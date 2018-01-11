Как выяснилось, дед Эрдогана неудачно воевал с Россией - замерз насмерть в окопе под Сарыкамышем

06:24 12.01.2018 Дед президента Турции Эрдогана сражался с Россией и замерз насмерть



Дед президента Турции Эрдогана сражался с Россией и замерз насмерть



Родственник турецкого лидера принимал участие в Первой мировой войне на стороне Четверного союза.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о том, что его дед погиб в годы Первой мировой войны в сражении с русской армией. По словам турецкого лидера, это случилось на рубеже 1914-1915 годов в сражении при Сарыкамыше.



Напомним, что бой при Сарыкамыше был оборонительной операцией русской Кавказской армии против наступающих турецких войск в районе города Сарыкамыша. Сражение сопровождалось тяжелыми погодными условиями. Была очень морозная погода, в результате чего турецкая армия понесла многотысячные небоевые потери.



Сражение закончилось победой русского оружия и открыло российской армии проход вглубь Османской империи.



"Когда некоторые жители нашей деревни вернулись после сарыкамышской кампании, они рассказали, что видели, как мой дед замерз насмерть, держа в руках оружие", - сказал Эрдоган во время своего выступления перед парламентской фракцией Партии справедливости и развития. Источник - tsargrad.tv

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