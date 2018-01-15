 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Мелисса Дриско - женское лицо военной разведки США, - П.ГустеринМелисса Дриско - женское лицо военной разведки США, - П.Густерин
15:22 11.01.2018

П.В. Густерин
Мелисса Дриско - женское лицо военной разведки США

В августе 2016 г. г-жа Мелисса А. Дриско (нельзя путать с американской моделью Мелиссой Рисо) стала заместителем директора Агентства военной разведки (Разведывательное управление министерства обороны США). Она начинала работать в этом качестве еще с обамовским выдвиженцем генерал-лейтенантом Винсентом Стюартом, занимавшим должность начальника военной разведки США с 23 января 2015 г.

В качестве заместителя директора г-жа Дриско с 3 октября 2017 г. подчиняется генерал-лейтенанту Роберту Эшли, то есть трамповскому выдвиженцу, оказывая помощь в работе с более чем 16 500 военными и гражданскими сотрудниками по всему миру.

Г-жа Дриско окончила Университет Вирджинии, где в 1981 г. получила степень бакалавра искусств в области антропологии.

Будучи сотрудником американских разведок с 1981 г., г-жа Дриско служила в качестве специалиста по кадрам в штабе военно-морской разведки США, в разведывательном центре ВМФ США, офицером в Бюро разведки и исследований Государственного департамента, помощником директора военно-морской разведки и там же аналитиком по советским подводным лодкам.

Позднее г-жа Дриско возглавляла отдел по программам и бюджетированию в Управлении военно-морской разведки, а затем там же три года занимала командные должности.

Г-жа Дриско также четыре года прослужила в оперативном отделе ЦРУ, прежде чем занять в октябре 2004 г. одну из руководящих должностей в аналитическом отделе АВР. Позднее, в ноябре 2007 г., она стала заместителем главного финансового директора АВР.

С апреля 2009 г. г-жа Дриско занимала должность заместителя директора военно-морской разведки до ее возвращения в АВР в сентябре 2010 г., где она также занимала ряд ключевых должностей, в том числе отвечала за присвоение дипломатических рангов сотрудникам АВР.

Не замужем.

Остается открытым вопрос об украинских корнях г-жи Дриско.

Источник - ЦентрАзия
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