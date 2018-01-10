300 турецких граждан нашли жен в Казахстане

23:19 11.01.2018 Кызылординка Айдана Коптилеуова уехала учиться за рубеж, но планирует вернуться в Казахстан, чтобы работать… за небольшую зарплату ученого, передает NUR.KZ.



Айдана по образованию историк, и сейчас учится на втором курсе докторантуры ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, однако в рамках обучения находится в Турции, на трехмесячной научной исследовательской стажировке.



По словам девушки, здесь учится немало казахстанцев, более того, ее научным консультантом также стал этнический казах. Однако обучение в Турции, по мнению Айданы, недорогое - так, один из ее знакомых обучается на магистратуре по специальности "Литература", выплачивая 130 турецких лир за семестр, примерно 10 тысяч тенге.



Читайте также



Жена Андрея Аршавина устроила дебош в самолете рейса Москва - Алматы



Айдана рассказала о том, как проходят учебные дни в стамбульском университете. Ученых здесь чтут и уважают. В библиотеках созданы хорошие условия, много разнообразной литературы. Также есть вай-фай, доступны бесплатные чай и вода, сад для прогулок и бесед между занятиями. И можно пообедать комплексом блюд за 6 турецких лир - 500 тенге. На вопрос, можно ли сравнить Казахстан и Турцию, она ответила, что это бессмысленно.



"И в Турции, и в Казахстане я была свидетелем безграничной щедрости и человечности. Также видела цинизм, издевательства и грубость. Похвалю свой народ за поддержку чистоты в городе. В Стамбуле очень грязно, люди бросают мусор где попало, щелкают семечки прямо на улице, урны трудно найти. За 25 лет независимости в Казахстане научились не сорить в общественных местах, значит, научимся и всему остальному, нужно время".



В свободное от занятий время молодая ученая работает над своей диссертацией, иногда и в выходные дни. Тем не менее, находит время для прогулок по Стамбулу.



"Стамбул я называю музеем под открытым небом. Город настолько красив. Кстати, здесь и музейное дело очень хорошо развито. Также была в других городах Турции, где обязательно посещала их музеи. И скажу честно, нам еще нужно много работать, чтоб сравняться с ними".



Айдана рассказала, что за рубежом всегда много интересного. И Казахстану, по сравнению с иностранными государствами, нужно очень много работать и развиваться почти во всех сферах.



"Вспомнила пост одного блогера про южнокорейские туалеты. Он ради них хотел там остаться жить, говорит - туалеты это зеркало нации, какой туалет - такая и нация. И я с ним согласна. Как бы было хорошо, если каждый казахстанец думал перед выходом из общественного туалета: "А что подумает обо мне тот, кто зайдет после меня ?".



Айдана рассказала, что турецкие мужчины часто предлагают ей руку и сердце. Причина оказалась логичной - женщин в Турции насчитывается вдвое меньше, чем представителей сильного пола.



"Интернациональных браков очень много. Кстати, в Казахстане есть одно учреждение, построенное турецкой компанией, так вот 300 мужчин из 2000 рабочих, вернулись домой с женами-казахстанками. Если сравнивать казахских и турецких мужчин, то наши парни роднее и милее. Есть стереотипы, что иностранцы демократичнее, внимательнее, мечтательны, и т. д. Но на самом деле, мы делаем своих мужчин сами. Лично я верю, что есть тот казах, который изредка будет жарить мне омлет по утрам. Еще пересилит себя и будет учиться со мной танцевать бочату, помогать мне мыть посуду. Ну, а я подарю ему матч "Реал-Барселона" на одном из испанских стадионов. Кроме того, я уважаю традиционную модель семьи в Казахстане, где мужчина главный, его слово закон. Так меня воспитали".



В планах у Айданы побывать в стране Восходящего солнца, поучиться у японцев. Улучшить свой английский в Лондоне, получить знания по своей профессии в Нью-Йорке и Берлине. И отдохнуть в тропиках, где тепло, песок и вода.



"У нас есть хорошая поговорка "Өзге елде сұлтан болғанша, өз еліңде ұлтан бол". Я безмерно и глубоко люблю Казахстан, его историю и культуру. У нас сейчас трудный период, но мы его пройдем. В стране много пробелов в сфере науки и образования, но мы работаем над этим. Я получаю знания уже 8 лет за счет государства и намерена возвращать вложенные в меня средства. Да, у ученых в Казахстане маленькая зарплата, в образовании много бумажной волокиты, но я верю в светлое будущее своей родины". Источник - NUR.KZ

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1515701940

Новости Казахстана

