Настал момент для бомбового удара по Северной Корее, - Foreign Policy

О переговорах Северной и Южной Кореи, которые пройдут на этой неделе, не известно ничего, кроме их вероятного итога. Как и в предыдущие разы, Южная Корея практически наверняка вознаградит Северную Корею за ее неприемлемое и возмутительное поведение, вручив ей огромную сумму денег, чем сведет на нет долгожданные санкции, которые недавно одобрил Совбез ООН. Между тем, Северная Корея продолжит двигаться к своей цели, которая заключается в развертывании нескольких межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками, проходивших испытания в октябре 2006 года, мае 2009 года, феврале 2013 года, январе 2016 года, сентябре 2016 года и сентябре 2017 года.



Любое из этих испытаний могло послужить США отличным поводом, чтобы сделать с Северной Кореей то же самое, что Израиль сделал с Ираком в 1981 году и с Сирией в 2007 году. Они должны были послужить поводом для применения современного неядерного оружия, чтобы помешать обзавестись ядерным оружием тому режиму, которому не стоит владеть даже обычными вооружениями, не говоря уже об оружии массового уничтожения. К счастью, у Вашингтона все еще есть время для того, чтобы провести такую атаку и уничтожить ядерный арсенал Северной Кореи. И этот сценарий необходимо серьезно рассмотреть.



Разумеется, есть ряд причин воздержаться от удара по Северной Корее. Однако даже те причины, на которые чаще всего ссылаются американские военные чиновники, звучат не слишком убедительно и поддерживаются далеко не всеми.



Одна из ошибочных причин избегать атаки на Северную Корею заключается в страхе перед непосредственным ответным ударом. По некоторым сообщениям, американское разведывательное сообщество заявило, что у Северной Кореи уже есть баллистические ракеты с ядерными боеголовками, которые способны достичь территории США. Однако это практически наверняка является преувеличением или, скорее, прогнозом на будущее, которого вполне можно избежать, оперативно приняв меры. Первое северокорейское ядерное устройство, которое потенциально можно уменьшить до размеров боеголовки баллистической ракеты дальнего действия, было испытано 3 сентября 2017 года, а первая полноценная межконтинентальная баллистическая ракета - 28 ноября 2017 года. Если бы к настоящему моменту северокорейцам удалось за такой короткий срок завершить разработку и начать выпуск баллистических ядерных ракет, готовых к применению - да еще и имея в своем распоряжении настолько крошечный бюджет, - тогда их мастерство в области науки и инженерного искусства было бы совершенно беспрецедентным и абсолютно феноменальным. Гораздо вероятнее то, что им еще только предстоит создать готовое к применению оружие, соединив боеголовки и ракеты.



Стоит отметить, что Северная Корея способна ответить на любую атаку, направив свою ракетную артиллерию против южнокорейской столицы Сеула и его пригородов, где проживает почти 20 миллионов человек. Оправдывая свое бездействие, американские военные чиновники ссылались на страх перед "морем огня". Однако это слабое место не должно парализовать американскую политику по одной простой причине: эта уязвимость - результат собственных ошибок и бездействия Южной Кореи.



Когда 40 лет назад тогдашний президент США Джимми Картер решил вывести американские войска из Южной Кореи, те советники, которых пригласили для консультаций - включая меня - призывали южнокорейское правительство переместить его министерства и чиновников подальше от северной границы страны и убедить частные компании сделать то же самое. Южной Корее также посоветовали построить надежные укрытия - как в Цюрихе, где в каждом новом строящемся здании обязательно предусмотрено такое убежище (в случае бомбового удара число жертв существенно возрастает, если люди покидают свои дома в поисках укрытия). Более того, в последние несколько лет у Южной Кореи была возможность импортировать - по довольно умеренной цене - тактические системы ПВО "Железный купол", которые производят Израиль и США и которые способны перехватывать до 95% северокорейских ракет.



Однако за последние четыре десятилетия южнокорейское правительство не сделало практически ничего из этого. 3 257 официально зарегистрированных убежищ в Сеуле представляют собой всего лишь подземные торговые центры, станции метро и парковки отелей, где нет никаких запасов воды и еды, комплектов для оказания первой медицинской помощи и противогазов. Что касается импорта "Железных куполов", южнокорейцы предпочли потратить деньги на разработку истребителя-бомбардировщика, направленного против Японии.



Но даже сейчас число жертв можно существенно уменьшить, в срочном порядке реализовав программу по подготовке к возможному удару. Южнокорейцам необходимо расчистить и укрепить стальными балками и дополнительными стойками подвалы зданий всех размеров, запасти воду, продукты и медикаменты во всех официально зарегистрированных убежищах, а также отметить их яркими указателями, и, разумеется, заранее эвакуировать как можно больше людей (большинство из упомянутых выше 20 миллионов человек окажутся в гораздо большей безопасности, переместившись всего на 35 километров к югу). Со своей стороны, США должны рассмотреть возможность присоединиться к контратаке против Северной Кореи.



Тем не менее, учитывая многолетнее бездействие Южной Кореи, любой потенциальный ущерб, который может быть нанесен Сеулу, не должен становиться фактором, парализующим США перед лицом серьезной угрозы их собственной национальной безопасности и национальной безопасности их союзников. Северная Корея уже продает свои баллистические ракеты другим странам, в частности Ирану. Довольно легко представить себе, что со временем она может начать продавать и ядерное оружие.



Другой часто упоминаемой причиной того, что США пока воздерживаются от атаки на Северную Корею, является утверждение о том, что провести такую атаку будет очень трудно. Однако этот аргумент тоже неубедителен. Его сторонники утверждают, что для уничтожения северокорейских ядерных установок потребуется совершить несколько тысяч боевых вылетов. Однако в действительности число северокорейских ядерных установок - известных, вероятных и возможных - практически наверняка не превышает трех дюжин, и большинство из них - довольно небольшие. Поэтому для их уничтожения не потребуется совершать несколько тысяч боевых вылетов.



К сожалению, это далеко не первый раз, когда военное планирование США оказывается необоснованным. ВВС США регулярно отказываются наносить единичные удары, решительно настаивая на необходимости полностью уничтожить вражеские объекты ПВО. Это проявление какого-то странного высокомерия - настаивать на уничтожении абсолютно всех радиолокаторов систем ПВО, ракет класса "земля-воздух", аэродромов и боевых самолетов той или иной страны ради того, чтобы защитить американских пилотов от возможных опасностей, вместо того чтобы наносить бомбовые удары по целям, которые на самом деле имеют значение. Учитывая, что радары, ракеты и самолеты Северной Кореи безнадежно устарели, требования ВВС США кажутся всего лишь предлогом для бездействия. Да, в ходе более ограниченной воздушной атаки можно пропустить несколько тележек, но у Северной Кореи нет подвижных пусковых установок для ракет с ядерными боеголовками, которые можно было бы пропустить - пока нет.



Да, китайцы действительно не хотят, чтобы Северная Корея исчезла под натиском американских военных, продвигающихся к границе с Китаем. Однако решение президента Си Цзиньпина поддержать максимальные санкции, включая фактическую блокаду импорта нефти - классический акт войны - свидетельствует о том, что Китай изменил свою позицию в вопросе северокорейского ядерного оружия. Любой, кто считает, что Китай выступит в защиту Северной Кореи в случае атаки США на северокорейские ядерные установки, глубоко заблуждается.



Однако изменение позиций Китая обнажило другую причину, по которой США не стоит наносить удар по Северной Корее. Хотя обретение ядерного оружия Северной Кореей несет в себе серьезную угрозу, оно позволит ей стать независимой от Китая. В случае нанесения удара по Северной Корее, режим в Пхеньяне, вероятнее всего, падет, и страна превратится в провинцию Китая. Это позволит Пекину оказывать мощное влияние на Южную Корею, учитывая, что многие южнокорейцы, включая их президента Муна Чжэ Ина (Moon Jae-in), предпочли бы оказаться под покровительством Китая, а не США. Корейский полуостров, на котором господствует Китай, ослабит позиции Японии и влияние США в Тихоокеанском регионе.



Чисто теоретически, погрузившуюся в хаос Северную Корею после удара можно будет спасти посредством политического воссоединения полуострова, в процессе чего США попытаются успокоить китайцев, быстро отведя своих военных на юг, а не на север. Однако на практике реализовать этот план будет крайне трудно. Это во многом объясняется тем, что южнокорейцы и их правительство не хотят делиться своим состоянием с нищими жителями Севера - почти так же жители Западной Германии относились к своим восточногерманским соседям.



Пока создается впечатление, что военное руководство США не рассматривает вариант с нанесением превентивного удара. Однако у США все еще есть возможность избавить мир от Северной Кореи, вооруженной ракетами с ядерными боеголовками, если Вашингтон успеет принять решительные меры до того, как эти ракеты будут готовы к развертыванию.



Стоит отметить, что у Индии, Израиля и Пакистана уже есть ядерное оружие, и это пока не повлекло за собой никаких катастрофических последствий. Однако все эти страны доказали свою надежность и разумность, чего Северная Корея не сделала. К примеру, их посольства не торгуют тяжелыми наркотиками и фальшивыми банкнотами. Более того, эти страны переживали тяжелейшие кризисы и даже вели войны, ни разу не упомянув о своем ядерном оружии, не говоря уже о том, чтобы угрожать им, как это делает Ким Чен Ын. Северная Корея - иной случай, и США должны признать эту реальность, пока не стало слишком поздно.



Эдвард Люттвак (Edward Luttwak)

Foreign Policy, США

Оригинал публикации: It"s Time to Bomb North Korea

8.01.18 Источник - inosmi.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1515706440

