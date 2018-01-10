|23:40 Глава МВД Туркмении Муликов получил "последнее туркменское предупреждение"
23:35 Почему любая государственная идеология всегда ведет в тупик, - А.Тин
23:19 300 турецких граждан нашли жен в Казахстане
23:14 В Воронежском универе скандал из-за безграмотных таджикских студентов
22:46 Сеул против биткоина. Южная Корея спровоцировала обвал рынка криптовалют
21:06 С Ахмадинежадом все в порядке. Он на свободе, - А.Проханов
20:26 Послания президента Казахстана в динамике: есть ли изменения? - М.Шибутов
20:06 В Турции арестован организатор убийства российского посла
20:02 Жители Темиртау просят Алию Назарбаеву спасти их от черного снега
19:50 Выйти из роли "подноса". От чего пытаются освободиться курдские женщины Турции, - А.Рыбин
17:45 Аркадаг перетасовал в Туркмении прокуроров
15:28 Кто атакует российские базы в Сирии? Новая загадка сирийской войны, - Лиз Слай
15:27 Тегеран выстраивает новую политику в Закавказье, - Ст.Тарасов
15:25 "Трампизация" Америки, или Десакрализация смерти, - А.Бабицкий
15:24 В Узбекистане хотят переодеть депутатов в национальную одежду
15:22 Мелисса Дриско - женское лицо военной разведки США, - П.Густерин
09:26 Тяни за жилу! Кто может стоять за "золотой ОПГ" Казахстана? - С.Перхальский
09:19 Гибкая хитрость. Стратегия России в Афганистане, - Дж.Гурганус
09:00 Член семьи. Сын израильского премьера Нетаньяху запутался в проститутках, - Neue Zurcher Zeitung
08:56 Бери шинель... Мирзиеев объявил о масштабных увольнениях в Министерстве обороны Уз
08:19 Как молдавский бизнесмен Стати послал в нокдаун власти Казахстана
08:17 Китай строит военные базы вдоль Шелкового пути, - Андрей Рискин
08:14 США не пустили Китай на свой рынок телекоммуникаций, - Вл.Скосырев
08:11 Дипломатический вызов. Москва ждет от Анкары конструктива в сирийском вопросе, - В.Алексеев
08:05 Революции не случилось. Почему волнения в Иране не переросли в нечто большее, - Николай Кожанов
08:01 Пакистан не пойдет в разведку с США, - "Къ"
01:46 Дело тонкое, или Грубая игра США в Восточной Азии, - М.Выбойщик
00:54 Хайрзода стал ректором Финэка и другие назначения в Таджикистане
00:48 Самый крутой таджик Афганистана Нур Балхский угрожает гражданской войной
00:40 О мигрантах и большинстве. Государства-химеры: сопротивление налаживается, - Э.Лимонов
00:29 Роспремьер Медведев официально разрешил буржуям "слить" Байкал
00:24 Восток на защите Запада. К кому примкнут государства, отказавшиеся массово впускать ближневосточных мигрантов?
00:17 Украина: от расколотого государства к разорванному, - А.Цуканова
00:00 ЕАЭС: пока что Таджикистану одни минусы, - Ш.Дустов
|Аркадаг перетасовал в Туркмении прокуроров
17:45 11.01.2018
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел заседание Государственного совета безопасности, на котором были подведены итоги деятельности военных и правоохранительных органов за 2017 год и определены первоочередные задачи перед силовыми структурами на ближайшую перспективу, сообщает пресс-служба туркменского лидера.
В соответствии с Указами президента Гурбангулы Бердымухамедова:
младший советник юстиции Мяликгулыев Сердар Гурбангулыевич, занимавший должность заместителя прокурора Дашогузского велаята, назначен прокурором города Ашхабада;
советник юстиции Ягмыров Байрамбай прокурором Лебапского велаята;
младший советник юстиции Мурриков Довлетмухаммет Бяшиммухаммедович освобожден от должности прокурора города Ашхабада в связи с переходом на другую работу;
советник юстиции Акмаммедов Алымухаммет Аманмырадович освобожден от должности прокурора Лебапского велаята в связи с переходом на другую работу.
***
В соответствии с Постановлениями президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова:
младший советник юстиции Мурриков Довлетмухаммет Бяшиммухаммедович назначен заместителем Генерального прокурора Туркменистана;
советник юстиции Акмаммедов Алымухаммет Аманмырадович назначен заместителем Генерального прокурора Туркменистана;
младший советник юстиции Алимов Максат Гурбанмырадович назначен заместителем прокурора Балканского велаята;
юрист 2 класса Аманмырадов Какаджан Каналович назначен прокурором города Туркменбаши Балканского велаята;
юрист 1 класса Янгыбердиев Джемшит Оразбаевич назначен прокурором города Гумдаг Балканского велаята;
юрист 1 класса Чорлиев Полат Халымбердиевич назначен прокурором Дяневского этрапа Лебапского велаята;
юрист 1 класса Тайлыев Неджеп Мамметаманович назначен прокурором города Байрамали Марыйского велаята;
юрист 1 класса Мередов Ресул Оразович освобожден от должности прокурора города Туркменбаши Балканского велаята в связи с истечением срока полномочий;
юрист 1 класса Аннасахатов Аширгелди Байрамсахатович освобожден от должности прокурора города Гумдаг Балканского велаята;
заместитель прокурора Марыйского велаята, младший советник юстиции Меляев Гурбандурды Суханбердиевич освобожден от временного исполнения обязанностей прокурора города Байрамали Марыйского велаята.