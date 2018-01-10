Почему любая государственная идеология всегда ведет в тупик, - А.Тин

23:35 11.01.2018 Всякая идеология это некая замкнутая теория. Действительно, всякая идеология включает в себя набор основных утверждений (постулаты) и из этого набора основных мыслей строятся какие-то выводы (теоремы). Идеология, как и любая другая теория должна быть непротиворечива. То есть не должно у вас получаться так, что вы в рамках одной идеологии приходите к противоположным умозаключениям. Иначе вы просто не сможете этой идеологией пользоваться, ведь если один говорит одно, другой противоположное и при этом оба правы, то совершенно непонятно как поступать.

Идеологическая теория строит некую модель. Модель хозяйственного развития, модель морали, правильного общественного устройства - все что угодно. И когда модель готова, то ее сторонники могут применять выводы этой идеологии на практике.



Скажем, на основе идеологии либерализма строится современное западное "толерантное" общество, так сказать - общество меньшинств. В свое время на основе коммунистической идеологии был построен величайший мировой проект СССР, но те кто помнит Союз, помнят и то, какое скептическое отношение к тогдашней официальной идеологии сложилось в народе в конце его существования. Идеология нацизма сделала Германию сильной страной, но и привела к полному краху.



В общем идеологий много, можно найти на любой вкус. И мы часто видим как идеологии становятся основой для принятия государственных решений. Если управленческие решения в государстве основываются на идеологической догматике, то тут можно уже говорить о государственной идеологии.

Проблема с идеологиями в том, что они всегда приводят государства в тупик. Отчего это случается?



Всякая замкнутая теория не в состоянии описать все многообразие жизни. Если сегодня применение некой идеологии на практике привело к спеху, то завтра ситуация меняется и вчерашние идеологические утверждения просто перестают соответствовать действительности, перестают работать. И что случается в этом случае?



Если идеология перестала работать, то по уму руководство государства должно отказаться от этой идеологии, чтобы двигаться вперед. Но с другой стороны - сделать этого политики не могут. Если вы несколько десятков лет говорили что что-то хорошо, а что-то плохо, то вы не сможете полностью поменять позицию и не потерять доверие и поддержку страны.



Получается что строя государство на основе идеологии политики неизбежно загоняют себя в ловушку из которой им выхода нет. Не имея возможности отказаться от уже не работающей идеологии политики продолжают тянуть страну по проложенной идеологией дорожке, все дальше и дальше вгоняя страну в проблемы. Именно так к сожалению случилось с Союзом. Именно так движется сейчас Запад.



Поэтому выбирая идеологический путь для государства полезно сразу понимать - вы вибираете путь в тупик.



Анатолий Тин, 11 января 18 Источник - khazin.ru

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