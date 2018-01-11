 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 11.01.2018
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Национальным координатором по ШОС Казахстана назначен посол Алимбаев
06:32 12.01.2018

Назарбаев назначил координатора по вопросам ШОС

Айдар Абишев освобожден от должности.

В четверг, 11 января, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил национального координатора по вопросам ШОС, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Распоряжением Главы государства посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан Алимбаев Ерлан Алтынбаевич назначен Национальным координатором по вопросам деятельности Шанхайской организации сотрудничества от Республики Казахстан.

Кроме того, распоряжением Главы государства Абишев Айдар Жолбарысович освобожден от должности Национального координатора по вопросам деятельности Шанхайской организации сотрудничества от Республики Казахстан.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - zakon.kz
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