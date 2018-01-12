Трамп готовит Путину нефтяную бомбу. Россия не вписывается в американскую сырьевую мечту, - А.Башкатова

06:40 12.01.2018 В этом году США планируют окончательно побить свой рекорд почти полувековой давности и выйти на уровень нефтедобычи более 10 млн барр. в сутки. Администрация Дональда Трампа решила разморозить шельфовую добычу и предоставить частным компаниям почти 50 прибрежных зон для освоения. Правда, из столь амбициозного плана пришлось вычеркнуть несогласную Флориду. Тем не менее Трамп нацелен сделать Америку сырьевой сверхдержавой. Некоторые опрошенные эксперты считают, что он уже это сделал, но есть и скептики, которые сомневаются в реализуемости американской нефтяной мечты. Часть аналитиков предупреждают, что России все же придется потесниться, например, на азиатском рынке.



Дональд Трамп продолжает разочаровывать российское руководство. Выступая в середине недели на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии в Белом доме, он заявил, что с Россией гораздо лучше сотрудничать, чем враждовать. Однако Трамп добавил, что он выступает "за большие объемы нефти, газа, за большое количество энергии". "Владимиру Путину такое нравиться не может", – уточнил американский лидер. "Я выступаю за самые мощные вооруженные силы, которые когда-либо были у США. И это Путину не может понравиться", – продолжил Трамп.



По данным управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), добыча сырой нефти в стране составила в 2017-м в среднем 9,3 млн барр. в сутки, а в декабре она, по оценкам, достигала даже 9,9 млн барр. в сутки.



По прогнозам EIA, добыча сырой нефти в США составит в 2018 году в среднем 10,3 млн барр. в день. Затем EIA прогнозирует увеличение нефтедобычи до 10,8 млн барр. в день в 2019 году, причем в ноябре 2019-го показатель превысит 11 млн барр. в сутки. К слову, примерно столько сейчас добывают Россия или Саудовская Аравия.



В EIA напоминают, что прошлый исторический рекорд нефтедобычи в США был установлен в 1970 году, когда страна добывала 9,6 млн барр. в сутки. Тем самым Штаты в прошлом году уже одномоментно превысили исторический максимум, и в ближайшем будущем Америка планирует надолго обеспечить себе рекордную нефтедобычу.



Предполагаемые районы шельфовой нефтегазодобычи. Синим выделены некоторые зоны американского шельфа, на которых планируется разрешить бурение. Из списка новых нефтегазовых платформ выпала зона вблизи штата Флорида (выделена красным). Карта составлена Михаилом Митиным на основе данных Бюро по управлению энергией океана

Предполагаемые районы шельфовой нефтегазодобычи. Синим выделены некоторые зоны американского шельфа, на которых планируется разрешить бурение. Из списка новых нефтегазовых платформ выпала зона вблизи штата Флорида (выделена красным). Карта составлена Михаилом Митиным на основе данных Бюро по управлению энергией океана



Кроме того, в начале января администрация Трампа решила разморозить освоение американского шельфа, разрешив на нем разведку и бурение нефти и газа. Во многих случаях запреты снимаются спустя несколько десятилетий после их введения. Бюро по управлению энергией океана (BOEM) опубликовало предварительный план сдачи в аренду участков шельфа. По нему в течение 2019–2024 годов частным компаниям откроют доступ к 47 зонам, из которых 7 находятся в Тихом океане (включая 6 зон вблизи Калифорнии), 9 – в Атлантическом океане (включая Флоридский пролив), 12 – в Мексиканском заливе, а также 19 – у побережья Аляски.



Правда, не прошло и недели, как несколько штатов выступили против таких амбициозных планов из-за опасений за экологию и туристический бизнес на побережье. Как минимум одному из несогласных штатов пришлось пойти навстречу. Как сообщили в среду информагентства, администрация Трампа отказалась от бурения скважин на шельфе Флориды: губернатор штата Рикк Скотт смог убедить министра внутренних дел Райана Зинке, что Флориду стоит вычеркнуть из списка новых нефтегазовых платформ. Теперь таких же послаблений требует губернатор Калифорнии Джерри Браун.



Некоторые опрошенные "НГ" эксперты считают, что США не просто скоро станут нефтяной сверхдержавой, а фактически уже ей стали. "США удалось совершить, казалось бы, невозможное – преодолеть пик добычи нефти, который был достигнут в начале 70-х годов ХХ века. Таким образом, США вернули себе титул нефтяной сверхдержавы и вошли в число крупнейших стран – добытчиков углеводородов", – считает профессор Российской академии народного хозяйства и госслужбы Ольга Маликова. По словам эксперта, это произошло прежде всего "благодаря малым и средним компаниям, сумевшим экономически эффективно осуществлять добычу газа и нефти за счет коммерциализации новых технологий".



США уже оказывают значительное влияние на весь мировой нефтяной рынок, даже тогда, как они принимают решения, не касающиеся нефтегазовой отрасли, добавляет советник президента компании "Финам" Ярослав Кабаков.



Но многие эксперты все же настроены скептически. "Нефть с новых месторождений постепенно будет компенсировать падающую добычу на старых, чрезмерного роста предложения на рынке не возникнет, соответственно и краха нефтяных цен ждать не стоит", – говорит старший аналитик Энергетического центра бизнес-школы "Сколково" Артем Малов.



"Принятые Трампом решения могут привести к росту добычи нефти в США и соответственно сокращению глобального спроса на нефть, что, в свою очередь, негативно скажется на нефтяных ценах. Однако для того чтобы стать нефтяной сверхдержавой и чистым экспортером нефти, рост добычи должен быть слишком значительным. В перспективе пяти-шести лет такое практически невозможно", – полагает финансовый консультант TeleTrade Жанна Кулакова. "По данным на конец 2017 года США экспортировали около 2 млн барр. в день, но при этом импорт составлял около 8 млн барр. в день", – добавляет она.



"Не стоит забывать и об экологической стороне вопроса: увеличивается использование возобновляемых источников энергии, все острее проблема вредных выбросов и изменения климата, очевидно, что эти факторы тоже будут влиять на энергетическую политику США в предстоящие годы", – обращает внимание Ярослав Кабаков. "Кроме того, в 2020-м в США будут выборы нового президента. Вполне возможно, что новый глава Белого дома пересмотрит планы Трампа с точки зрения экологии и глобального потепления", – предполагает первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский.



Хотя эксперты все же не исключают, что у России могут возникнуть определенные проблемы. "В зависимости от результатов разведки США, а также других факторов, таких как продолжение роста или снижение добычи сланцевой нефти, США теоретически смогут оказать влияние на нефтяной рынок Азиатского региона, где у России есть интересы", – замечает Артем Малов. "У США есть все инструменты для того, чтобы воплотить свою мечту об энергетическом доминировании, они могут потеснить Россию", – говорит Андриевский. Однако, по его словам, вряд ли это произойдет в ближайшие годы.



12.01.2018



Анастасия Башкатова

Заместитель заведующего отделом экономики "Независимой газеты" Источник - ng.ru

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