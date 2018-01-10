Казахстан может лишиться Кашагана, - О.Червинский

01:20 12.01.2018 Казахстан может лишиться Кашагана



ОЛЕГ ЧЕРВИНСКИЙ



В Швеции уже началась реализация принадлежащих правительству Казахстана акций в 33 шведских публичных компаниях общей стоимостью около 100 млн долларов



Амстердамский суд оставил в силе решение заморозить долю Казахстана стоимостью 5,2 млрд долларов США в нефтяном проекте Кашаган, сообщил во вторник, 9 января, "Интерфакс-Казахстан" со ссылкой на агентство Bloomberg.



Это решение является частью юридического спора о выплате 500 млн долларов в качестве компенсации понесенных убытков молдавскому бизнесмену Анатолию СТАТИ.



Bloomberg информирует со ссылкой на заявление Стати и его партнеров, что "Амстердамский суд оставил в силе решение о замораживании доли в KMG Kashagan B.V., принадлежащей госфонду благосостояния Казахстана "Самрук-Казына".



Решение об аресте доли было принято после того, как в декабре прошлого года около 22 млрд долларов Национального фонда Казахстана были заморожены Bank of New York Mellon Corp. в рамках этого дела.



На сегодняшний день общая стоимость замороженных казахстанских активов, по данным Bloomberg, превысила 28 млрд долларов.



Среди них – доля казахстанского правительства в горнодобывающей компании Eurasian Resources Group, зарегистрированной в Люксембурге, и принадлежащие правительству Казахстана акции в 33 шведских публичных компаниях, находящиеся на хранении в шведском SEB-банке, среди которых такие крупные и известные, как Volvo, Skanska, Electrolux, Nordea.



Вечером того же дня, 9 января, холдинг "Самрук-Казына" поспешил успокоить общественность, выступив со специальным заявлением по поводу ареста доли в Кашаганском проекте.



"АО "Самрук-Казына" не являлось участником арбитражного разбирательства между Республикой Казахстан и истцами, – отмечается в пресс-релизе. – В соответствии с ограничением, акции "КМГ Кашаган Б.В.", принадлежащие АО "Самрук-Казына", не могут быть проданы, переданы или обременены в течение срока действия данной обеспечительной меры. Обращение взыскания на акции возможно только в случае принятия судом решения о признании и исполнении арбитражного решения и применимости такого решения в отношении АО "Самрук-Казына", или суд решит иным образом, что истцы имеют прямое требование к АО "Самрук-Казына".



Фонд национального благосостояния заверяет казахстанцев, что их благосостояние не пострадает, так как "арбитражный трибунал не выносил решения в отношении АО "Самрук-?азына" об осуществлении каких-либо выплат в пользу истцов. При этом АО "Самрук-Казына" сохраняет все свои права голоса по данным акциям и текущее управление "КМГ Кашаган Б.В." осуществляется в обычном режиме".



Под обычным режимом подразумевается, что все платежи и иные обязательства "КМГ Кашаган Б.В." перед третьими лицами выполняются в полном объеме, за исключением одного вида платежей – выплаты дивидендов в пользу Фонда национального благосостояния, то есть народа Казахстана, которому фонд этот как бы принадлежит.



Так что ожидание потока нефтедолларов с Кашагана, на который мы оптимистично рассчитывали после начавшейся год назад добычи, откладывается еще на некоторое время, пока будут длиться юридические разбирательства с обиженным молдавским бизнесменом.



Правда, есть перспектива и похуже: Казахстан и вовсе может лишиться своей доли в Кашагане. Как сообщает агентство "Рейтер", Анатолий Стати собирается просить голландский суд обязать "Самрук-Казыну" продать долю в Кашагане для возмещения ему убытков.



"Мы будем настойчиво добиваться этого во всех соответствующих юрисдикциях, пока Казахстан не выполнит свои обязательства по выполнению контракта", – цитирует агентство юридического представителя Стати.



А о том, что такой сценарий вполне реален, говорит тот факт, что в Швеции государственный судебный исполнитель уже начал реализацию принадлежащих правительству Казахстана акций в 33 шведских публичных компаниях общей стоимостью около 100 млн долларов. Но вырученных денег явно не хватит, чтобы рассчитаться с молдавским бизнесменом, которого когда-то выбросили с казахстанского рынка.



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