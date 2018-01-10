 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 12.01.2018
01:20  Казахстан может лишиться Кашагана, - О.Червинский
01:18  В Астане сорвало крышу с Аграрного университета (видео). О она там была?)
01:16  Казахстан на кухне глобальной политики... в качестве, - Д.Сатпаев
00:34  Настал момент для бомбового удара по Северной Корее, - Foreign Policy
00:13  Влюбилась, приняла ислам и пропала. История юной немки Ю., - Bild
00:02  Турецкая дипломатия превратилась в торговлю коврами, - А.Асалыоглу
Четверг, 11.01.2018
23:40  Глава МВД Туркмении Муликов получил "последнее туркменское предупреждение"
23:35  Почему любая государственная идеология всегда ведет в тупик, - А.Тин
23:19  300 турецких граждан нашли жен в Казахстане
23:14  В Воронежском универе скандал из-за безграмотных таджикских студентов
22:46  Сеул против биткоина. Южная Корея спровоцировала обвал рынка криптовалют
21:06  С Ахмадинежадом все в порядке. Он на свободе, - А.Проханов
20:26  Послания президента Казахстана в динамике: есть ли изменения? - М.Шибутов
20:06  В Турции арестован организатор убийства российского посла
20:02  Жители Темиртау просят Алию Назарбаеву спасти их от черного снега
19:50  Выйти из роли "подноса". От чего пытаются освободиться курдские женщины Турции, - А.Рыбин
17:45  Аркадаг перетасовал в Туркмении прокуроров
15:28  Кто атакует российские базы в Сирии? Новая загадка сирийской войны, - Лиз Слай
15:27  Тегеран выстраивает новую политику в Закавказье, - Ст.Тарасов
15:25  "Трампизация" Америки, или Десакрализация смерти, - А.Бабицкий
15:24  В Узбекистане хотят переодеть депутатов в национальную одежду
15:22  Мелисса Дриско - женское лицо военной разведки США, - П.Густерин
09:26  Тяни за жилу! Кто может стоять за "золотой ОПГ" Казахстана? - С.Перхальский
09:19  Гибкая хитрость. Стратегия России в Афганистане, - Дж.Гурганус
09:00  Член семьи. Сын израильского премьера Нетаньяху запутался в проститутках, - Neue Zurcher Zeitung
08:56  Бери шинель... Мирзиеев объявил о масштабных увольнениях в Министерстве обороны Уз
08:19  Как молдавский бизнесмен Стати послал в нокдаун власти Казахстана
08:17  Китай строит военные базы вдоль Шелкового пути, - Андрей Рискин
08:14  США не пустили Китай на свой рынок телекоммуникаций, - Вл.Скосырев
08:11  Дипломатический вызов. Москва ждет от Анкары конструктива в сирийском вопросе, - В.Алексеев
08:05  Революции не случилось. Почему волнения в Иране не переросли в нечто большее, - Николай Кожанов
08:01  Пакистан не пойдет в разведку с США, - "Къ"
01:46  Дело тонкое, или Грубая игра США в Восточной Азии, - М.Выбойщик
00:54  Хайрзода стал ректором Финэка и другие назначения в Таджикистане
00:48  Самый крутой таджик Афганистана Нур Балхский угрожает гражданской войной
00:40  О мигрантах и большинстве. Государства-химеры: сопротивление налаживается, - Э.Лимонов
00:29  Роспремьер Медведев официально разрешил буржуям "слить" Байкал
00:24  Восток на защите Запада. К кому примкнут государства, отказавшиеся массово впускать ближневосточных мигрантов?
00:17  Украина: от расколотого государства к разорванному, - А.Цуканова
00:00  ЕАЭС: пока что Таджикистану одни минусы, - Ш.Дустов
Среда, 10.01.2018
22:19  В Душанбе милиция разогнала желающих переехать в Россию таджиков
21:48  Казахстан снял все ограничения на ввоз кыргызской "кондитерки"
20:32  В Кыргызстане 2018-й объявлен Годом развития регионов
18:39  В Тунисе массовые акции протеста против высоких цен - есть жертвы
18:35  Скалки в руки! В Казахстане проповедь "о допустимости бить женщин" вызвала споры
18:30  Отпечатки пальцев Китая повсюду, - Washington Post
18:29  Сокрушительное поражение ДАИШ становится все более очевидным, - Sueddeutsche Zeitung
18:25  "За" или "против": нужен ли импортный бензин в Узбекистане?
18:08  Близ китайских берегов горит, но не хочет тонуть, протараненный иранский танкер (видео)
17:57  В Узбекистане принята новая "Оборонная доктрина"
17:53  "Мы развернули процесс обновления национального сознания", - послание Елбасы (текст)
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Казахстан   | 
Казахстан может лишиться Кашагана, - О.Червинский
01:20 12.01.2018

Казахстан может лишиться Кашагана

ОЛЕГ ЧЕРВИНСКИЙ

В Швеции уже началась реализация принадлежащих правительству Казахстана акций в 33 шведских публичных компаниях общей стоимостью около 100 млн долларов

Амстердамский суд оставил в силе решение заморозить долю Казахстана стоимостью 5,2 млрд долларов США в нефтяном проекте Кашаган, сообщил во вторник, 9 января, "Интерфакс-Казахстан" со ссылкой на агентство Bloomberg.

Это решение является частью юридического спора о выплате 500 млн долларов в качестве компенсации понесенных убытков молдавскому бизнесмену Анатолию СТАТИ.

Bloomberg информирует со ссылкой на заявление Стати и его партнеров, что "Амстердамский суд оставил в силе решение о замораживании доли в KMG Kashagan B.V., принадлежащей госфонду благосостояния Казахстана "Самрук-Казына".

Решение об аресте доли было принято после того, как в декабре прошлого года около 22 млрд долларов Национального фонда Казахстана были заморожены Bank of New York Mellon Corp. в рамках этого дела.

На сегодняшний день общая стоимость замороженных казахстанских активов, по данным Bloomberg, превысила 28 млрд долларов.

Среди них – доля казахстанского правительства в горнодобывающей компании Eurasian Resources Group, зарегистрированной в Люксембурге, и принадлежащие правительству Казахстана акции в 33 шведских публичных компаниях, находящиеся на хранении в шведском SEB-банке, среди которых такие крупные и известные, как Volvo, Skanska, Electrolux, Nordea.

Вечером того же дня, 9 января, холдинг "Самрук-Казына" поспешил успокоить общественность, выступив со специальным заявлением по поводу ареста доли в Кашаганском проекте.

"АО "Самрук-Казына" не являлось участником арбитражного разбирательства между Республикой Казахстан и истцами, – отмечается в пресс-релизе. – В соответствии с ограничением, акции "КМГ Кашаган Б.В.", принадлежащие АО "Самрук-Казына", не могут быть проданы, переданы или обременены в течение срока действия данной обеспечительной меры. Обращение взыскания на акции возможно только в случае принятия судом решения о признании и исполнении арбитражного решения и применимости такого решения в отношении АО "Самрук-Казына", или суд решит иным образом, что истцы имеют прямое требование к АО "Самрук-Казына".

Фонд национального благосостояния заверяет казахстанцев, что их благосостояние не пострадает, так как "арбитражный трибунал не выносил решения в отношении АО "Самрук-?азына" об осуществлении каких-либо выплат в пользу истцов. При этом АО "Самрук-Казына" сохраняет все свои права голоса по данным акциям и текущее управление "КМГ Кашаган Б.В." осуществляется в обычном режиме".

Под обычным режимом подразумевается, что все платежи и иные обязательства "КМГ Кашаган Б.В." перед третьими лицами выполняются в полном объеме, за исключением одного вида платежей – выплаты дивидендов в пользу Фонда национального благосостояния, то есть народа Казахстана, которому фонд этот как бы принадлежит.

Так что ожидание потока нефтедолларов с Кашагана, на который мы оптимистично рассчитывали после начавшейся год назад добычи, откладывается еще на некоторое время, пока будут длиться юридические разбирательства с обиженным молдавским бизнесменом.

Правда, есть перспектива и похуже: Казахстан и вовсе может лишиться своей доли в Кашагане. Как сообщает агентство "Рейтер", Анатолий Стати собирается просить голландский суд обязать "Самрук-Казыну" продать долю в Кашагане для возмещения ему убытков.

"Мы будем настойчиво добиваться этого во всех соответствующих юрисдикциях, пока Казахстан не выполнит свои обязательства по выполнению контракта", – цитирует агентство юридического представителя Стати.

А о том, что такой сценарий вполне реален, говорит тот факт, что в Швеции государственный судебный исполнитель уже начал реализацию принадлежащих правительству Казахстана акций в 33 шведских публичных компаниях общей стоимостью около 100 млн долларов. Но вырученных денег явно не хватит, чтобы рассчитаться с молдавским бизнесменом, которого когда-то выбросили с казахстанского рынка.

***

О том, как Казахстан уже терял и обретал вновь долю в Северо-Каспийском консорциуме, читайте в новой книге Олега ЧЕРВИНСКОГО "Черная кровь Казахстана", которая продается во всех магазинах "Меломан" и MARWIN в республике, а также в интернет-магазине meloman.kz с доставкой в любой город страны.

Источник - Ratel.kz
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1515709200
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  