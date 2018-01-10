Глава МВД Туркмении Муликов получил "последнее туркменское предупреждение"

23:40 11.01.2018 Глава МВД Туркменистана получил последнее предупреждение от президента



Строгий выговор с последним предупреждением об исправлении в кратчайшие сроки допущенных недостатков объявлен министру внутренних дел Туркменистана Искандеру Муликову. Как сообщает пресс-служба туркменского лидера, соответствующее распоряжение 10 января во время заседания Государственного совета безопасности подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.



Строгий выговор главе МВД объявлен "за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, допущенные недостатки в подборе и расстановке кадров", говорится в сообщении.



По сведениям туркменской службы радио "Азатлык", над Министром внутренних дел Туркменистана уже давно сгущаются тучи и он в прошлом году несколько раз сам пытался уйти в отставку.



43-летний Искандер Муликов, который в прошлом году получил два строгих выговора, ссылался на ухудшение здоровья, рассказывали источники в правительстве Туркменистана, говорившие на условиях анонимности.



Один из наших собеседников в июле 2017 года утверждал, что министр внутренних дел, по крайней мере, один раз лично обращался к президенту с просьбой об отставке, но ему было отказано.



"Он подходил к "главному" (президенту Бердымухамедову – ред.) и просил принять его отставку в связи с ухудшением здоровья. Но он отказался принимать. Муликов находится в очень сложном положении, потому что знает, что очень скоро "главный" его публично уволит с работы. Очень возможно, что Муликову грозит, то же самое, что и Халлыеву (бывший генпрокурор Аманмырат Халлыев – ред.), поэтому он хочет сам уйти", - говорит источник близкий к правительству.



Напомним, бывший генеральный прокурор Аманмырат Халлыев был публично уволен президентом Бердымухамедовым в мае прошлого года. Тогда же Муликов получил от президента строгий выговор. Источники в правительстве, сообщали о том, что Халлыев после увольнения был заключен под стражу вместе с десятками бывших сотрудников силовых ведомств. О дальнейшей судьбе Халлыева до сих пор ничего не известно.



42-летний Искандер Муликов возглавляет Министерство внутренних дел Туркменистана с 29 мая 2009 года. Назначенный на эту должность в 34 года, он стал самым молодым министром внутренних дел и занимает этот пост дольше своих предшественников. Также, в отличие от предыдущих министров, за время своей деятельности он получил больше строгих выговоров от президента, чем все остальные. Два из них в мае и июне прошлого года, в течение меньше чем одного месяца. Источник - ca-news.org

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