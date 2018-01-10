Аркадаг перетасовал в Туркмении прокуроров

17:45 11.01.2018 Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел заседание Государственного совета безопасности, на котором были подведены итоги деятельности военных и правоохранительных органов за 2017 год и определены первоочередные задачи перед силовыми структурами на ближайшую перспективу, сообщает пресс-служба туркменского лидера.



В соответствии с Указами президента Гурбангулы Бердымухамедова:



младший советник юстиции Мяликгулыев Сердар Гурбангулыевич, занимавший должность заместителя прокурора Дашогузского велаята, назначен прокурором города Ашхабада;



советник юстиции Ягмыров Байрамбай прокурором Лебапского велаята;



младший советник юстиции Мурриков Довлетмухаммет Бяшиммухаммедович освобожден от должности прокурора города Ашхабада в связи с переходом на другую работу;



советник юстиции Акмаммедов Алымухаммет Аманмырадович освобожден от должности прокурора Лебапского велаята в связи с переходом на другую работу.



***



В соответствии с Постановлениями президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова:



младший советник юстиции Мурриков Довлетмухаммет Бяшиммухаммедович назначен заместителем Генерального прокурора Туркменистана;



советник юстиции Акмаммедов Алымухаммет Аманмырадович назначен заместителем Генерального прокурора Туркменистана;



младший советник юстиции Алимов Максат Гурбанмырадович назначен заместителем прокурора Балканского велаята;



юрист 2 класса Аманмырадов Какаджан Каналович назначен прокурором города Туркменбаши Балканского велаята;



юрист 1 класса Янгыбердиев Джемшит Оразбаевич назначен прокурором города Гумдаг Балканского велаята;



юрист 1 класса Чорлиев Полат Халымбердиевич назначен прокурором Дяневского этрапа Лебапского велаята;



юрист 1 класса Тайлыев Неджеп Мамметаманович назначен прокурором города Байрамали Марыйского велаята;



юрист 1 класса Мередов Ресул Оразович освобожден от должности прокурора города Туркменбаши Балканского велаята в связи с истечением срока полномочий;



юрист 1 класса Аннасахатов Аширгелди Байрамсахатович освобожден от должности прокурора города Гумдаг Балканского велаята;



заместитель прокурора Марыйского велаята, младший советник юстиции Меляев Гурбандурды Суханбердиевич освобожден от временного исполнения обязанностей прокурора города Байрамали Марыйского велаята. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - ca-news.org

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1515681900

Новости Казахстана

