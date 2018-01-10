С Ахмадинежадом все в порядке. Он на свободе, - А.Проханов

21:06 11.01.2018 информация об аресте бывшего президента Ирана - фейк



Александр Андреевич, в медиа-пространстве появляются сообщения о том, что экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад якобы поддержал протестные выступления граждан этого государства, за что был подвергнут аресту. Как вы прокомментируете эту ситуацию?



Александр ПРОХАНОВ. Я только что связался с ближайшим окружением Ахмадинежада, моего близкого друга, которого я почитаю и считаю одним из величайших людей современности, и выяснил этот вопрос. Никакого ареста не было, и о нем даже

речи идти не могло. Действительно, Ахмадинежад путешествовал в последнее время по стране, бывал в Бушере, был в Ширазе, где его встречали восторженные толпы поклонников. Но во время своих выступлений он не призывал ни к бунту, ни к восстанию, напротив - призывал поддержать Исламскую революцию, исламские ценности государства, которому он, Ахмадинежад, служил верой и правдой долгие годы. На его свободу, на его перемещение никто никогда не посягал, и утверждение, что он агитировал против духовного лидера и возглавил эти смутные процессы, - либо глупость, либо провокация.



Слухи появились в результате публикации в одной из малозначительных арабских газет, которая издается на английские деньги. И эта публикация мгновенно облетела все мировые СМИ, в том числе и российские. Кому это нужно? Я думаю, что это нужно все тем же прозападным силам, которые стремятся дестабилизировать ситуацию в Иране и представить недавние события там как глубинный раскол в иранском обществе, задействовав для этого авторитет такого видного, сильного и абсолютно правоверного политического деятеля Ирана, как Махмуд Ахмадинежад, который - еще раз заверяю наших читателей в этом - не имеет к протестам никакого отношения, жив, здоров, свободен и передает всем своим друзьям и почитателям в России искренние приветствия. Источник - zavtra.ru

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