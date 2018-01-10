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Послания президента Казахстана в динамике: есть ли изменения? - М.Шибутов
20:26 11.01.2018

Послания президента Казахстана в динамике: есть ли изменения?

Сравнение приоритетов трех последних посланий президента народу

10 января в казахстанских СМИ был опубликован текст послания президента Республики Казахстан народу страны. Второй год подряд глава государства не зачитывает его лично, а лишь озвучивает накануне публикации основные положения документа.

В законе "О президенте Республики Казахстан" в статье 19 "Иные полномочия президента Республики" сказано: "Президент республики обращается с ежегодным устным или письменным посланием к народу Казахстана о положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики республики".

Существуют специальные правила подготовки посланий, они включены в общие правила подготовки различных актов президента. Согласно им, послание готовится так (цитата из документа):

1. Ежегодно в октябре администрация президента Республики Казахстан совместно с правительством Республики Казахстан формирует основные подходы к содержанию проекта послания президента Республики Казахстан и вносит на рассмотрение президента Республики Казахстан.

2. После согласования с президентом Республики Казахстан основные подходы проекта послания президента Республики Казахстан направляются в центральные государственные органы.

3. Центральные государственные органы не позднее 1 ноября направляют предложения к проекту послания президента Республики Казахстан в уполномоченный орган по государственному планированию.

4. Уполномоченный орган по государственному планированию до 10 ноября направляет обобщенные предложения к проекту послания президента Республики Казахстан в уполномоченный орган по бюджетному планированию для согласования на предмет финансовой обеспеченности.

5. Уполномоченный орган по бюджетному планированию до 20 ноября направляет в уполномоченный орган по государственному планированию согласованные с центральными государственными органами на предмет финансовой обеспеченности предложения по корректировке ранее направленных обобщенных предложений к проекту послания президента Республики Казахстан.

6. Уполномоченный орган по государственному планированию до 25 ноября направляет обобщенные предложения к проекту послания президента Республики Казахстан в правительство Республики Казахстан.

7. После рассмотрения обобщенных предложений к проекту послания президента Республики Казахстан правительство Республики Казахстан до 1 декабря направляет проект послания президента Республики Казахстан в администрацию президента Республики Казахстан.

8. Администрация президента рассматривает проект послания президента Республики Казахстан, при необходимости дорабатывает и вносит на рассмотрение президенту Республики Казахстан.

Таким образом, по сути, послание готовят министерство национальной экономики, министерство финансов и администрация президента.

Как же менялись приоритеты посланий за последние годы? Сравним три последних послания: от 10 января 2018 года, 31 января 2017 года и 30 ноября 2015 года. В 2016 году послания не было.

Задачи и приоритеты президентских посланий

2015 год
1 Стабилизация финансового сектора
2 Оптимизация бюджетной политики
3 Приватизация и стимулирование экономической конкуренции
4 Основы новой инвестиционной политики
5 Новая социальная политика

2017 год
1 Ускоренная технологическая модернизация экономики
2 Кардинальное улучшение и расширение бизнес-среды
3 Макроэкономическая стабильность
4 Улучшение качества человеческого капитала.
5 Институциональные преобразования, безопасность и борьба с коррупцией.

2018 год
1 Индустриализация должна стать флагманом внедрения новых технологий
2 Следует значительно улучшить эффективность использования ресурсного потенциала
3 "Умные технологии" - шанс для рывка в развитии агропромышленного комплекса
4 Повышение эффективности транспортно-логистической инфраструктуры
5 Применение современных технологий в строительстве и ЖКХ
6 "Перезагрузка"финансового сектора
7 Человеческий капитал - основа модернизации
8 Эффективное государственное управление
9 Борьба с коррупцией и верховенство закона
10 "Умные города" для "умной нации"

В 2015 году послание состояло из следующих частей - "Вызовы новой глобальной реальности", "Антикризисные возможности Казахстана", "Наша главная антикризисная стратагема", "Пять направлений антикризисных и структурных преобразований". В последней части как раз и обозначены приоритеты - их всего 5. В отличие от двух последующих посланий, там велика вводная часть. Три приоритета - оптимизация бюджета, приватизация и новая инвестиционная политика позже потом не упоминались, потому что были в следующем году более-менее реализованы. Бюджет был урезан, приватизация идет, как и шла, инвестиции снова выросли, пусть и опять в сырьевой сектор. А вот стабилизация финансового сектора и новая социальная политика появлялись затем и в других посланиях. Послание 2015 года оглашалось президентом Нурсултаном Назарбаевым полностью в парламенте.

Послание 2017 года от предыдущих отличалось по двум ключевым пунктам: форма представления (президент делает краткий видеоанонс, а затем послание размещается в СМИ) и сугубо экономическое содержание. В послании 2017 года первый приоритет "Ускоренная технологическая модернизация экономики" - самый большой. Он включал в себя рад комплексных задач, среди которых следующие:

- внедрение цифровых технологий
- новый импульс развития для традиционных отраслей
- горно-металлургический и нефтегазовый комплексы страны должны сохранить свое стратегическое значение для устойчивости экономического роста
- аграрный сектор должен стать новым драйвером экономики
- развитие новой евразийской логистической инфраструктуры является одним из важных приоритетов
- процессы урбанизации обуславливают необходимость развития строительного сектора. Он должен стать полноценным драйвером отечественной экономики
- Модернизация рынка труда

Послание 2018 года содержательно отличается от послания 2017 года рядом мелких деталей и одним крупным приоритетом - это внедрение практики "умных городов". Во всем остальном послания 2017 и 2018 почти идентичны. И самое интересное - там нет описаний вызовов, стоящих перед Казахстаном, и нет внутри? и внешнеполитических посылов к народу.

В целом, исходя из анализа этих трех посланий, можно отметить следующее:

1. Послания стали сугубо экономическими документами - без особого политического содержания.
2. Форма представления поменялась, полный текст теперь просто публикуется в СМИ.
3. По всей видимости, роль министерства национальной экономики и министерства финансов в подготовке посланий стала больше.
4. Если цели долгосрочные, то их в посланиях повторяют - видимо, до тех пор, пока поставленные задачи не будут выполнены.

Марат Шибутов

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1515691560
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