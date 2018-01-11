В Турции арестован организатор убийства российского посла

20:06 11.01.2018 Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки "Россия глазами турок", устроенной посольством России в Анкаре.



В Турции арестовали предполагаемого организатора убийства российского посла Андрея Карлова, сообщают Vesti.ru.



По данным издания "Дейли Сабах", мужчина был взят под стражу повторно. Ранее его задерживали из-за причастности к террористической группировке ФЕТО ("Террористическая организация фетхуллахистов"). Теперь же следователи уверены, что именно он мог сыграть ключевую роль в подготовке нападения на российского дипломата.



Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки "Россия глазами турок", устроенной посольством России в Анкаре. Нападавший - полицейский Мевлют Мерт Алтынташ - выстрелил ему в спину. Карлов скончался на месте, а его убийца был ликвидирован в ходе полицейской операции.



В МИД РФ назвали это нападение терактом. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма". Посмертно Карлову было присвоено звание Героя России.



В ходе расследования, проводимого турецкой стороной, под арестом уже оказались организатор выставки Мустафа Тимур Озкан, известный в Турции издатель, журналист и телепродюсер Хайреддин Айдынбаш (его тоже обвиняют в организации убийства посла), бывший полицейский Рамазан Юджель и еще несколько человек.



В декабре 2017 года турецкая прокуратура сообщила о том, что убийца российского дипломата был связан с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом. Анкара обвиняет проживающего в США Гюлена и возглавляемую им организацию в попытке госпереворота 15 июля 2016 года, передает ТАСС.



11 января 2018, Источник - zakon.kz

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