"Таджикистан никогда не создавал проблем соседям и всегда стремится к интеграции стран региона и миру в области водных ресурсов и экологии", – заверил президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. По сообщению пресс-службы таджикского президента, на переговорах обсуждались вопросы устранения торговых ограничений, снижения тарифов на перемещение товаров, восстановления существующей железной дороги, очистки заминированных территорий на границе, открытия контрольно-пропускных пунктов и упрощения режима двусторонних поездок граждан. "Таджикистан и Узбекистан подпишут новый документ "О взаимных поездках граждан", в соответствии с которым граждане двух государств могут находиться на территории Таджикистана и Узбекистана без получения соответствующей визы в течение одного месяца", – сообщило издание "Азия Плюс", ссылаясь на источник в правительстве Таджикистана.

На переговорах был решен также один из спорных пограничных вопросов: участок, на котором расположена Фархадская ГЭС, будет признан территорией Таджикистана, а сам гидроэнергетический объект – собственностью Узбекистана. Охрану объекта будет осуществлять таджикская сторона, а его техническим обслуживанием займется Узбекистан.

"Ташкент демонстрирует желание выстраивать добрые отношения с соседями с точки зрения новой региональной политики. Это необходимо для экономического реформирования страны, выстраивания транспортно-логистических коридоров в регионе. И Таджикистан вписывается в эту стратегию", – сказал "НГ" заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин. По мнению эксперта, показателем того, насколько всерьез и надолго пошли на сближение Ташкент и Душанбе, станут вопросы границы. Если их удастся решить быстро, с учетом взаимных интересов, то можно говорить о складывающемся партнерстве, считает Грозин. По его словам, хорошие отношения с Таджикистаном важны для Узбекистана – можно будет расширять связи не только с Афганистаном, выход на который есть у Ташкента, но и идти дальше на юг или осваивать китайское направление.

"С учетом реализации китайской инициативы "Один пояс – один путь" очевидно, что Ташкент рассчитывает в перспективе стать одним из ключевых логистических звеньев в этой цепи. Поэтому необходимо иметь дополнительные возможности хотя бы теоретически. Для Ташкента это перспективно с точки зрения мировой геополитической игры. Узбекистан надеется усилить влияние в регионе", – отметил эксперт. Поэтому Ташкенту, по мнению Грозина, необходимо рассматривать свое участие в различных крупных проектах. Есть даже варианты участия в строительстве Рогунской ГЭС. Эта идея пока неофициально, но уже обсуждается.

"Есть несколько направлений решения проблемы Рогунской ГЭС. Они разносторонние, но в комплексе могут быть эффективны в достижении необходимого компромисса", – сказал "НГ" эксперт по Центральной Азии и Среднему Востоку Александр Князев. Первое – пересмотр технического проекта ГЭС, снижение высоты плотины и уменьшение объемов воды, аккумулируемой в будущем водохранилище. Подобное решение снизило бы техногенные риски, беспокоящие Ташкент. Второе направление решения проблемы – участие Узбекистана в завершении строительства, вводе в эксплуатацию и последующем участии в управлении ГЭС. Это дало бы мультипликативный эффект: узбекская сторона, участвуя в управлении, прямым образом участвовала бы и в контроле над регулированием накопления и стока, что важно с точки зрения ирригационных интересов Узбекистана. Одновременно участие Узбекистана в качестве, например, крупного акционера, вызвало бы у Ташкента коммерческую заинтересованность и одновременно обеспечило уверенность во всем комплексе вопросов безопасности. Это также в значительной степени переложило бы и ответственность по вопросам безопасности на узбекистанского участника проекта. "Наконец, будущие рынки для сбыта электроэнергии. Это тоже может привести к компромиссу. Рогунская ГЭС не имеет реального рынка для сбыта предполагаемых объемов электроэнергии. Этот проект был долгое время чрезмерно политизирован, а в том, что касается рынков, и мифологизирован. Но с помощью Узбекистана рынок можно найти", – сказал Князев "НГ".

Руководство Таджикистана пытается продвигать американский проект CASA-1000, надеясь на рынки Афганистана, Пакистана и Индии. Однако при реализации проекта (что маловероятно в обозримой перспективе) это может произойти через много лет после планируемого ввода в эксплуатацию Рогуна. А продавать большие объемы энергии некуда. "Кроме CASA-1000 рассматривается так называемое северное направление – экспорт в Казахстан и Россию. Но и в этом предложении нет стратегически выверенного маркетинга", – считает Князев.

В то же время существует рынок Узбекистана, испытывающего потребность в недорогой электроэнергии. Можно было бы рассмотреть возможность поставок рогунской энергии именно в эту страну. "Решение находится не в политической, а в сугубо экономической, прагматической плоскости. К этому, похоже, склонен Ташкент, но все еще не склоняется Душанбе. Если бы такое решение было найдено, оно, конечно, обеспечило бы прорыв в двусторонних отношениях, позитивно сказалось бы и на других проблемных вопросах", – отметил Князев. Поэтому, по мнению эксперта, несмотря на определенную активизацию политических контактов и оживление торгово-экономических связей между Таджикистаном и Узбекистаном, негативное влияние на налаживание взаимовыгодного партнерства будет оказывать отсутствие серьезных предпосылок в решении наиболее острой проблемы двусторонних отношений – проблемы Рогунской ГЭС.

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

12.01.2018

Источник - ng.ru
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