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Выйти из роли "подноса". От чего пытаются освободиться курдские женщины Турции, - А.Рыбин
19:50 11.01.2018

Прокатившаяся по Ближнему Востоку и странам Магриба "Арабская весна" так и не разрешила одной из важнейших проблем в этих регионах - уважения прав женщин. По сути, наоборот, следствием "Арабской весны", среди прочего, стало еще большее закрепощение женщин. Представительницы одного из крупнейших народов на Ближнем Востоке - курдского - взяли на себя инициативу в борьбе за "освобождение женщин". Они пытаются противостоять не только традициям патриархата, но и перекосам западного феминизма.

Во главе курдского оппозиционного движения, как известно, стоит Рабочая партия Курдистана (РПК) - организация, запрещенная в Турции, США и ряде стран Евросоюза. Турецкое правительство считает ее большей угрозой для собственной стабильности, чем "Исламское государство" (запрещенная террористическая организация "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ, ИГ, ISIS или IS англ., Daesh араб., ДАИШ). Победу над РПК президент Реджеп Тайип Эрдоган сделал одним из основных векторов своей внутренней политики.

Пока турецкое правительство делает все для роста клерикальных и консервативных настроений в обществе, курдские оппозиционные организации заняты борьбой за светскость и эмансипацию женщин на востоке Турции. Частью этой борьбы стала идейная концепция, которая получила название "женология" (jineoloji по-курдски). Ее суть - в расширении прав женщин, которые в консервативном обществе многих регионов Турции для самореализации имеют возможностей "не больше, чем бытовая техника".

Женщины в Турции

Положение женщин в Турции в зависимости от того, в каких регионах они живут, очень и очень различается. В крупных городах на западе страны - Стамбуле, Измире, Анталии, Анкаре и других - многие девушки и женщины чувствуют себя не менее свободно, чем в европейских мегаполисах. Хотя и там наблюдается определенный рост неадекватного поведения мужчин в отношении дам, ведущих светский образ жизни и предпочитающих, например, открытую одежду.

Хуже ситуация с правами женщин в центральных областях Турции и на востоке страны - в так называемом Турецком Курдистане. В центральных областях проживают, преимущественно, этнические турки. В отдельных сельских поселениях там можно увидеть картины, которые покажутся иллюстрациями Османской империи конца XIX - начала XX веков. Мужчины в черных шароварах, пиджаках, с сигаретой во рту и четками в руках вальяжно сидят на верандах кофеен и неспешно о чем-то беседуют. А женщины замотаны в черные длинные наряды, куда-то спешат, тащат в руках внушительные сумки. Мужчины пропадают с улиц только по призыву муэдзина на молитву. Женщины же заняты делами, кажется, круглые сутки. Соответственны и выражения лиц: мужчины выглядят значительно более жизнерадостными, чем женщины.

Схожая ситуация, порой даже хуже, с женщинами в Турецком Курдистане - в юго-восточных областях страны, населенных, в массе своей, этническими курдами. Если вам кажется, что увидеть совершенно забитую патриархальными традициями женщину можно лишь в монархиях Персидского залива или подконтрольных талибам районах Афганистана, то вы ошибаетесь. В традиционных религиозных курдских семьях ситуация ничуть не лучше.

Курдянка на улице Диярбакыра. Фото с сайта diyarinsesi.org

Почему курды

За пределами Турции распространено мнение, что курды - яростные борцы с турецким правительством. Главное, о чем они якобы мечтают, - создать, наконец-то, свой независимый Курдистан, а главный их герой – лидер РПК Абдулла Оджалан, арестованный турецкими спецслужбами в 1999-ом году и отбывающий пожизненное заключение в спецтюрьме на острове Имралы. Однако ситуация не так проста. Среди этнических курдов, являющихся активными последователями ислама суннитского толка, немало тех, кто симпатизирует действующему турецкому президенту Эрдогану и его Партии справедливости и развития (ПСР, часто сокращается как АКР - с турецкого названия партии).

В качестве свидетельства, например, можно привести результаты референдума, проводившегося в Турции в апреле 2017-го года. Инициатором референдума выступала ПСР. Основным вопросом на нем было изменение формы правления стране - с парламентской на президентскую. Так вот, в провинции Шанлыурфа (она считается главным оплотом клерикальной части курдского населения) инициативу эрдогановской партии поддержали 70 процентов голосовавших. И, наоборот, в самом светском и политически оппозиционном курдском районе Диярбакыр за изменения в конституцию проголосовали 32 процента избирателей.

Религиозно-консервативная часть курдов вполне поддерживает нынешнее турецкое правительство. Их устраивает его курс на "возвращение к Османской империи". Мне лично довелось неоднократно побывать в традиционных курдских семьях на юго-востоке Турции. Женщины там обычно появляются в роли "подноса" - принести и унести еду, чай или кофе мужчинам. Дважды я бывал у курдов, живущих в сельской местности, женившихся на девушках с постсоветского пространства. В обоих случаях девушки были родом из Украины, и им пришлось принять ислам (мужья и их родственники настояли).

Евгения родом из Харькова, ныне она - жительница окрестностей городка Джейланпынар, провинция Шанлыурфа. Ее отец - алкоголик, мама работала на нескольких работах, чтобы содержать двух дочерей. Евгения успела отучиться только в школе, затем устроилась на работу. С будущим мужем познакомилась в родном городе. Он работал дальнобойщиком.

"Большую часть времени провожу дома. У нас двое детей. На улицу выхожу только в сопровождении мужа или его братьев, если он сам не может или его дома нет. Меня все устраивает - спокойная и стабильная жизнь. Если посмотреть, что сейчас творится на Украине, мне не о чем сожалеть", - рассказала Евгения.

Именно потому, что Евгения русскоговорящая, во время моего пребывания в этой семье она присутствовала в гостевой комнате наравне с мужчинами и гостями, а не выступала в роли простой прислуги - это довольно редкая ситуация в курдских семьях.

Курдские женщины на митинге в турецком городе Ван по случаю Международного дня борьбы за права женщин. Фото с сайта russian.eurasianet.org

Курдянки, борющиеся за права женщин в Турции, оценивают положение своих соплеменниц в традиционных семьях так: "набор бытовой техники плюс бесплатный секс". Подобные оценки мне не раз доводилось слышать в центре курдской общественной жизни и столице условного Турецкого Курдистана - городе Диярбакыр.

"Женология" - реакция на курдский традиционализм

"Странно, что в среде столь забитых женщин, как курдские, появилось такое активное женское движение", - заметил я трем активисткам-курдянкам, занимающимся изданием журнала "Женология", который начал выходить в Диярбакыре в конце 2016-го года. Одна из них, по имени Феликнес, отпарировала мне, что, напротив, это совсем неудивительно:

– Как раз как реакция на мрачный традиционализм курдского клерикального общества, среди курдянок стали появляться политические активистки. В РПК большое количество девушек и женщин - бойцов и гражданских активисток. Абдулла Оджалан, вождь партии, – выходец из Шанлыурфы. Учитывая его происхождение, среду, в которой ему пришлось расти, понятно, почему он так много внимания уделяет правам женщин в своих трудах, - пояснила она.

Книги и статьи, которые Оджалан писал в тюрьме, стали основной идейной концепции "женологии". Сейчас сторонники РПК считают "женологию" ни много ни мало наукой. И альтернативой западному феминизму. По их мнению, западный феминизм дискредитировал себя, так как пытается подменить патриархат матриархатом. Целью "женологии" провозглашено создание сбалансированных отношений между мужчинами и женщинами.

Самым явным и ярким примером эмансипации курдских женщин в Турции стало их участие в рядах РПК в качестве бойцов. В интернете легко найти фотографии с изображением девушек и женщин, одетых в традиционный мужской курдский наряд (шаровары и жилеты оливкового цвета, черно-белые шарфы) и вооруженных автоматами Калашникова или другими образцами советского стрелкового оружия.

Курдские девушки, воюющие против ИГ в Сирии. Фото автора

Гораздо меньше отражена в прессе та огромная работа, которую ведут гражданские активистки-курдянки в среде своих консервативно настроенных соплеменников. Так, в областях Диярбакыр, Хяккари, Ширнак были организованы детские сады, куда женщины из традиционных семей могли бы отдавать своих детей, чтобы у них появлялось свободное время. Эти детсады бесплатные. Были организованы школы (их называют обычно "женские академии") для тех же курдянок из традиционных семей. Преподавательницы в них - молодые девушки, выбравшие сложную образовательную стезю. Их задача - научить своих сверстниц и женщин гораздо старшего возраста, как правильно вести себя с мужем, чтобы он уважал права жены, чтобы не позволял себе психологическое и физическое насилие над ней.

Война пришла и в детские сады

Жительница Диярбакыра Азра - археолог по образованию. В свободное время она занималась работой с курдянками из традиционных семей.

– Когда летом-осенью 2015-го года турецкие армия и полиция начали боевые действия в курдских районах, появились проблемы и у курдских гражданских активистов. Два детских сада, организованные гражданскими активистами для детей курдянок из традиционных семей в старой части города, были закрыты, – рассказала она.

Вооруженные действия, происходившие с лета 2015-го до конца 2016-го на юго-востоке Турции – один из самых замалчиваемых конфликтов с начала XXI века. Ведущие мировые медиа предпочли "не заметить" активные бои, происходившие в курдских городах Турции почти полтора года. Война затронула и Диярбакыр. Боевые действия велись в исторической части города - районе под названием Сур, он окружен многокилометровой стеной средневековой крепости. В Суре находилось множество памятников курдской истории и культуры. Что с ними теперь - неизвестно. Район до сих частично блокирован полицией, доступ туда невозможен. Судя по спутниковым снимкам, турецкие власти разрушили многие исторические и жилые постройки.

Диярбакыр после обстрела турецкой армией в 2016 году. Фото с сайта diyarinsesi.org

Ввязываясь в вооруженное противостояние с армией и полицией в городах, командиры РПК, видимо, надеялись, что им, подобно оппозиции в Сирии или в Ливии, удастся установить контроль хотя бы в отдельных кварталах. Но и в Сирии, и в Ливии важную роль сыграло давление ведущих мировых держав на правительства этих стран и прямое военное вмешательство. В ситуацию с Турцией мировые державы предпочли не вмешиваться. Турецкие оппозиционеры (и турки, и курды) уверены, что свою роль сыграла угроза Эрдогана пропустить в Евросоюз три миллиона беженцев, скопившихся в Турции.

К весне 2017-го турецким правительственным силам удалось установить контроль в мятежных городах. Военное поражение РПК в городах юго-востока Турции и провалившаяся попытка переворота летом 2016-го стали причиной жестких политических репрессий в отношении оппозиции. "Женология" - как один из элементов антиправительственной идеологии - тоже стала гонимой. Поэтому курдским общественным активисткам запретили поддерживать деятельность "женских академий" и самоорганизованных детских садов. Однако идеи "женологии" живы: активистки подпольно продолжают работу с женщинами, ведут сайт в интернете.

Тем временем откат в Османскую империю продолжается. И, судя по всему, ничего хорошего в вопросах обеспечения прав женщин в политическом векторе нынешнего руководства Турции не стоит ожидать не только курдянкам, но и турчанкам.

11.01.2018 , Александр Рыбин

Источник - fergananews.com
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