 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 11.01.2018
23:40  Глава МВД Туркмении Муликов получил "последнее туркменское предупреждение"
23:35  Почему любая государственная идеология всегда ведет в тупик, - А.Тин
23:19  300 турецких граждан нашли жен в Казахстане
23:14  В Воронежском универе скандал из-за безграмотных таджикских студентов
22:46  Сеул против биткоина. Южная Корея спровоцировала обвал рынка криптовалют
21:06  С Ахмадинежадом все в порядке. Он на свободе, - А.Проханов
20:26  Послания президента Казахстана в динамике: есть ли изменения? - М.Шибутов
20:06  В Турции арестован организатор убийства российского посла
20:02  Жители Темиртау просят Алию Назарбаеву спасти их от черного снега
19:50  Выйти из роли "подноса". От чего пытаются освободиться курдские женщины Турции, - А.Рыбин
17:45  Аркадаг перетасовал в Туркмении прокуроров
15:28  Кто атакует российские базы в Сирии? Новая загадка сирийской войны, - Лиз Слай
15:27  Тегеран выстраивает новую политику в Закавказье, - Ст.Тарасов
15:25  "Трампизация" Америки, или Десакрализация смерти, - А.Бабицкий
15:24  В Узбекистане хотят переодеть депутатов в национальную одежду
15:22  Мелисса Дриско - женское лицо военной разведки США, - П.Густерин
09:26  Тяни за жилу! Кто может стоять за "золотой ОПГ" Казахстана? - С.Перхальский
09:19  Гибкая хитрость. Стратегия России в Афганистане, - Дж.Гурганус
09:00  Член семьи. Сын израильского премьера Нетаньяху запутался в проститутках, - Neue Zurcher Zeitung
08:56  Бери шинель... Мирзиеев объявил о масштабных увольнениях в Министерстве обороны Уз
08:19  Как молдавский бизнесмен Стати послал в нокдаун власти Казахстана
08:17  Китай строит военные базы вдоль Шелкового пути, - Андрей Рискин
08:14  США не пустили Китай на свой рынок телекоммуникаций, - Вл.Скосырев
08:11  Дипломатический вызов. Москва ждет от Анкары конструктива в сирийском вопросе, - В.Алексеев
08:05  Революции не случилось. Почему волнения в Иране не переросли в нечто большее, - Николай Кожанов
08:01  Пакистан не пойдет в разведку с США, - "Къ"
01:46  Дело тонкое, или Грубая игра США в Восточной Азии, - М.Выбойщик
00:54  Хайрзода стал ректором Финэка и другие назначения в Таджикистане
00:48  Самый крутой таджик Афганистана Нур Балхский угрожает гражданской войной
00:40  О мигрантах и большинстве. Государства-химеры: сопротивление налаживается, - Э.Лимонов
00:29  Роспремьер Медведев официально разрешил буржуям "слить" Байкал
00:24  Восток на защите Запада. К кому примкнут государства, отказавшиеся массово впускать ближневосточных мигрантов?
00:17  Украина: от расколотого государства к разорванному, - А.Цуканова
00:00  ЕАЭС: пока что Таджикистану одни минусы, - Ш.Дустов
Среда, 10.01.2018
22:19  В Душанбе милиция разогнала желающих переехать в Россию таджиков
21:48  Казахстан снял все ограничения на ввоз кыргызской "кондитерки"
20:32  В Кыргызстане 2018-й объявлен Годом развития регионов
18:39  В Тунисе массовые акции протеста против высоких цен - есть жертвы
18:35  Скалки в руки! В Казахстане проповедь "о допустимости бить женщин" вызвала споры
18:30  Отпечатки пальцев Китая повсюду, - Washington Post
18:29  Сокрушительное поражение ДАИШ становится все более очевидным, - Sueddeutsche Zeitung
18:25  "За" или "против": нужен ли импортный бензин в Узбекистане?
18:08  Близ китайских берегов горит, но не хочет тонуть, протараненный иранский танкер (видео)
17:57  В Узбекистане принята новая "Оборонная доктрина"
17:53  "Мы развернули процесс обновления национального сознания", - послание Елбасы (текст)
17:47  Нужна ли демократия России? - Андрей Бабицкий
17:39  Хакеры уличили комиссию ВАДА в связях с ФБР
16:48  Аскар Мырзахметов назначен акимом Жамбылской области Казахстана
16:27  Умер хороший советский и российский актер Михаил Державин
15:00  Этот капитализм кончился? Несите другой! - Н.Коньков
14:59  Казахстанец Геннадий Головкин признан лучшим боксером по версии WBC
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Почему любая государственная идеология всегда ведет в тупик, - А.Тин
23:35 11.01.2018

Всякая идеология это некая замкнутая теория. Действительно, всякая идеология включает в себя набор основных утверждений (постулаты) и из этого набора основных мыслей строятся какие-то выводы (теоремы). Идеология, как и любая другая теория должна быть непротиворечива. То есть не должно у вас получаться так, что вы в рамках одной идеологии приходите к противоположным умозаключениям. Иначе вы просто не сможете этой идеологией пользоваться, ведь если один говорит одно, другой противоположное и при этом оба правы, то совершенно непонятно как поступать.
Идеологическая теория строит некую модель. Модель хозяйственного развития, модель морали, правильного общественного устройства - все что угодно. И когда модель готова, то ее сторонники могут применять выводы этой идеологии на практике.

Скажем, на основе идеологии либерализма строится современное западное "толерантное" общество, так сказать - общество меньшинств. В свое время на основе коммунистической идеологии был построен величайший мировой проект СССР, но те кто помнит Союз, помнят и то, какое скептическое отношение к тогдашней официальной идеологии сложилось в народе в конце его существования. Идеология нацизма сделала Германию сильной страной, но и привела к полному краху.

В общем идеологий много, можно найти на любой вкус. И мы часто видим как идеологии становятся основой для принятия государственных решений. Если управленческие решения в государстве основываются на идеологической догматике, то тут можно уже говорить о государственной идеологии.
Проблема с идеологиями в том, что они всегда приводят государства в тупик. Отчего это случается?

Всякая замкнутая теория не в состоянии описать все многообразие жизни. Если сегодня применение некой идеологии на практике привело к спеху, то завтра ситуация меняется и вчерашние идеологические утверждения просто перестают соответствовать действительности, перестают работать. И что случается в этом случае?

Если идеология перестала работать, то по уму руководство государства должно отказаться от этой идеологии, чтобы двигаться вперед. Но с другой стороны - сделать этого политики не могут. Если вы несколько десятков лет говорили что что-то хорошо, а что-то плохо, то вы не сможете полностью поменять позицию и не потерять доверие и поддержку страны.

Получается что строя государство на основе идеологии политики неизбежно загоняют себя в ловушку из которой им выхода нет. Не имея возможности отказаться от уже не работающей идеологии политики продолжают тянуть страну по проложенной идеологией дорожке, все дальше и дальше вгоняя страну в проблемы. Именно так к сожалению случилось с Союзом. Именно так движется сейчас Запад.

Поэтому выбирая идеологический путь для государства полезно сразу понимать - вы вибираете путь в тупик.

Анатолий Тин, 11 января 18

Источник - khazin.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1515702900
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  