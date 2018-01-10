 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 12.01.2018
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08:01  Пакистан не пойдет в разведку с США, - "Къ"
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Среда, 10.01.2018
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В Астане сорвало крышу с Аграрного университета (видео). О она там была?)
01:18 12.01.2018

В Астане сорвало кровлю Аграрного университета

В Астане сорвало кровлю одного из корпусов Казахского агротехнического университета имени Сейфуллина, передает Tengrinews.kz. Информацию о срыве кровли подтвердил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов. Данные о происшествии уточняются.

Между тем в Сети появились фото и видео якобы последствий срыва кровли здания КазАТУ.

Напомним, аким Астаны Асет Исекешев объявил в городе чрезвычайную ситуацию природного характера из-за резкого ухудшения погодных условий.

В Астане закрыт международный аэропорт "Нурсултан Назарбаев". Пассажирам рекомендуется уточнять информацию о своих рейсах в кол-центрах авиакомпаний.

Отметим, из-за непогоды в нескольких областях Казахстана закрыты дороги по всем направлениям. Также в Астане отменили занятия для школьников и студентов 1-2 курсов колледжей.


Источник - Tengrinews.kz
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