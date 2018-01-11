 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 12.01.2018
14:02  Буран в Астане рушит здания и повреждает автомобили - видео очевидцев
13:58  Россия и европейский газовый рынок, - П.Искендеров
07:56  Известный казахстанский буржуй Сейсембай ("Сеймар") бежал из страны
07:45  Эвакуация боевиков ИГ из Сирии при содействии США – вариант операции ODESSA, - Д.Минин
07:44  Для кого может стать ловушкой китайская точка опоры Евросоюза? - Е.Пустовойтова
07:31  В китайском Линьфэне власти взорвали "церковь" проамериканских миссионеров баптистов-евангелистов
07:15  Жену надо воспитывать "вежливо, плетью" и "обязательно пожалеть". Как совместить казахские обычаи и шариат? - З.Наурзбаева
07:10  Прыткий молодой человек. В Шымкенте объявлен в розыск руководитель городского центра занятости населения Жамалбеков
06:41  Рахмон обещает не создавать проблем соседям. Таджикистан и Узбекистан договорились о границе и визах, - В.Панфилова
06:40  Трамп готовит Путину нефтяную бомбу. Россия не вписывается в американскую сырьевую мечту, - А.Башкатова
06:32  Национальным координатором по ШОС Казахстана назначен посол Алимбаев
06:24  Как выяснилось, дед Эрдогана неудачно воевал с Россией - замерз насмерть в окопе под Сарыкамышем
04:06  Береза не виновата. Борт польского президентского Качиньского над Смоленском взорвали изнутри
01:20  Казахстан может лишиться Кашагана, - О.Червинский
01:18  В Астане сорвало крышу с Аграрного университета (видео). А она там была?)
01:16  Казахстан на кухне глобальной политики... в качестве, - Д.Сатпаев
00:34  Настал момент для бомбового удара по Северной Корее, - Foreign Policy
00:13  Влюбилась, приняла ислам и пропала. История юной немки Ю., - Bild
00:02  Турецкая дипломатия превратилась в торговлю коврами, - А.Асалыоглу
Четверг, 11.01.2018
23:40  Глава МВД Туркмении Муликов получил "последнее туркменское предупреждение"
23:35  Почему любая государственная идеология всегда ведет в тупик, - А.Тин
23:19  300 турецких граждан нашли жен в Казахстане
23:14  В Воронежском универе скандал из-за безграмотных таджикских студентов
22:46  Сеул против биткоина. Южная Корея спровоцировала обвал рынка криптовалют
21:06  С Ахмадинежадом все в порядке. Он на свободе, - А.Проханов
20:26  Послания президента Казахстана в динамике: есть ли изменения? - М.Шибутов
20:06  В Турции арестован организатор убийства российского посла
20:02  Жители Темиртау просят Алию Назарбаеву спасти их от черного снега
19:50  Выйти из роли "подноса". От чего пытаются освободиться курдские женщины Турции, - А.Рыбин
17:45  Аркадаг перетасовал в Туркмении прокуроров
15:28  Кто атакует российские базы в Сирии? Новая загадка сирийской войны, - Лиз Слай
15:27  Тегеран выстраивает новую политику в Закавказье, - Ст.Тарасов
15:25  "Трампизация" Америки, или Десакрализация смерти, - А.Бабицкий
15:24  В Узбекистане хотят переодеть депутатов в национальную одежду
15:22  Мелисса Дриско - женское лицо военной разведки США, - П.Густерин
09:26  Тяни за жилу! Кто может стоять за "золотой ОПГ" Казахстана? - С.Перхальский
09:19  Гибкая хитрость. Стратегия России в Афганистане, - Дж.Гурганус
09:00  Член семьи. Сын израильского премьера Нетаньяху запутался в проститутках, - Neue Zurcher Zeitung
08:56  Бери шинель... Мирзиеев объявил о масштабных увольнениях в Министерстве обороны Уз
08:19  Как молдавский бизнесмен Стати послал в нокдаун власти Казахстана
08:17  Китай строит военные базы вдоль Шелкового пути, - Андрей Рискин
08:14  США не пустили Китай на свой рынок телекоммуникаций, - Вл.Скосырев
08:11  Дипломатический вызов. Москва ждет от Анкары конструктива в сирийском вопросе, - В.Алексеев
08:05  Революции не случилось. Почему волнения в Иране не переросли в нечто большее, - Николай Кожанов
08:01  Пакистан не пойдет в разведку с США, - "Къ"
01:46  Дело тонкое, или Грубая игра США в Восточной Азии, - М.Выбойщик
00:54  Хайрзода стал ректором Финэка и другие назначения в Таджикистане
00:48  Самый крутой таджик Афганистана Нур Балхский угрожает гражданской войной
00:40  О мигрантах и большинстве. Государства-химеры: сопротивление налаживается, - Э.Лимонов
00:29  Роспремьер Медведев официально разрешил буржуям "слить" Байкал
00:24  Восток на защите Запада. К кому примкнут государства, отказавшиеся массово впускать ближневосточных мигрантов?
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Береза не виновата. Борт польского президентского Качиньского над Смоленском взорвали изнутри
04:06 12.01.2018

СК РФ не нашел подтверждений версии взрыва на борту Ту-154

Текст: Иван Петров




В Следственном комитете России прокомментировали итоги расследования польской правительственной подкомиссии, повторно изучавшей обстоятельства авиакатастрофы польского президентского авиалайнера Ту-154 под Смоленском в 2010 году.

По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, версия о взрыве на борту самолета Леха Качиньского была проверена Следственным комитетом в числе первоочередных, но подтверждения не нашла. Более того, к аналогичным выводам пришли, проведя собственное расследование, и специалисты Международного авиационного комитета (МАК).

В СК также обратили внимание на то, что, кроме заявлений с польской стороны, никаких данных, подтверждающих эту версию, не приводится.

В четверг стало известно, что польская правительственная подкомиссия, повторно расследующая обстоятельства авиакатастрофы польского президентского авиалайнера Ту-154 под Смоленском, пришла к выводу, что на борту авиалайнера произошел взрыв. Об этом сообщила пресс-секретарь подкомиссии Марта Палонек.

Якобы международный эксперт в сфере исследования авиапроисшествий Франк Тейлор установил, что левое крыло самолета было разрушено в результате произошедшего внутри взрыва. Более того, по его версии, существовало два источника взрыва - в крыле и центральной стойке. Береза же, с которой в действительности столкнулся авиалайнер, согласно выводам комиссии, "не оказала влияния на первоначальное разрушение".

Напомним, в декабре 2017 года в ходе пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос одного из польских журналистов, опроверг домыслы о якобы имевшем место взрыве на борту самолета. По словам главы государства, такие заявления не что иное, как блеф, чушь и несуразица. Кроме того, Владимир Путин обратил внимание на то, что если польские власти стремятся усмотреть в числе причин катастрофы взрыв, то им следует поискать взрывчатые вещества на своей территории, поскольку известно, откуда вылетел президентский борт.

МАК не выявил взрывчатых веществ на Ту-154 президента Польши

Российский президент призвал Варшаву относиться к произошедшему как к трагедии, а не строить какие-то политические домыслы, осложняющие российско-польские отношения.

Авиакатастрофа произошла 10 апреля 2010 года. Самолет разбился при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Делегация польских чиновников и военных летела для участия в траурных мероприятиях в Катыни.

Погибли все 96 пассажиров, находившихся на борту, в том числе польский лидер Лех Качиньский. Согласно окончательному представленному в 2011 году отчету Межгосударственного авиационного комитета, авиакатастрофа произошла из-за ошибки экипажа. В тех погодных условиях идти на посадку было нельзя. Кроме того выяснилось, что приказ садиться именно в Смоленске был отдан экипажу высокопоставленным польским чиновником.

Источник - rg.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1515719160
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  