Кто атакует российские базы в Сирии? Новая загадка сирийской войны, - Лиз Слай

15:28 11.01.2018 Кто атакует российские базы в Сирии? Новая загадка сирийской войны



Лиз Слай (Liz Sly)

The Washington Post, США



Бейрут. - Серия таинственных атак на главную военную базу России в Сирии, включая ту, что была проведена роем миниатюрных беспилотников с оружием на борту, продемонстрировала уязвимость России в этой стране вопреки заявлениям о победе, которые делает в последнее время президент Владимир Путин.



Эти атаки также вызвали множество вопросов о том, кто несет ответственность за этот самый серьезный военный вызов России в Сирии в момент, когда Москва стремится сократить свое присутствие в этой стране.



В ходе последней и самой необычной атаки более десятка вооруженных дронов прилетели из неизвестной точки на крупную российскую авиабазу Хмеймим в северо-западной провинции Латакия, ставшую командным центром военной операции России в Сирии, а также на военно-морскую базу в Тартусе.



Россия заявила, что сбила семь из 13 беспилотников, а остальные шесть благополучно посадила на землю при помощи мер радиоэлектронного противодействия. По ее словам, серьезного ущерба базы не понесли.



Однако менее чем за неделю до этой атаки данная авиабаза была обстреляна из минометов, в результате чего погибли два российских военнослужащих. Похоже, что обстрел все же нанес некоторый ущерб российской военной технике.



Российское Министерство обороны опровергло сообщение газеты "Коммерсант" о том, что в результате минометного обстрела из строя было выведено семь боевых самолетов, в том числе два самых современных истребителя Су-35 и четыре штурмовика Су-24. Если данная информация соответствует действительности, то это самые крупные потери в составе российских ВВС за несколько десятилетий. Один российский журналист разместил в сети фотографии, свидетельствующие о том, что как минимум несколько самолетов пострадали.



В совокупности атака дронов и минометный обстрел представляют собой хорошо скоординированное нападение на российский штаб в Сирии, которое является самым серьезным с момента начала военной интервенции в сентябре 2015 года. В ходе этой операции русским в целом удалось укрепить режим президента Башара аль-Асада, стремящегося подавить длящееся уже семь лет восстание против его власти. Российские средства массовой информации также сообщили о двух менее значительных атаках беспилотников на позиции русских в Хомсе и Латакии, а также еще об одном обстреле базы Хмеймим. Все это произошло за две прошедшие недели.



База Хмеймим, являющаяся боевым центром российской военной операции в Сирии, находится в глубине территории, удерживаемой сирийскими правительственными войсками. До сих пор казалось, что она неуязвима для нападений. Об этом говорит Максим Сучков из Российского совета по международным делам, также пишущий для издания "Аль-Монитор" (Al Monitor).



"Они думали, что база надежно защищена, но теперь она кажется уязвимой", - сказал он. По словам Сучкова, в Москве сегодня задают множество вопросов, и главные среди них: в достаточной ли степени российские военные обеспечили безопасность своей базы, и не упустили ли они из виду приобретение противником новой боевой техники.



Эти атаки также вызывают вопросы по поводу прочности российских успехов и достижений в Сирии, говорит Дженнифер Кафарелла (Jennifer Cafarella) из вашингтонского Института изучения войны. В декабре Путин побывал на базе Хмеймим и заявил, что Россия начнет сокращать свое военное присутствие в Сирии, потому что война там по сути дела подошла к концу.



События последних дней показали, что "те силы, которые провели эти атаки, по-прежнему способны проникать на территорию, контролируемую правительственными войсками, и наносить урон русским", сказала она. "Те победы, которые одержал режим, недостаточно прочны, и велика опасность того, что они могут оказаться временными".



Пожалуй, самый важный вопрос заключается в том, кто несет ответственность за эти нападения. Особенность атак заключается в том, что никто не претендует на их авторство, из-за чего в российских и сирийских СМИ появилось множество предположений и догадок о том, кто мог их осуществить.



Во вторник российское Министерство обороны сделало попытку обвинить США в поставке техники для проведения атак беспилотников. Оно заявило, что для осуществления такого нападения требуются серьезные экспертные знания и технологии, которыми не обладают сирийские вооруженные группировки. Усугубляя подозрения, министерство на своей страничке в Фейсбуке выступило с заявлением о том, что во время атаки дронов высоко в небе над этой территорией находился американский самолет-разведчик "Посейдон".



Официальный представитель Пентагона Эрик Пахон (Eric Pahon) назвал это заявление "абсолютно ложным". "Исламское государство" (запрещено в России - прим. перев.) часто использует беспилотники с оружием против возглавляемой США коалиции на востоке Сирии и в Ираке, не нанося ей "значительного ущерба", отметил он, добавив, что маленькие дроны повсеместно находятся в продаже.



Однако ближайшие позиции "Исламского государства" находятся в сотнях километрах от западной провинции Латакия, где расположена база Хмеймим, и в силу этого ИГИЛ вряд ли мог организовать данные нападения.



Беспилотник террористов, атаковавший военные базы в Хмеймиме и Тартусе



Более того, основная часть дронов, применяемых ИГИЛ против американских союзников, имеет дальность не более одного-двух километров, о чем свидетельствуют аналитические выкладки консалтинговой компании по военным вопросам "Ай-Эйч-Эс Маркит" (IHS Markit). В заявлении российского Министерства обороны отмечается, что беспилотники, использованные в нападении на Хмеймим, пролетели от 50 до 100 километров, а это свидетельствует о том, что они намного мощнее и современнее техники исламистов. В связи с этим круг подозреваемых значительно расширяется, отмечают аналитики "Ай-Эйч-Эс Маркит".



По словам Сучкова, наиболее вероятно, что атаки могла осуществить одна из многочисленных оппозиционных группировок, действующих в Сирии. Но насколько известно, ни одна из повстанческих группировок не действует в пределах досягаемости минометного огня до базы. Кроме того, все они неизменно берут на себя ответственность за проведенные операции. "Если бы это была оппозиция, она давно бы выложила все в онлайне и начала хвастаться этим", - сказал Сучков.



Среди многочисленных теорий, получивших широкое распространение, есть еще одна. Согласно ей, ответственность за нападение несут алавиты из религиозной общины Асада. База Хмеймим находится на территории, где проживают преимущественно алавиты. А недавно в сети появилось заявление, сделанное от имени таинственной группировки под названием Движение свободных алавитов. Это движение предупредило поддерживающих сирийский режим алавитов, что проведенные атаки доказывают слабость власти Асада. Однако в заявлении нет четкого указания на то, кто осуществил нападения. Некоторые представители алавитской оппозиции считают, что это движение на самом деле не существует, и предполагают, что иностранные спецслужбы пытаются создать впечатление междоусобной борьбы в рядах сторонников режима.



В оппозиционных сирийских СМИ также звучат утверждения о том, что нападение могли осуществить воюющие на стороне режима и пользующиеся иранской поддержкой военизированные формирования, которые разместились на позициях на подконтрольной режиму территории в горах неподалеку от авиабазы. Согласно этой теории, Иран хочет сорвать российские усилия по мирному урегулированию в Сирии, поскольку это противоречит его интересам.



"Теорий существует великое множество, - сказал Сучков. - Но в данный момент это остается загадкой".



Статья подготовлена при участии Сьюзан Хайдамус (Suzan Haidamous), Луизы Лавлак (Louisa Loveluck), Хибы Хабиб (Heba Habib) и Закарии Закария (Zakaria Zakaria). Источник - Иносми

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1515673680

Новости Казахстана

