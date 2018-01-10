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    Туркменистан   |   КАДРЫ   | 
Аркадаг перетасовал в Туркмении прокуроров
17:45 11.01.2018

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел заседание Государственного совета безопасности, на котором были подведены итоги деятельности военных и правоохранительных органов за 2017 год и определены первоочередные задачи перед силовыми структурами на ближайшую перспективу, сообщает пресс-служба туркменского лидера.

В соответствии с Указами президента Гурбангулы Бердымухамедова:

младший советник юстиции Мяликгулыев Сердар Гурбангулыевич, занимавший должность заместителя прокурора Дашогузского велаята, назначен прокурором города Ашхабада;

советник юстиции Ягмыров Байрамбай прокурором Лебапского велаята;

младший советник юстиции Мурриков Довлетмухаммет Бяшиммухаммедович освобожден от должности прокурора города Ашхабада в связи с переходом на другую работу;

советник юстиции Акмаммедов Алымухаммет Аманмырадович освобожден от должности прокурора Лебапского велаята в связи с переходом на другую работу.

***

В соответствии с Постановлениями президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова:

младший советник юстиции Мурриков Довлетмухаммет Бяшиммухаммедович назначен заместителем Генерального прокурора Туркменистана;

советник юстиции Акмаммедов Алымухаммет Аманмырадович назначен заместителем Генерального прокурора Туркменистана;

младший советник юстиции Алимов Максат Гурбанмырадович назначен заместителем прокурора Балканского велаята;

юрист 2 класса Аманмырадов Какаджан Каналович назначен прокурором города Туркменбаши Балканского велаята;

юрист 1 класса Янгыбердиев Джемшит Оразбаевич назначен прокурором города Гумдаг Балканского велаята;

юрист 1 класса Чорлиев Полат Халымбердиевич назначен прокурором Дяневского этрапа Лебапского велаята;

юрист 1 класса Тайлыев Неджеп Мамметаманович назначен прокурором города Байрамали Марыйского велаята;

юрист 1 класса Мередов Ресул Оразович освобожден от должности прокурора города Туркменбаши Балканского велаята в связи с истечением срока полномочий;

юрист 1 класса Аннасахатов Аширгелди Байрамсахатович освобожден от должности прокурора города Гумдаг Балканского велаята;

заместитель прокурора Марыйского велаята, младший советник юстиции Меляев Гурбандурды Суханбердиевич освобожден от временного исполнения обязанностей прокурора города Байрамали Марыйского велаята.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ca-news.org
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